Фермеры Западу больше не нужны, - Борис Акимов

08:31 03.02.2024

Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.



Борис Акимов

учредитель АНО "Большая Земля"



1.02.24



Почему бунтуют фермеры в Европе? Все эти разговоры про дотации и поддержку и т. д. – все это лишь поводы, а не истинные причины.



Фермеры – это последняя организованная сила западного мира, которая выстроена на старых добрых европейских когда-то принципах человека-хозяина своей жизни, человека – ответственного за малый мир вокруг себя, человека-творца. Того человека, который когда-то был символом этого мира, из-за которого он казался окружающим обществам таким привлекательным. Крепкий хозяин. Крепкая традиция. Крепкая семья.



Фермеры до сих пор семиотически – почти что отцы-основатели США и вообще символы малого капитализма с человеческим лицом.



Но все это уже в прошлом. Глобальный корпоративный капитализм системно занимается расчеловечиванием. И "человека-экономического", человека-творца реальности он тоже должен расчеловечить до функции потребления. Поэтому фермер – это враг нынешнего либерального мироустройства. Он мучает бедную скотинку, а лучше мясо вообще не есть. Мучает землю и мешает травушке и кустам-деревьям везде расти – а лучше вертикальные фермы в городах построить, а человека из природы вывезти. Он чтит традиционный образ жизни и пытается защитить свой личный мир в деревне – а надо всем в мегаполис переехать в квартиру-капсулу и т. д.



В общем, фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу и культурно-информационной поддержки и переселения нужно было бы запустить.



И транслировать в мир: Россия – друг фермера.