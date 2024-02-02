Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана

13:20 03.02.2024

Бывший ректор ТГЭУ и Туринского политехнического университета в Ташкенте Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.



