Ташкентская ТЭС заплатит штраф в 1 млрд сумов за использование мазута и загрязнение атмосферы

13:19 03.02.2024

Минэкологии назвало ТЭС ответственной за смог в Ташкенте. Выяснилось, что помимо газа там используют также мазут.



В социальных сетях было распространено видео черного дыма, идущего от Ташкентской ТЭЦ и накрывающего Ташкент. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата заявило, что расследует ситуацию.



23-31 января Министерство экологии проверило работу "Ташкентской ТЭС" (тепловой электростанции), расположенной в поселке Салар Кибрайского района Ташкентской области. Установлено, что в ходе проверки основным топливом на предприятии считался газ, но в качестве дополнительного топлива использовался мазут. Из-за этого дым и продукты сгорания мазута загрязняют воздух Ташкента.



По результатам расследования ТЭС выплатит компенсацию в размере 1 миллиарда 23 миллионов сумов (759 миллионов за загрязнение окружающей среды, 264 миллиона за загрязнение почвы нефтепродуктами).



"Кроме того, ТЭС были даны предписания из 16 пунктов по устранению выявленных недостатков. В настоящий момент собранные документы направляются суд для принятия соответствующих мер в отношении должностных лиц ТЭС, совершивших правонарушение", - говорится в официальном сообщении ведомства.



Для сведения, в министерстве сообщали, что в 2018 году на Ташкентской ТЭС было потреблено 118,9 тысяч тонн мазута, а в 2023 году этот показатель превысил 270 тысяч тонн (увеличение в 2,3 раза).