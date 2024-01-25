"Сумасшедший" за месяц убил Аргентину, народ объявил президенту войну

13:16 03.02.2024

Прошло немногим больше месяца, как Хавьер Милей стал президентом Аргентины. И, если раньше его прозвище El Loco ("сумасшедший") казалось своего рода юмором, то сейчас оно вполне оправдывает себя. За непродолжительное время в стране произошли радикальные и мало кому изменения, которые пользу Аргентине совсем не приносят. Как Милей доводит страну "до ручки", читайте в нашем сегодняшнем материале.



Так, одним из первых решений Милея стала девальвация курса национальной валюты более чем в два раза: если ранее один доллар стоил 366 аргентинских песо, то сейчас – уже 819 (+123%). Также произошло весьма серьезное сокращение госрасходов: в частности, ощутимо урезали транспортные и энергетические субсидии.



Аналогичные меры коснулись и регионов, недополучивших необходимое финансирование. В связи с чем региональным властям приходится принимать новые решения, чтобы элементарно не умереть с голода. Например, губернатор провинции Ла-Риоха проинформировал, что на территории, которую он контролирует, будет выпущена местная валюта. В общей сложности планируется "напечатать" денег на общую сумму в 15 млрд песо (около 18,5 млн долларов). Не самая огромная сумма, но надо понимать, что это первый "транш" и первая провинция, примеру которой, скорее всего, последуют и другие регион Аргентины.



У новой валюты есть даже рабочее название: BOCADE. Скорее всего, у нее будет форма цифрового актива, и ей будет выплачиваться до 30% зарплат госслужащих и, вероятно, бюджетников. Суть в том, что главная задача квазивалют связана с функциями обмена (но не накопления), и с ее помощью можно вполне быстро оживить экономику территории, через ускорение оборота товаров и услуг.



Это, конечно, будет интересный опыт, за которым все с любопытством будут наблюдать. Однако, как считают эксперты, такой опыт для самой Аргентины ничего хорошего не несет, так как страна идет вразнос, происходит распад экономических связей. Собственно, и появление местных валют – это уже своего рода политический контекст, так как регионы страны, которая когда-то была единой, двигаются в сторону суверенитета.



Свой политический контекст получила и всеобщая забастовка в Аргентине – событие фактически национального масштаба. Надо ли говорить, что она является итогом, спровоцированным пакетом мер жесткой экономии, который стремится принять либертарианец и анархокапиталист Милей. На что он рассчитывает – непонятно, но это событие рискует стать главным событием года: уже сейчас основная часть профсоюзов Аргентины мобилизует свои силы на забастовку.



Здесь стоит отдельно сказать, против чего выступают массы. Первое: против чрезвычайных декретов, которые разработала команда Милея еще в декабре прошлого года. А также против мер министра экономики Луиса Капуто в новом кабинете, которые отменяют несколько ранее принятых законов, гарантировавших человеческие условия труда. Суть этих декретов в том, что они направлены на дерегулирование экономики для сокращения госрасходов и появления дефицита бюджета.



Второе: протесты направлены против так называемого закона ómnibus ("Основы и отправные точки для свободы Аргентинцев") – еще одного проекта Милея, который сейчас рассматривает парламент. Это ряд мер, который не только отменяет многие существующие законы, но и, например, ужесточает меры против протестующих, расширяет полномочия полиции, легализует "теневое" имущество (недвижимость, средства, ценные бумаги и т.д.) объемом до 100 тыс. долл. без уплаты налогов, а также реформирует культурную сферу Аргентины и так далее.



25 января 2024