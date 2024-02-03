Политолог Беннет: США создают видимость войны на Ближнем Востоке

13:14 03.02.2024

Политолог Беннет рассказал о попытке США создать видимость войны на Ближнем Востоке



3 февраля 2024,

Политолог Скотт Беннет считает, что удары США по Сирии и Ираку в ответ на атаку американской базы на севере Иордании - это маневр администрации американского лидера Джо Байдена, который нужен, чтобы отвлечь мировое внимание от внутренних проблем США. Об этом Беннет рассказал в интервью "Известиям" 3 февраля.



"Это не серьезная военная эскалация. Это политический танец. Это театральная демонстрация от администрации Байдена, которая делает это для внутренних, внутриполитических целей. Они отчаянно пытаются спровоцировать какую-то видимость войны. Именно этим они занимались на Украине", - сказал Беннет.



По мнению политолога, лучшая реакция на удары США со стороны сирийских, иракских, ливанских и йеменских сил - сдерживание без ответа, потому что у США на самом деле нет желания спровоцировать настоящую эскалацию: "В ближайшие десять дней мы увидим множество американских самолетов, которые будут летать над небом Ирака и Сирии. Они могут сказать, что потопили несколько судов в Красном море и Персидском заливе, но все это лишь отвлекающий маневр", - считает политолог.



Беннет отметил, что отказ штата Техас повиноваться центральной миграционной политике и его поддержка другими штатами - свидетельство начавшегося раскола США на независимые республики, и нужно, чтобы мир не заметил этого процесса. При этом Байдену нужно любой ценой сохранить власть после выборов 2024 года, потому что он хочет превратить США в диктатуру.



Кроме того, политолог подчеркнул, что военные США находятся в Сирии незаконно, ведь правительство Башара Асада требовало от них покинуть территорию страны. Иракцы, в свою очередь, тоже выступают против военного присутствия США, у которых, по мнению Беннета, нет друзей на Ближнем Востоке.



Политолог считает, что Россия должна усилить темпы своих действий на Украине, не давая США действовать в Газе, Красном море и Персидском заливе, а страны БРИКС и Лиги арабских государств должны создать коалицию для гуманитарной помощи Газе и восстановления территории после войны.



Ударное нападение: США пообещали ответить на атаку в Иордании

В результате удара по базе погибли американские военные

Ранее, 2 февраля, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на Ближнем Востоке подтвердило удары по объектам Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанных с ним ополчений на территории Ирака и Сирии. Позже, 3 февраля, стало известно, что США поразили как минимум 11 целей иранских сил.



1 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США сделают все возможное, чтобы защитить своих военных на Ближнем Востоке.



Атака на военную базу США на севере Иордании произошла 28 января. Она была произведена с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Погибли три американских военнослужащих, еще 25 пострадали.



Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.