Евросоюз закачивает 50 миллиардов в беспросветный "украинский тоннель",- ФСК

10:12 03.02.2024

03.02.2024 | ПЕТР ДМИТРИЕВ



По итогам состоявшегося 1 февраля в Брюсселе саммита ЕС принята четырехлетняя программа бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд. евро. Главная интрига была закручена вокруг источников финансирования.



Лидеры 27 государств Евросоюза постановили, что до 2027 года Киев получит 33 млрд евро в виде кредитов. Еще 17 млрд евро на Украину будет направлено на безвозмездной основе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.



Деньги предназначены на вооружение ВСУ, а также выплату зарплат украинским бюджетникам, сказал бельгийский премьер-министр Александр де Кро.



Мало кто сомневался в решимости Еврокомиссии провести решение о выделении Киеву 50 млрд. евро. Однако были сомнения как в согласовании суммы, так и в источниках финансирования этой статьи немалых даже по меркам Западной Европы расходов на государство, которое даже не является членом ЕС.



Еще одна интрига была связана с поведением Венгрии, ранее успешно блокировавшим растраты денег из общего котла ЕС на украинскую авантюру. Он требовал аудита расходования не только выделенных Киеву денег, но и военных поставок.



За такой позицией официального Будапешта ряд евробюрократов усмотрели "руку Кремля". Однако венгерские политики сначала очень прозрачно намекали, а потом и прямым текстом стали говорить о ненормальности ситуации, когда Еврокомиссия мстит суверенному государству ЕС за соблюдение национальных интересов. Оружием мести были избраны финансы – у фрау фон дер Ляйен заблокировали выделение причитающихся Венгрии средств под надуманным предлогом. Одновременно шла работа по перекачке денег ЕС на Украину, где их немедленно оприходовали представители тотально коррумпированного режима Зеленского.



Еврокомиссия также пыталась лишить государств-членов права вето. Фрау Урсула проделала огромную работу в этом направлении, однако не довела дело до конца. Поэтому пришлось пойти на крайние дипломатические меры, которых утром 1 февраля оказалось достаточно, чтобы Орбан сделал все правильно с точки зрения Еврокомиссии.



Накануне саммита, 29 января, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель констатировал: "Война продолжается, и бои только усиливаются. И мы не видим свет в конце украинского туннеля". Прекрасно понимая разницу между войной и военной спецоперацией, глава евродипломатии намеренно использует именно этот термин, отдавая себе отчет в том, что никто никому войну не объявлял.



В самом начале СВО воинственный каталонец призывал победить Россию "на поле боя", а до этого убеждал всех в безальтернативности дипломатическому урегулированию конфликта. Теперь тот же самый Боррель, констатируя бесперспективность "украинского туннеля", ратует за вливание в эту коррупционную темноту новых десятков миллиардов.



Закономерно возник вопрос о финансовом участии в финансировании "украинского туннеля" Вашингтона. Однако о ключевом виновнике киевских событий 2014 года, ставших прологом гражданской войны на Украине и СВО, брюссельские заседатели предпочли не вспоминать. В свою очередь представители подконтрольных правительствам медиахолдингов не стремились задавать неудобные вопросы.



Участники саммита ЕС обсудили проблему источников финансирования режима Зеленского. Самые нищие члены традиционно были самыми радикальными. Представители прибалтийских лимитрофов настаивали на передаче киевскому режиму украденных у России активов. Пока что они считаются "замороженными", то есть насильственно отнятыми и находящимися в распоряжении ЕС.



Евробюрократия так и не решилась оформить фактически украденное имущество России и ее граждан. При этом было одобрено финансирование преступного режима Зеленского за счет доходов с украденного – таков теперь уровень правовой культуры еврочиновников и правоохранителей. Он уже повлиял на инвестиционный климат ЕС.



Лицемерие и ложь пропитали саммит еще до его начала. Неудивительно, что в итоговом заявлении представители 27 стран-членов указали Киеву на свою многомиллиардную помощь в связке с соблюдением пресловутых демократических принципов. Среди них – многопартийность и парламентаризм, права человека и прочее, малокоррелирующее с украинскими реалиями.



Как будто в столицах ЕС ничего не слышали о дискриминации крупнейшей украинской конфессии, отъеме храмов и похищениях священников. Как будто та же Венгрия почти 10 лет не проговаривала проблему соблюдения фундаментальных прав меньшинств на Украине. Как будто никто не в курсе запрета на выбор языка обучения и открытого преследования русскоязычных…



Евросоюз прекрасно осведомлен и о запрете неугодных украинским неонацистам политических партий, и о "зачистке" СМИ, и о массовых арестах украинских диссидентов. Еврокомиссия, Европарламент и другие "институты" прекрасно осведомлены о торговле людьми через так называемые "обмены", в которых происходят аресты с пополнением обменного фонда заложниками – различными диссидентами и просто подозрительными. Похищения людей и политически мотивированные убийства на Украине даже не пытаются расследовать, и речь далеко не только об "Одесской Хатыни".



Участники брюссельского заседания снова призвали поставить защитникам преступного режима Зеленского миллион снарядов. В прошлом году не призывали, а обещали поставить ровно столько же. За фиаско так никто и не ответил. Об этом в специальном видеообращении к брюссельским заседателям напомнил Зеленский.



Боеприпасы из Европы - для боевиков ВСУ



Совет Евросоюза принял решение, которое было воспринято как пощечина бастующим в Западной Европе фермерам, грузоперевозчикам и присоединившимся к ним представителям других профессий. Протестными акциями охвачена и Бельгия, в столице которой состоялся саммит с сюрреалистической повесткой. И немудрено – в этой небольшой стране в прошлом году, согласно официальным данным, с рисками увольнений и сокращений столкнулись более 7 300 сотрудников из 83 компаний (гораздо больше, чем в 2022 году). Основной удар пришелся на Фландрию и особенно на провинцию Антверпен, где было сокращено 1 537 работников. В нефтехимической промышленности под угрозой более 1 572 рабочих мест, за ней следует сектор дистрибуции, текстильная, пищевая промышленность и другие отрасли. Едва ли случайно издание The Brussels Times размещает публикацию о саммите в общей подборке о массовых протестах фермеров на тракторах…



Забастовщики в большинстве европейских государств недвусмысленно заявляли недовольство своей дискриминацией. Преференционные поставки украинского зерна и другой сельхозпродукции из этой страны, а также льготы для демпингующих на рынке ЕС украинских грузоперевозчиков – лишь часть поводов для недовольства. Однако это очень важная часть, недвусмысленно указывающая на виновника политического абсурда, устроенного брюссельским "райкомом" в угоду вашингтонскому "обкому".



Оппозиция в ЕС, как правые, так и левые, готовятся к ротации элит. Одним из поводов для критики национальных правительств и Брюсселя является "украинский вопрос". Например, лидер немецкой СДПГ Ларс Клингбайль прямо поставил вопрос необходимости пересмотра миграционной политики, акцентируя внимание на мигрантах с Украины.



Как показано выше на примере Бельгии, европейские СМИ освещают "украинский" саммит 1 февраля в контексте массовых протестных акций, участники которых предъявляют евробюрократии и национальным правительствам гамбургский счет. Тем не менее Киев натужно ликует. Пропагандисты выпячивают саму сумму, которая даже по меркам ЕС впечатляет, не говоря уж о нищей Украине. При этом они старательно обходят стороной факт сокращения финансирования "украинского тоннеля". Ведь 50 млрд евро в течение 48 месяцев по нынешней программе финансирования – это примерно 1,02 млрд евро ежемесячно. Для сравнения: в 2023 году расходы ЕС на "помощь Украине" составили 18 млрд евро, т. е. 1,5 млрд евро в месяц. К тому же по источникам финансирования еще не все гладко, и часть одобренных средств точно останется в Евросоюзе. Вырастет украинский госдолг, однако не Зеленский будет его выплачивать, и уж точно не Боррель.