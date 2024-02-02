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|Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана
13:20 03.02.2024
Бывший ректор ТГЭУ и Туринского политехнического университета в Ташкенте Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Конгратбай Авезимбетович Шарипов указом президента утвержден на должность министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Ранее кандидатура Конгратбая Шарипова была одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Родился в 1963 году в Каракалпакстане. Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ).
С 1986 по 1987 годы работал механиком в хлопковом совхозе Кунград Каракалпакстана. В 1988 году работал преподавателем в Московском институте инженеров сельского хозяйственного производства, а с 1989 по 1992 годы обучался в очной аспирантуре.
С 1992 года кандидат технических наук. Ученая степень доктора технических наук присвоена 22 марта 2005 года. В 1995 году получил ученое звание доцента кафедры "Тракторы и автомобили".
С 1992 года по 2003 год работал на должностях учебного мастера, ассистента, доцента кафедры "Тракторы и автомобили" ТИИИМСХ, заведующего проблемной научно-исследовательской лаборатории "Ресурсосберегающая техника и технологии агропромышленного комплекса" (2002−2003), заместителем декана факультета Механизации сельского хозяйства (2001−2002).
С 2003 года до конца августа 2007 года работал генеральным директором центра "Ташкент ДЭУ" (с 2005 года по 2008 год работал по совместительству на должности профессора кафедры "Автомобили" и "Технологии автомобилестроения").
С августа 2007 года по январь 2009 года возглавлял узбекско-корейское совместное предприятие ТОШАФУС.
В январе-июле 2009 года работал на должности генерального менеджера GM Uzbekistan.
С июля 2009 года по сентябрь 2010 года являлся ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте, затем, с октября 2010 года работал первым проректором по финансам и экономике Туринского политехнического университета в Ташкенте. С августа 2017 года по 2019 год вновь возглавлял Туринский политехнический университет в Ташкенте.
В 2019 году был назначен заместителем министра высшего и среднего специального образования. С ноября 2019 года работает ректором Ташкентского государственного экономического университета.