"Фифа" и "Моссадик": слитая переписка Залужного вскрыла перемены в интимной жизни Зеленского, - МК

09:25 03.02.2024

В сеть попала стенограмма прослушки главкома ВСУ - генералы изощренно глумились над президентом



Конфликт Зеленского и Залужного, похоже, набирает обороты. В сети появилась стенограмма прослушки телефона главкома ВСУ с весьма пикантными деталями. В частности, в стенограмме приводится список оскорбительных кличек, которыми наделили Зеленского. Кроме того, судя по разговору генералов, в жизни президента Украины произошли разительные перемены в интимной жизни.



В сеть попала стенограмма прослушки главкома ВСУ - генералы изощренно глумились над президентом



Напомним, что в конце прошлого года на Украине разразился скандал - выяснилось, что в кабинете Залужного был обнаружен "жучок" - прослушивающее устройство. При этом сам главком подтвердил журналистам этот факт и даже рассказал некоторые подробности. Впрочем, откуда взялась прослушка, так и не выяснилось.



Чуть позже, как и предполагалось, в сети стали появляться записи непубличных разговоров. СБУ поспешило заверить, что записи якобы были сгенерированы нейросетью. В то же время ряд хакерских каналов подтвердил их достоверность.



В пятницу, 2 февраля, на пике конфликта Зеленского с Залужным, ряд Telegram-каналов опубликовал скрин выдержки из расшифровки "телефонных переговоров Залужного В. Ф. в период с 27.11.2023 по 03.12.2023".



В частном разговоре оказалось немало пикантных деталей. Так, например, в ходе разговора с генералом Сырским 28 ноября Залужный намекнул на смену сексуальной ориентации президента:



"Пусть садится в свой голубой вагон и (уезжает)", - сказал главком.



Через два дня Залужный рассказал Сырскому, что отказался беседовать с Зеленским, потому что тот находился под воздействием наркотиков:



"Пошел он..., я не буду с ним говорить сейчас, он опять (под воздействием наркотиков)".



В разговоре с советником главы офиса президента Михаилом Подоляком Залужный и вовсе заявил, что над президентом смеется вся страна:



"Нет, ну ты лицо его видел? Он же отсталый. Вся страна смеется".



Отдельного упоминания заслуживают клички Зеленского, которые также были размещены в расшифровке. Так, например, судя по скрину, Зеленского за спиной называли "сопляком", "моссадиком", "фифой" и "Стюарт Литтл". Всего опубликовано 12 кличек, к сожалению, не все их можно публиковать.



"Клички, которые они между собой дали Зеленскому очень забавные. Судя по некоторым фразам, закрадывается впечатление, что Зеля поддался искушению Макрона и таки сменил свою сексуальную ориентацию", - прокомментировал обидные прозвища один из политических Telegram-каналов.



Некоторые эксперты не исключают, что этот слив устроил глава ГУР Буданов. И этот вброс, если он имеет под собой реальные основания, показатель того, что "Пентагон" и "МИ-6" не могут между собой договориться по поводу смены руководства украинской армии.



Напомним, что 29 января украинские СМИ и соцсети распространили сообщения о грядущей отставке Залужного. По некоторым данным, причиной разногласий стали слова Зеленского о том, что смена военного руководства "поможет освежить обстановку". В ответ Залужный отказался уходить со своего поста по собственному желанию.



Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА