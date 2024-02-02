Отказ от дружбы с Россией ведет Армению к унижениям и распаду, - Евгений Крутиков

10:27 03.02.2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал ряд фундаментальных для будущего его страны заявлений. Он считает, что два основополагающих государственных документа – Конституцию и Декларацию независимости Армении – требуется радикально переписать. Принятие таких изменений будет означать не только полную капитуляцию Армении перед Турцией и Азербайджаном.

Прежде всего Пашинян предложил уравнять "внешнее представление" об Армении с "внутренним" и начать новый отсчет истории страны с 1991 года. Для этого, по его замыслу, необходимо убрать из Конституции и Декларации независимости страны любые упоминания о Нагорном Карабахе и горе Арарат, как напоминание об утерянных в пользу Турции землях и символах, геноцид армянского народа 1915 года, как главную национальную травму, и даже Армянскую апостольскую церковь.



Зачистить предполагается все: от государственных символов (буквально в четверг была убрана даже заставка с Араратом, которая транслировалась по телевидению во время исполнения гимна по утрам) до учебников истории. На Новый год было снято с эфира телевизионное поздравление католикоса (главы) Армянской апостольской церкви, что вызвало резкое неприятие значительной части армянского общества.



Кроме того, Пашинян считает, что Россия якобы не выполнила свою роль защитника Армении и армянского народа. Других же гарантов независимости и целостности у Армении нет в силу изолированного географического положения. Следовательно, согласно этой теории, чтобы выжить, Армении необходимо затаиться и никоим образом не провоцировать соседей и исторических противников – Турцию и Азербайджан. А потому из "внутренней" жизни армянского общества надо вывести все раздражающие турок символы и напоминания: Карабах, геноцид, Арарат, озеро Ван, национальную церковь.



Из этого следует и военная концепция новой Армении. Пашинян полагает, что армянскую армию нужно сделать такой, чтобы она не пугала более сильных соседей. Следовательно, армия должна быть небольшой, сугубо оборонительной и с западными видами вооружений. Тогда Турция и Азербайджан не будут воспринимать ее как опасность и отстанут от армян.



Выступление Пашиняна прозвучало буквально через день после очередного заявления Ильхама Алиева, в котором лидер Азербайджана потребовал от Еревана именно это: изменить Конституцию Армении и Декларацию о независимости. Алиев последние полгода разговаривает с Ереваном исключительно ультиматумами. Азербайджан требует, чтобы из общественной жизни и исторической памяти Армении полностью исчезло даже воспоминание о Карабахе. Иначе будет хуже. Теперь же Пашинян с этим требованием фактически согласился.



Однако обнуление Декларации независимости Армении 1990 года открывает широкий фронт для, например, территориальных претензий.



В Конституции Азербайджана записано, что современная республика – наследник республики 1918 года. А там совсем другие границы. Пашинян даже в своем последнем выступлении подчеркнул, что надо отталкиваться от существования Армянской ССР, хотя в преамбуле Декларации тоже есть ссылка на Армянскую республику 1918 года.



Азербайджан же отсылки к советскому прошлому не устраивают категорически, потому что советская история как раз гарантировала существование Нагорного Карабаха, анклавов и свободного транспортного сообщения Еревана с внешним миром.



Парадокс в том, что независимость Армении уничтожает саму Армению. По большому счету, именно Советский Союз (а до этого Российская империя) гарантировал не просто существование, но и процветание Армении и армянского народа.



В Ереване в свое время гордились тем, что Армения самой первой из советских республик приняла Декларацию о независимости, то есть шла в авангарде развала СССР. Митинги на площадях Еревана под лозунгом "Анкахутюн!" ("Независимость!") собирали сотни тысяч человек, настроенных эйфорически. Сегодня Армения – наглядный пример того, как искомая независимость поставила в итоге на грань выживания целый народ.



В составе СССР Армении гарантировалась безопасность, целостность границ и полная культурная автономия. Мало кто помнит, что Армения была единственной из республик СССР, в которой даже административное делопроизводство велось на армянском языке без дублирования на русский. Такое не снилось никакой Прибалтике.



Армения была практически мононациональной республикой с минимальной долей меньшинств, из которых русские не были основными. В какие-то периоды советской истории в АрмССР социалистическая экономика отсутствовала как явление, и даже на официальном уровне можно было, например, защищать диссертации по внедрению рыночных методов хозяйства, что невозможно было представить в Москве, Киеве или Риге.



Армения пользовалась масштабными дотациями, что создавало в республике (а также в Грузии и Прибалтике) уровень жизни, заметно превышающий показатели РСФСР или УССР.



Мемом стала белая "Волга"-кабриолет, выпускавшаяся поштучно исключительно для армян по предварительному заказу. Это уже не говоря про расцвет национальной культуры. Хотите считать себя самым древним народом на земле? Пожалуйста. Даже школьные учебники истории СССР начинались с главы про Урарту – самое древнее государство на пространстве Союза.



Ничто из этого было бы невозможно без Союзного государства, а по факту протектората Москвы над небольшим, географически изолированным и исторически многострадальным народом. Как только эти связующие нити стали рваться, Армения лишилась глубокого тыла – Москвы, без которого оказалась один на один со своими историческими противниками.



Сегодня, на фоне давления Азербайджана, выясняется, что без российской поддержки (как бы она ни называлась – СССР, СНГ, ОДКБ) Армения нежизнеспособна. И приходится руками Пашиняна объяснять тотальное национальное унижение сложно сконструированными теориями безопасности.



На постсоветском пространстве есть и другие подобные примеры. Например, Молдавия, которая уже практически утратила свою субъектность, будучи как государство старше и знатнее, чем Румыния.



Перед нами в итоге долгосрочные последствия распада большой России – СССР, который гарантировал этим народам развитие, процветание и просто безопасность. Развернуть это колесо в обратном направлении уже невозможно. Но можно хотя бы успеть одуматься и попытаться совместно решать эту стратегическую проблему.



2.02.24