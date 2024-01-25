 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.02.2024
15:38  "Кража" очередной "невесты" в Шымкенте вызвала всеказахстанский резонанс и внимание омбудсмена страны
15:31  Битва за Авдеевку близка к вступлению в новую стадию
13:32  Прыжок в пустоту: что изменится на Украине после отставки Залужного, - "Известия"
13:30  Просто вилы: почему фермеры вышли на протесты по всей Европе, - Дм.Мигунов
13:27  Полыхнет ли новая Молдавско-Приднестровская война? - Валерий Демидецкий
13:24  В Узбекистане сменился глава Национальной телерадиокомпании (Джурабаев вместо Хаджаева)
13:22  Сеймур Херш: Президент против генерала - новый план США по Украине

13:21  Южная Корея предлагает 37 тысяч вакансий для узбекистанцев. По конкурсу!
13:20  Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана
13:19  Ташкентская ТЭС заплатит штраф в 1 млрд сумов за использование мазута и загрязнение атмосферы
13:16  "Сумасшедший" за месяц убил Аргентину, народ объявил президенту войну
13:14  Политолог Беннет: США создают видимость войны на Ближнем Востоке
11:06  Кризис демократии на Западе: недоволен каждый второй,- Невзет Челик
10:50  М.К. Бхадракумар: Новая тактика арабов: Америку будут бить по очень болезненным местам
10:28  Америка не выдержала бремя лидерства, - Геворг Мирзаян
10:27  Отказ от дружбы с Россией ведет Армению к унижениям и распаду, - Евгений Крутиков
10:14  В Узбекистане создается "Международный центр цифровых технологий"
10:12  Евросоюз закачивает 50 миллиардов в беспросветный "украинский тоннель",- ФСК
09:37  Угасающая мощь колониальной империи: британский лев – в плену иллюзий, - А.Веселов
09:25  "Фифа" и "Моссадик": слитая переписка Залужного вскрыла перемены в интимной жизни Зеленского, - МК
08:34  "Наше терпение иссякло": польские фермеры начинают блокаду Украины
08:31  Фермеры Западу больше не нужны, - Борис Акимов
00:59  Карабах на сдачу: Армения пытается подружиться с Азербайджаном и Турцией, - И.Кармазин
00:56  Длинный язык довел до отставки главу Центробанка Турции Хафизе Эркан
00:49  Первый посол. Чем займутся талибы в Пекине, - К.Логинова
00:35  В Алматы установили мемориальную доску в честь первого (и последнего) вице-президента Сергея Терещенко
00:11  Неуместное шоу "демократических" выборов в России, - Эдуард Биров
00:07  Путин разрешил продать акции "Русснефти" старым аферистам 90-х из "швейцарской" Glencore
Пятница, 02.02.2024
23:55  Американские ВВС атакуют Сирию
21:46  "Верку Сердючку" пожизненно депортировали из ОАЭ
21:30  Долгожданный авангард, - Александр Проханов
19:24  Президент Жапаров предполагает, что на Бишкекской ТЭЦ просто перепутали уголь
19:21  Мятежного кыргызского депутата Жамгырчиева заставили сдать мандат и выпустили из СИЗО под подписку о невыезде
18:51  Признательность за помощь. Токаев провел переговоры с Зеленским
17:36  Западные СМИ дружно уверяют, что Залужный все-таки тайно уволен из Главкомов бандер-армии
13:23  Авария (взрыв котла) на ТЭЦ Бишкека. Президент Жапаров лично крутит болты
12:38  Кадровые перестановки в Таджикистане: масштабные ротации в начале года, - А.Хакимов
12:36  Казахстанцы голодают, а минсельхоз отчитывается о богатом урожае: что не так со статистикой
12:14  Казахстан. Будут ли отставки на предстоящем заседании правительства
12:05  Ярость и боль иноагентов: А нас за что?
11:57  Где загадывать желания. Самые мощные места силы в Казахстане (видео)
11:51  Расширение БРИКС можно назвать однозначной победой России и Китая, - Симона Маккарти
11:46  Монголия угрожает Байкалу – в Госдуме РФ бьют тревогу
11:41  Политическая борьба на Украине превратилась в "схватку гиен", - Драго Боснич
11:33  Конфискация российских денег: хочется и... колется, - Дуг Бэндоу
11:14  Америка не выдержала бремя лидерства, - Геворг Мирзаян
10:49  России опасно ждать "нормального" Запада, - Петр Тренин
10:20  Европа стремится усилить блокаду России в Центральной Азии, - Раид Джабер
10:00  ВПК США сделал ставку на скорую глобальную войну с Россией и Китаем
09:07  "Маленькой победоносной войны" с японцами не получилось. Горькие уроки русского шапкозакидательства, - А.Кошкин
07:02  Токаев назначил первого бомж-омбудсмена
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Сумасшедший" за месяц убил Аргентину, народ объявил президенту войну
13:16 03.02.2024

Прошло немногим больше месяца, как Хавьер Милей стал президентом Аргентины. И, если раньше его прозвище El Loco ("сумасшедший") казалось своего рода юмором, то сейчас оно вполне оправдывает себя. За непродолжительное время в стране произошли радикальные и мало кому изменения, которые пользу Аргентине совсем не приносят. Как Милей доводит страну "до ручки", читайте в нашем сегодняшнем материале.

Так, одним из первых решений Милея стала девальвация курса национальной валюты более чем в два раза: если ранее один доллар стоил 366 аргентинских песо, то сейчас – уже 819 (+123%). Также произошло весьма серьезное сокращение госрасходов: в частности, ощутимо урезали транспортные и энергетические субсидии.

Аналогичные меры коснулись и регионов, недополучивших необходимое финансирование. В связи с чем региональным властям приходится принимать новые решения, чтобы элементарно не умереть с голода. Например, губернатор провинции Ла-Риоха проинформировал, что на территории, которую он контролирует, будет выпущена местная валюта. В общей сложности планируется "напечатать" денег на общую сумму в 15 млрд песо (около 18,5 млн долларов). Не самая огромная сумма, но надо понимать, что это первый "транш" и первая провинция, примеру которой, скорее всего, последуют и другие регион Аргентины.

У новой валюты есть даже рабочее название: BOCADE. Скорее всего, у нее будет форма цифрового актива, и ей будет выплачиваться до 30% зарплат госслужащих и, вероятно, бюджетников. Суть в том, что главная задача квазивалют связана с функциями обмена (но не накопления), и с ее помощью можно вполне быстро оживить экономику территории, через ускорение оборота товаров и услуг.

Это, конечно, будет интересный опыт, за которым все с любопытством будут наблюдать. Однако, как считают эксперты, такой опыт для самой Аргентины ничего хорошего не несет, так как страна идет вразнос, происходит распад экономических связей. Собственно, и появление местных валют – это уже своего рода политический контекст, так как регионы страны, которая когда-то была единой, двигаются в сторону суверенитета.

Свой политический контекст получила и всеобщая забастовка в Аргентине – событие фактически национального масштаба. Надо ли говорить, что она является итогом, спровоцированным пакетом мер жесткой экономии, который стремится принять либертарианец и анархокапиталист Милей. На что он рассчитывает – непонятно, но это событие рискует стать главным событием года: уже сейчас основная часть профсоюзов Аргентины мобилизует свои силы на забастовку.

Здесь стоит отдельно сказать, против чего выступают массы. Первое: против чрезвычайных декретов, которые разработала команда Милея еще в декабре прошлого года. А также против мер министра экономики Луиса Капуто в новом кабинете, которые отменяют несколько ранее принятых законов, гарантировавших человеческие условия труда. Суть этих декретов в том, что они направлены на дерегулирование экономики для сокращения госрасходов и появления дефицита бюджета.

Второе: протесты направлены против так называемого закона ómnibus ("Основы и отправные точки для свободы Аргентинцев") – еще одного проекта Милея, который сейчас рассматривает парламент. Это ряд мер, который не только отменяет многие существующие законы, но и, например, ужесточает меры против протестующих, расширяет полномочия полиции, легализует "теневое" имущество (недвижимость, средства, ценные бумаги и т.д.) объемом до 100 тыс. долл. без уплаты налогов, а также реформирует культурную сферу Аргентины и так далее.

25 января 2024

Источник - RuNews24.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706955360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об усилении безопасности детей и запрете строительства многоэтажек без учета школ и детсадов одобрили сенаторы
- Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2024-2026 годы
- Не нужно манипулировать ситуацией: спикер сената Казахстана о ситуации с "Азаттык"*
- Сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в водной сфере обсудили Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров
- Главы правительств Казахстана и России провели переговоры в Алматы
- Инфляция в Республике Казахстан
- В Мажилисе презентовали законопроект, направленный на формирование приоритетных видов спорта
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  