"Наше терпение иссякло": польские фермеры начинают блокаду Украины

08:34 03.02.2024

Олег Кравцов. 02.02.2024

Польские фермеры снова начинают протесты и блокирование дорог.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", сообщает польская радиостанция RFM 24.



Польские фермеры снова начинают протесты и блокирование дорог. Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", сообщает...

одных условиях



Отмечается, что независимый фермерский союз "Солидарность" решил начать всеобщую забастовку. В заявлении профсоюза причиной называется "решение Брюсселя об импорте сельхозпродукции с Украины и пассивность польского правительства".



Планируется, что 9 февраля все пункты пересечения границы с Украиной будут заблокированы. Кроме того, в некоторых воеводствах начнется блокирование трасс, которое продлится с 9 февраля по 10 марта.



"Наше терпение иссякло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества ", - заявляет "Солидарность".



Там недовольны и решением Еврокомиссии продлить торговое соглашение ЕС с Украиной до июня 2025 года.



"Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии относительно импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", – говорится в заявлении фермеров.



Примечательно, что одним из лидеров профсоюза является Роберт Телус, бывший министр сельского хозяйства в правительстве потерявшей власть партии "Право и солидарность".