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|В Узбекистане создается "Международный центр цифровых технологий"
10:14 03.02.2024
Во вновь создаваемом Международном центре цифровых технологий в течение пяти лет будет действовать специальный правовой режим для иностранных компаний. Предполагается, что это должно способствовать увеличению экспорта Узбекистаном IT-услуг.
Президент Узбекистана 1 февраля подписал указ о создании Международного центра цифровых технологий (International Digital Technology Center - Enterprise Uzbekistan).
С 1 июня в центре в порядке эксперимента будет введен специальный правовой режим для иностранных компаний на срок до 5 лет.
Кроме того, на территории центра в порядке эксперимента вводится специальный правовой режим в следующих сферах:
внедрение "регуляторной песочницы" по производству и испытанию инноваций, услуг и бизнес-продуктов в сфере цифровых технологий;
таможенное дело и налогообложение;
трудовые отношения;
финансовая и банковская деятельность;
обработка и защита персональных данных;
оказание государственных услуг;
защита интеллектуальной собственности;
рассмотрение коммерческих и гражданских споров.
Министерство цифровых технологий назначено уполномоченным органом по внедрению специального правового режима.
Создание центра в документе обосновано задачами из Стратегии "Узбекистан-2030": доведение объема экспорта Узбекистаном IT-услуг до 5 млрд долларов, создание 100 тысяч рабочих мест и благоприятных условий для иностранных компаний в IT-парке с доведением количества их представительств до 1000.
В документе отмечается, что количество резидентов IT-парка достигло 1652, в том числе 426 - с участием иностранного капитала, ими произведены товары и услуги на 12,5 трлн сумов, а также осуществлен их экспорт на 422 млн долларов.