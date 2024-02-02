Угасающая мощь колониальной империи: британский лев – в плену иллюзий, - А.Веселов

09:37 03.02.2024

02.02.2024 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



Военно-морской флот былой "владычицы морей" утрачивает свою мощь, и не только он



23 января заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джеймс Кариуки заявил, что в результате украинского конфликта "российская военная модернизация была отброшена на восемнадцать лет назад. Сейчас оборонная промышленность России разбирает холодильники на детали". То, что этот дипломат в своем официальном выступлении скатился до уровня желтой прессы, не требует комментариев. Трудно представить, что он не знает действительного положения вещей, но, как говорится, должность обязывает. Он лишь озвучивает указания, поступающие из Лондона и согласованные с Вашингтоном.



В своей антироссийской политике британские власти впали в раж и уже не обращают внимания, что теряют связь с реальностью и не считаются с элементарной логикой. Ведь если ВПК РФ, по словам Кариуки, занимается разборкой бытовой техники, то каким образом Россия успешно противостоит на фронте в 2000 км в прокси-войне, которую ведут против нее более 50 стран, а киевский режим накачивают десятками миллиардов помощи, включая современные системы вооружений? То, что главной целью является Россия, а украинцы – расходный материал, подобно снарядам и ракетам, очевидно. И "война до последнего украинца" вполне устраивает тех, кто наживается на ней. При этом наступает понимание, что "украинцы" могут закончиться до того, как будет утвержден очередной пакет санкций, а потому уже рассматривается вариант прямого столкновения с Россией.



Выступая с этим тезисом на Международной конференции по бронетехнике (Лондон, 24 января), начальник британского генштаба генерал Патрик Сандерс не сказал впрямую, что эта война будет с Россией, но заметил, что именно к этому уже готовятся союзники по НАТО на востоке и севере Европы. Он назвал "предвоенным" нынешнее поколение, присоединившись к мнению министра обороны: Грант Шаппс в январе заявил, что мир движется из состояния послевоенного в состояние предвоенного.



"Нам нужна армия, которую можно быстро увеличить, чтобы выставить первый эшелон, обеспечить второй эшелон и обучить резерв, который пойдет следом", – сказал генерал Сандерс. По его мнению, в ближайшие три года численность британских ВС следует нарастить с нынешних 73 тысяч до 120 тысяч, но и этого будет недостаточно. Речь не идет о всеобщей воинской повинности или мобилизации (против этого выступает парламент страны), но "это должно быть делом всей нации", заявил военачальник, покидающий свой пост в июне.



Генерал Патрик Сандерс



И вновь ослепленным яростью к России и лелеющим мечту о возрождении былого величия отказывает чувство реальности. Мало того что британский лев одряхлел, на него еще навесили шоры. Начальник ГШ в силу занимаемой должности обязан знать действительное состояние дел в ВС, а положение удручающее и не Лондону угрожать кому бы то ни было.



Королевские ВМС страны, которую когда-то называли "владычицей морей", сегодня явно утрачивают свою мощь. Да, есть два авианосца, но они не способны выйти на боевую службу: флот не в состоянии обеспечить эскортную группу боевых кораблей и судов обеспечения. Да, есть четыре стратегические АПЛ типа "Вэнгард", но самой молодой из них уже четверть века, и количество инцидентов постоянно нарастает. Началось строительство лодок следующего поколения типа "Дрентоут", но они вступят в боевой состав не раньше чем через 10 лет. В ВМС Великобритании числятся 30 кораблей (включая фрегаты проекта Type 23), которые должны были быть списаны еще десять лет назад.



Конфузом завершилось участие британских ВМС в возглавляемой США коалиции против Йемена. 22 января команда тральщика "Чиддингфолд" не совладала с управлением корабля и допустила столкновение с другим британским же тральщиком М109 "Бэнгор". Оба корабля получили серьезные повреждения и утратили боеспособность.



В сухопутных войсках насчитывается 157 танков "Челленджер – 2", анонсирована программа модернизации части из них до уровня "Челленджер – 3" (с новой башней, броневой защитой и другими усовершенствованиями). Интересно, что еще в марте 2021 года парламентский комитет по обороне признал: "Нам потребуется еще не менее четырех лет, чтобы получить хотя бы одну дивизию, способную вести настоящие боевые действия".



Очередной "Челленджер – 2" ВСУ, уничтоженный на Запорожском направлении. Январь 2024 г.



Генерал П. Сандерс признал: британская армия не только малочисленна и недостаточно оснащена, она не способна готовить новобранцев и резервистов, даже получив на это команду. С этим трудно не согласиться.



В 2009 году британские войска в Ираке потерпели поражение от полувоенных формирований шиитской "Армии Махди" – после серии болезненных нападений командование британского контингента согласилось оставить Басру в обмен на обещание не атаковать основную базу в районе аэропорта. В последующей операции по восстановлению контроля над этим крупным городом участвовали только американские и иракские войска – британцы предпочли отсидеться в относительно безопасном месте.



Британская БМП "Уорриер" в Басре. Ирак, 2009



В 2010 году британские войска были окружены и блокированы талибами в афганской провинции Гильменд. Они завалили командование коалицией многочисленными жалобами на плохое снабжение, нехватку вертолетов и бронетехники и потребовали немедленно направить в район подкрепление из американских морских пехотинцев. В августе 2021 года британцы бежали из Афганистана с такой скоростью, что бросили в посольстве документы с данными об афганских сотрудниках и резюме соискателей на должности контрактников.



Нельзя сказать, что британцы плохие воины. В военной истории королевства немало примеров мужества и героизма – достаточно вспомнить моряков северных конвоев. Но времена меняются, и сегодня профессия военного в Великобритании уже не так почетна и престиж военной службы падает, соответственно, снижается качество контингента.



В декабре минувшего года МО Великобритании сообщило, что с начала СВО в стране прошли обучение 32 тысячи украинских военных. Примечательно, что в украинских соцсетях встречается мнение, что главный плюс такого обучения – поездка за границу за государственный счет и ознакомление с британским опытом и дальнейшее изучение стандартов НАТО. А вот что касается практики ведения общевойскового боя, действий танковых экипажей и некоторых иных специальностей в условиях конфликта высокой интенсивности и активного применения самых современных видов оружия, то еще вопрос, кто кого должен учить. И соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией, подписанное в Киеве 12 января, в этом смысле приобретает не просто двусмысленное, но ироничное звучание. Не зря С. Лавров назвал его полуфабрикатом.