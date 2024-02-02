Кризис демократии на Западе: недоволен каждый второй,- Невзет Челик

11:06 03.02.2024 Anadolu Ajansı

Турция

02 февраля 2024



Anadolu: по данным опросов, доверие к демократии в Европе катастрофически упало



Опросы общественного мнения показали, что доверие к демократии в Европе резко упало, сообщает Anadolu. Более половины жителей континента недовольны работой институтов власти в своих странах и уверены: кто бы ни пришел, ничего не изменится.

Директор Paris Advanced Research Center (PARC) Невзет Челик написал для Anadolu Analiz об ослаблении доверия к демократии на Западе на материале данных опросов.



Исследование на тему "Состояние демократии" (State of Democracy), опубликованное в декабре прошлого года Институтом опроса общественного мнения Ipsos, проведенное в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Польше, Хорватии и США, показало, что недовольство демократией в западных обществах усилилось, как никогда прежде. Во всех странах, принявших участие в опросе, почти половина людей недовольна тем, как работает демократия в их государстве по таким вопросам, как голосование, разделение полномочий, функциональность политики и распределение доходов.

Что говорят опросы?



По мнению респондентов, за последние пять лет функционирование демократии в этих странах ухудшилось. В частности, в США и Франции семь человек из десяти отмечают постепенную деградацию демократии в последние годы. Например, количество французов, придерживающихся такой точки зрения, находится на рекордно высоком уровне – 73%. В ходе опроса выяснилась еще одна примечательная деталь: во всех странах люди думают, что для улучшения существующей политической системы необходимы радикальные изменения.



В том же исследовании при ответе на вопрос "Насколько вы удовлетворены функционированием демократии в вашей стране?" лишь 28% британцев, 24% итальянцев и 29% французов сказали, что довольны ситуацией. Кроме того, во всех западных странах, где проводился опрос, люди убеждены, что экономика и финансовая система служат исключительно богатым и влиятельным людям. Количество сторонников этой точки зрения в Италии составляет 72%, в Великобритании – 71%, во Франции – 69%, в США – 67%. Иначе говоря, люди считают, что власти в их странах в большей степени ориентируются на интересы богатых и влиятельных людей.

А согласно исследованию под названием "Европейцы и их ценности: между индивидуализмом и индивидуализацией", только треть европейцев полагают, что их страна управляется демократически, и лишь 20% опрошенных удовлетворены функционированием политической системы. Еще одно исследование, проведенное Институтом политики Королевского колледжа Лондона, показывает, что подавляющее большинство населения Соединенного Королевства считают, что политика в стране не служит интересам людей. Великобритания занимает низкие строчки международных рейтингов по удовлетворенности граждан политической системой. Лишь 17% ее жителей говорят, что "вполне удовлетворены" политическим устройством. Наряду с этим наблюдается рекордно высокая поддержка идеи о том, что решения в политике принимает не правительство, а эксперты. Исследование свидетельствует о том, что британцы в теории считают демократию хорошей системой, однако подавляющее большинство не верит в то, что Великобритания является в высшей степени демократической страной.



В опросе об удовлетворенности демократией в Германии, проведенном Фондом имени Фридриха Эберта (FES) в 2023 году, распределение ответов на вопрос "Насколько вы довольны функционированием демократии в Германии?" показало, что 34% немцев недовольны, а 17,2% совсем не довольны. Несмотря на то что более половины немцев выразили негативное отношение к функционированию демократии в стране, DW * предпочла сосредоточиться на полной половине стакана, сообщив своим читателям: "По итогам опроса, доверие к демократии в Германии остается крепким". Судя по ответам на вопрос о "доверии к институтам" в том же исследовании, доверие к федеральному правительству составляет только 42,6%, а к Еврокомиссии – лишь 31,5%.



Согласно опросу Фонда Кербера, доверие к демократии в Германии стремительно падает. Если в 2020 году доверие граждан к политическим партиям составляло 29%, то в 2021 году этот показатель снизился до 20%. Помимо этого, 71% респондентов считают, что лидеры и средства массовой информации живут вне социальной реальности.



Протесты фермеров в Европе



Во Франции – аналогичная ситуация. Например, премьер-министры, назначаемые президентом, с 1993 года вступают в должность после соответствующего голосования в Национальной ассамблее. Однако Эммануэль Макрон, не сумевший получить парламентское большинство по итогам выборов 2022 года, назначил Элизабет Борн (2022-2024) и Габриэля Атталя, занявшего этот пост в текущем году, не вынося их кандидатуры на голосование в парламенте. Сам Атталь вскоре после своего вступления в должность назначил своего бывшего мужа Стефана Сежурна (Stephane Sejourne) министром Европы и иностранных дел.



Традиционно право, предоставленное французскому президенту законом в соответствии с положением 49.3 Конституции, используется в тех случаях, когда обсуждение заходит в тупик или речь идет о чрезвычайной ситуации. Но поскольку Макрон не смог добиться большинства в парламенте в 2022 году, французский лидер неоднократно использовал это положение в том числе при назначении премьер-министров и внесения ряда законопроектов. Эта практика часто подвергалась критике со стороны депутатов, и от правительства требовали соблюдать демократические принципы.



Хрупкость демократии в Европе, существующая на национальном уровне, уже давно критикуется и в контексте бюрократической структуры и политики Евросоюза (ЕС). Несмотря на частые предупреждения о демократии со стороны ЕС в отношении государств-членов в Восточной Европе или стран, претендующих на членство в союзе, таких как Турция, сами институты ЕС испытывают проблему "дефицита демократии". Хотя Европарламент состоит из выбранных депутатов, Еврокомиссию возглавляет назначенный председатель, тогда как это важнейший исполнительный орган ЕС, который предлагает и реализует законы, бюджеты, постановления. Такое положение вещей противоречит идее о том, что власть в демократиях должна осуществляться избранным парламентом или всенародно избранным руководителем. В ЕС власть сосредоточена в руках назначенного председателя и других назначенных бюрократов и технократов комиссии. Хотя председатель утверждается парламентом, на практике глава обычно определяется в рамках договоренностей между государствами-членами за закрытыми дверями. Эта ситуация также влияет на процесс голосования, который является основным показателем демократии. Так, на выборах в Европарламент в 2019 году явка составила лишь 50,66% в силу того, что граждане ЕС испытывают слабую связь с союзом.



Подъем крайне правых



ЕС в прошлом критиковал другие страны за нарушение прав человека, при этом на данном этапе союз вместе с Грецией продолжает закрывать глаза на гибель тысяч мигрантов в Средиземном море, поддерживая усилия по возведению стен против беженцев и оказывая давление на Марокко. В ходе этих событий ЕС подвергается критике за создание агентства по охране границ (Frontex) и действия, противоречащие европейским демократическим ценностям.



Самой большой угрозой демократии и миру в Европе, как и в прошлом, является растущий расизм и усиление фашистских политических движений. Крайне правые партии во Франции переживают исторический подъем, а в Италии и, что неожиданно, даже в таких либерально-демократических странах, как Нидерланды, одерживают победу на выборах. В Германии же некоторые политики с обеспокоенностью наблюдают за постепенным усилением крайне правой партии "Альтернатива для Германии" как крупнейшей угрозы демократии.



Таким образом, европейская демократия постепенно отходит от гуманистического, либертарианского и демократического идеала, сформировавшегося после Второй мировой войны. В Европе доверие к демократии остается на теоретическом уровне, при этом на практике – оказывается чрезвычайно хрупким. Подавляющее большинство европейской общественности недовольно функционированием демократии в своих странах, что отчетливо видно по опросам общественного мнения. Люди, полагающие: "Кто бы ни пришел, ничего не изменится", – склонны отказываться от участия в голосовании, и это приводит к серьезному кризису демократии.



Те, кто хочет защитить свои права от политического элитизма, правящих властей и бюрократии путем проведения все большего количества забастовок и демонстраций, ставят под сомнение основы демократии. К тому же рост крайне правых движений по всей Европе усиливает опасения относительно возврата к временам фашизма в европейской истории. На фоне снижения рождаемости, беспокоящего такие страны, как Италия, Испания и Франция, ужесточение политики по отношению к мигрантам и национализм противоречат европейским ценностям.



Бюрократическая и технократическая функциональность процесса принятия решений в ЕС несовместима с демократическими ценностями и подрывает доверие людей в странах-членах. Европе необходимо вернуться к своим демократическим ценностям, повысить склонность людей к голосованию и вновь усвоить гуманистические ценности в отношении мигрантов. Нужно провести реформы в сфере здравоохранения, найти срочное решение проблемы быстрого снижения уровня рождаемости в силу экономических трудностей и условий жизни. Евросоюз должен активнее бороться с расизмом, идти в ногу с развивающимся миром и обновлять свою старую бюрократическую структуру. Если европейские страны не смогут предпринять эти шаги, то, столкнувшись с серьезным экономическим кризисом, они останутся экономически, социально и институционально слабы перед своими глобальными конкурентами и неизбежно окажутся в более уязвимом положении.

* внесена в список СМИ-иноагентов на территории РФ, прим. ред.

Автор: Невзет Челик (Nevzet Çelik) Источник - inosmi.ru

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