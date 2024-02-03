М.К. Бхадракумар: Новая тактика арабов: Америку будут бить по очень болезненным местам

10:50 03.02.2024 "Хезболла" и ее союзники вынуждают США уйти из Сирии и Ирака



М. К. Бхадракумар

3.02.24



Америка так увязла в безнадежной войне от Леванта до Персидского залива, что только ее противники в России, Китае и Иране могут ее выручить.



Сдерживание в обороне - это стратегия, при которой одна держава использует угрозу ответных мер, чтобы предотвратить атаку противника, и одновременно сохраняет свободу действий, чтобы иметь возможность ответить на весь спектр возникающих задач. В этом отношении яркий пример подает ливанское сопротивление "Хезболла".



"Хезболла" задала высокую планку для всего региона, потому что она ставит перед собой четкую задачу, с целью сдерживания военной агрессии Израиля она устанавливает правила и строго их придерживается. Союзники "Хезболлы" в Западной Азии переняли аналогичные методы и в контексте войны в Газе применяют их все чаще.



Йеменское движение сопротивления "Ансар Алла" в некоторых отношениях можно сравнить с "Хезболлой", но именно смелая оборонительная тактика сдерживания, которую применяет исламское сопротивление Ирака, будет иметь важные последствия в ближайшей перспективе.



На прошлой неделе журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Госдепартаменте и Пентагоне написал, что Белый дом больше не заинтересован в продолжении военной миссии США в Сирии. Позже Белый дом опроверг эту информацию, но она продолжает набирать вес.



26 января турецкая ежедневная газета Hurriyet сообщила, что, сохраняя сдержанное отношение к сообщениям в СМИ, Анкара действительно видит "общее стремление" Америки выйти не только из Сирии, но из всего региона Западной Азии, поскольку Вашингтон чувствует, что Израиль и Иран втягивают его в затяжную войну от Красного моря до Пакистана.



Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев также заявил ТАСС, что многое зависит от угрозы какого-либо физического воздействия на американские силы в Сирии. Поспешный вывод войск США из Афганистана произошел почти без каких-либо предварительных сообщений, по согласованию с "Талибаном" *. По словам Лаврентьева, "скорее всего, что это произойдет таким же образом и на территории Ирака, и на территории Сирии".



И действительно, атаки "Исламского сопротивления Ирака" на военные базы и объекты США усилились. В результате удара баллистической ракетой по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака неизвестное число американских военнослужащих получило ранения, а 21 января Белый дом сообщил о первых потерях после того, как в тот же день трое американских военнослужащих были убиты на сирийско-иорданской границе.



"Американская военная база в Ираке в настоящий момент горит после атаки. Положение неустойчивое. Поскольку усиливаются нападения на оккупационные войска США в Сирии и Ираке, нужно либо уходить оттуда, либо эскалировать ситуацию", написал 21 января в соцсетях Гленн Дизен.



Позвать Пекин на помощь



Данная ситуация неприемлема для президента Байдена по политическим соображениям, учитывая его кандидатуру на переизбрание в ноябре этого года. Это объясняет, почему советник по национальной безопасности Джейк Салливан поспешил встретиться с министром иностранных дел Китая Ваном И в Таиланде, чтобы обсудить атаки "Ансар Алла" в Красном море.



Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби объясняет стремление Вашингтона к китайскому посредничеству следующим образом:



"У Китая есть влияние на Тегеран, у них есть влияние в Иране. И они способны вести диалог с иранскими лидерами - а мы не можем. Вот что мы неоднократно повторяли: мы с радостью примем Китай в конструктивной роли, с тем влиянием и связями, которые, как мы знаем, у него есть…".



Это драматический поворот событий. Растущее влияние Китая в Западной Азии давно беспокоило США, но теперь им это влияние необходимо, поскольку попытки Вашингтона снизить уровень насилия никуда не ведут.



Дискурс США об этом будет вестись в том ключе, что "стратегический вдумчивый разговор" Салливана и Вана не только будет "важным способом разрешить соперничество и напряженность [между США и Китаем]" ответственно, но и "задаст направление отношениям" в целом.



Тем временем, между Тегераном, Анкарой и Москвой шло интенсивное дипломатическое сообщение. Президент Ирана Ибрагим Раиси посетил Турцию, а в Сирии прошли переговоры в астанинском формате. Коротко говоря, эти три страны предвидят, что скоро в Сирии наступит "пост-американская ситуация".



Выход США из Сирии и Ирака?



Разумеется, аспекты безопасности - всегда дело тонкое. 26 января президент Сирии Башар Асад провел в Дамаске встречу для аппарата безопасности армии, чтобы сформулировать план дальнейших действий. В отчете было указано, что на встрече была разработана комплексная схема, которая "соответствует стратегическому видению", для урегулирования международных, региональных и внутренних проблем и рисков.



Несомненно, импульс этому придало объявление в Вашингтоне и Багдаде 25 января о том, что США и Ирак согласились начать переговоры о будущем американского военного присутствия в Ираке с тем, чтобы выработать график поэтапного вывода войск.



Со стороны Ирака сообщалось, что Багдад стремится "сформулировать специфический четкий график, который уточняет длительность пребывания советников международной коалиции в Ираке", и "инициировать постепенное и продуманное сокращение советников на иракской земле", что в конце концов приведет к окончанию миссии. Ирак намерен всеми силами обеспечивать "безопасность советников международной коалиции в течение переговоров во всех частях страны", "поддерживать стабильность и предупреждать эскалацию".



Со стороны США министр обороны Ллойд Остин заявил, что обсуждения будут проходить в рамках высшей военной комиссии, созданной в августе 2023 для переговоров о "переходе к долгосрочному двустороннему партнерству между Ираком и США в области безопасности".



Командование Пентагона будет возлагать надежды на затяжные переговоры. У США есть возможность шантажировать Ирак: по одностороннему соглашению, навязанному Вашингтоном во время оккупации 2003 года, Ирак обязан хранить все доходы от экспорта нефти в американских банках.



Но, в конечном счете, решающим фактор станут политические соображения Байдена в этом году. А они будут зависеть от групп сопротивления в Западной Азии и от того, способны ли те "навалиться" на Вашингтон на нескольких фронтах, пока он не уступит.



Именно этот "известный неизвестный" элемент объясняет астанинский формат встречи между Россией, Ираном и Турцией в Казахстане 24−25 января.



Все три участника встречи готовятся к окончанию военной миссии США в Сирии. Неслучайно 26 января Байден по телефону еще раз призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "сократить израильскую военную операцию в секторе Газа", подчеркивая, что он против года войны, как сообщает репортаж в издании Axios.



Их совместное заявление после астанинской встречи в Казахстане - примечательный документ, почти полностью основанный на окончании оккупации США в Сирии.



Он косвенно подталкивает Вашингтон прекратить поддержку террористических групп и связанные с ними организации "действующие под другими названиями в разных частях Сирии", что совершалось в рамках попыток создать новые реалии, в том числе нелегитимные инициативы самоуправления под предлогом "борьбы с терроризмом".



Этот документ требует положить конец незаконному перехвату нефти "которая должна принадлежать Сирии", ее транспортировке Америкой, и так далее.



Одновременно с этим в Москве прошла встреча между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али-Акбаром Ахмадяном. Последний подчеркнул, что российско-иранское сотрудничество в борьбе против терроризма "должно продолжаться, особенно в Сирии". Ожидается, что президент России Владимир Путин проведет трехсторонний саммит с турецким и иранским коллегами, чтобы выработать скоординированный подход.



Ось сопротивления: сдерживание означает стабильность



Терпение Ирана закончилось на военном присутствии США в Сирии и Ираке, за которым последовало возрождение ИГИЛ** при поддержке американцев. Интересно, что Израиль больше не подчиняется механизму "разрешения конфликтов" с Россией в Сирии. Очевидно, между США и Израилем в Сирии и Ираке идет тесное сотрудничество в разведывательной и боевой областях, что противоречит российским и иранским интересам. Разумеется, тут надо учитывать контекст предстоящего развития российско-иранского стратегического партнерства.



Все эти события иллюстрируют оборонительную тактику сдерживания. Ось сопротивления оказывается главным инструментом достижения мира в вопросах безопасности, которые ставят в затруднение США и Иран. Очевидно, в этой ситуации не существует никакой тактики или обоснованной надежды на взаимодействие, но, к счастью, видимость хаоса в Западной Азии обманчива.



Если отбросить отвлекающие моменты вроде партийных споров и дипломатических ритуалов, можно заметить, как постепенно вырисовывается практическое решение тупиковой ситуации в Сирии, учитывающее внутренние интересы безопасности США и Ирана, которые неразрывно связаны с внешним кругом соглашения между США и Китаем по поводу ситуации в Западной Азии.



Пока что Россия может показаться внешним членом в этой ситуации, но на самом деле это не так: вывод войск США открывает путь сирийскому соглашению, которое остается главным приоритетом для Москвы и лично для Путина.



Автор: М. К. Бхадракумар (M.K. Bhadrakumar) - посол в отставке; колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald, изданий Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report и сайта Фонда стратегической Культуры (Москва).



Оригинал.



От редакции



В ночь на 3 февраля США нанесли массированный удар по проиранским силам в Ираке и Сирии. Авиация, в том числе дальние бомбардировщики, атаковала 85 целей в обеих странах. Удары пришлись по командно-контрольным пунктам и разведывательным центрам, связанным к Корпусом стражей исламской революции (КСИР).



Позже телеканал Al Mayadeen сообщил, что американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Начался пожар. О потерях пока информации нет.



* "Движение Талибан" решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.



** "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 г. Источник - свободная пресса

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