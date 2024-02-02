|"Наше терпение иссякло": польские фермеры начинают блокаду Украины
08:34 03.02.2024
Олег Кравцов. 02.02.2024
Польские фермеры снова начинают протесты и блокирование дорог.
Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", сообщает польская радиостанция RFM 24.
Польские фермеры снова начинают протесты и блокирование дорог. Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", сообщает...
одных условиях
Отмечается, что независимый фермерский союз "Солидарность" решил начать всеобщую забастовку. В заявлении профсоюза причиной называется "решение Брюсселя об импорте сельхозпродукции с Украины и пассивность польского правительства".
Планируется, что 9 февраля все пункты пересечения границы с Украиной будут заблокированы. Кроме того, в некоторых воеводствах начнется блокирование трасс, которое продлится с 9 февраля по 10 марта.
"Наше терпение иссякло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества ", - заявляет "Солидарность".
Там недовольны и решением Еврокомиссии продлить торговое соглашение ЕС с Украиной до июня 2025 года.
"Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии относительно импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", – говорится в заявлении фермеров.
Примечательно, что одним из лидеров профсоюза является Роберт Телус, бывший министр сельского хозяйства в правительстве потерявшей власть партии "Право и солидарность".