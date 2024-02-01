Карабах на сдачу: Армения пытается подружиться с Азербайджаном и Турцией, - И.Кармазин

00:59 03.02.2024

Карабах на сдачу: Армения пытается подружиться с Азербайджаном и Турцией

В Ереване готовы отказаться от конституции, герба, гимна и истории



Игорь Кармазин



В Армении делают новые шаги навстречу Азербайджану и Турции. Так, премьер-министр Никол Пашинян предложил переписать конституцию страны, в которой есть ссылки на воссоединение с Карабахом. Кроме того, обсуждается замена государственного герба, на котором изображена гора Арарат, герб давно вызывает раздражение турецкой стороны. Подробности - в материале "Известий".



Что предлагают в Ереване



В нынешнем году Армения прилагает новые усилия для налаживания отношений с Азербайджаном и Турцией. В середине января премьер-министр Никол Пашинян предложил переписать конституцию страны. По его словам, республика должна развиваться на своей международно признанной территории, для этого основной закон следует привести в соответствие с "геополитическими и региональными реалиями".



Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что внести изменения в армянскую конституцию потребовали представители Азербайджана. Дело в том, что преамбула документа отсылает к Декларации независимости, в которой говорится о воссоединении Армении с Карабахом и геноциде армян в Османской империи. Мирзоян при этом подчеркивает, что Ереван тоже предъявил претензии к азербайджанскому законодательству. О какой-либо реакции Баку, впрочем, пока неизвестно.



Кроме этого, в Армении активно обсуждают изменение госсимволов. Так, спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что на нынешнем гербе страны лев "похож на смайлик", а меч закован в цепи. Наблюдатели считают, что на самом деле власти хотят убрать с герба гору Арарат, которая сейчас находится на территории Турции, ее изображение на эмблеме давно возмущает Анкару. Симонян также выступил за изменение государственного гимна, в котором прославляются те, кто пожертвовал жизнью за армянский народ.



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Наконец, министерство образования предложило переименовать школьный предмет "Армянская история" на "История Армении". В свет также вышел новый школьный учебник истории. Эксперты отметили, что в нем нет упоминаний об армянских памятниках на территории нынешней Турции, на одной из исторических карт Карабах "присоединен" к Азербайджану. По мнению бывшего директора Музея геноцида Айка Демояна, команда Пашиняна хочет, чтобы жители страны воспринимали Армению в нынешних границах, а не в более обширных пределах.



Как идут переговоры Армении и Азербайджана



Армения и Азербайджан продолжают согласовывать мирный договор. В начале января в Ереване заявили, что в последнее время по ряду позиций наметился регресс. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян уточнял, что забуксовал диалог по вопросам делимитации границы и разблокировке транспортных коммуникаций. При этом Никол Пашинян рассчитывает, что переговорный процесс активизируется после президентских выборов в Азербайджане, которые намечены на 7 февраля.



Кроме того, армянская сторона выдвигала ряд новых инициатив. Так, Пашинян предлагал Азербайджану подписать соглашение о контроле за вооружениями и пакт о ненападении. В Баку отвергли обе идеи, заявив, что Ереван пытается отвлечь внимание. "Армянская сторона вместо принятия мер для разработки мирного договора выдвигает предложения, которые не имеют практического значения, это создает недопонимание", - подчеркивали в МИД.



В Ереване также предлагали взаимно отвести войска от границы, чтобы снизить риски новой эскалации, в Баку и эту инициативу не поддержали. "Граница не делимитирована, в таких условиях, если отвести войска, то где гарантии, что какие-то позиции не займет другая сторона? Для Азербайджана это предложение Армении неприемлемо", - говорил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.



Наконец, в конце января армянская спецслужба СНБ пообещала передать Баку восемь карт минных полей. В Баку и на этот шаг отреагировали скептически. В МИД Азербайджана отметили, что раньше Ереван уже передавал карты минных полей, но они оказались бесполезными. "Более 55% взрывов мин на азербайджанских территориях произошли за пределами районов, указанных в переданных картах. Ждем, когда Армения представит точные данные обо всех заминированных территориях", - говорилось в сообщении министерства.



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Знаковым также стало интервью Ильхама Алиева, которое он дал тележурналистам в начале января. Президент Азербайджана заявил, что в советские годы республика "подарила" Армении огромные территории, в том числе Западный Зангезур (Сюникскую область Армении). Кроме того, подчеркнул, что азербайджанские войска не уйдут с армянской территории, которую заняли в ходе боевых действий в мае 2021 года. Отметил также, что азербайджанские анклавные села должны быть безоговорочно переданы под контроль Баку, а вот судьбу армянского анклава предстоит обсудить.



В таких условиях в Закавказье возрастает риск новой эскалации. Известно, что стороны продолжают закупать вооружение. Азербайджан в ноябре прошлого года договорился с Израилем о поставке систем ПВО. В свою очередь, Армения договорилась с Францией о закупке бронемашин и ПВО, с Индией - о поставках РСЗО и средств для борьбы с беспилотниками.



При этом Азербайджан тратит на оборону гораздо больше. Согласно госбюджету республики, в 2024 году на обеспечение безопасности пойдет $3,7 млрд, в Армении выделят $1,3 млрд. В Ереване также говорят о серьезных проблемах в собственных вооруженных силах. Военный эксперт Айк Нагапетян подчеркивает, что в армянской армии низкий уровень дисциплины и мало профессиональных командиров, а гражданские власти враждебно относятся к генералитету.



Что говорят эксперты



Научный сотрудник Института прикладных политических исследований (Армения), кандидат исторических наук Сергей Мелконян отмечает, что Азербайджан выдвигает все новые претензии. По его словам, Баку сначала требовал от Армении отдать Карабах, потом - признать территориальную целостность страны, сейчас на повестке изменение конституции, вопрос с анклавами и Зангезурский коридор.



- Армянская сторона делает односторонние уступки, взамен ничего не получает. Это очень опасная ситуация. Азербайджан и Турция понимают, что могут давить, что с помощью силы могут добиться результата. В таких условиях возрастает риск новой эскалации. Думаю, обстановка обострится нынешним летом или осенью. В этот период пройдут ключевые избирательные кампании в Евросоюзе и США, им будет не до Южного Кавказа. Допускаю, что в этот момент Армения может подвергнуться агрессии, - объясняет он.



Директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян считает, что нормализации отношений Армении и Азербайджана в ближайшее время ждать не стоит.



- Азербайджан не хочет фиксировать статус-кво и налаживать отношения. В Баку считают, что могут добиться большего, могут заставить Армению пойти на дополнительные уступки. Основные требования лежат в области реальной политики. Азербайджан стремится поставить под свой контроль села-анклавы, Зангезурский коридор, хочет оставить за собой ту территорию Армении, которую он уже занял в ходе приграничных конфликтов. Символические жесты вроде изменения конституции или гимна тут не помогут, - говорит он.