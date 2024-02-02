Южная Корея предлагает 37 тысяч вакансий для узбекистанцев. По конкурсу!

13:21 03.02.2024

Конкурс охватывает граждан, желающих работать в сферах производства, сельского хозяйства, сферы услуг (в гостиницах и столовых) и строительства. Зарплаты в среднем составляют от $2000 до $2500.



В 2024 году в конкурсах впервые будут участвовать 100 тысяч наших соотечественников для отправки на работу в Корею. Об этом сообщает Министерство занятости и сокращения бедности.



Республика Корея приглашает граждан Узбекистана, желающих работать за границей в следующих сферах на основании визы Е-9:



• 22 тысячи 248 человек в сфере производства;



• 6 тысяч 858 человек в сфере сельского хозяйства;



• 5 тыс. 403 человека (в основном женщины) в сфере обслуживания – 2 (гостиничная и кухонная работа);



• в строительной сфере – 2 тыс. 898 человек.



Первоначальная регистрация будет проходить с 8 по 14 февраля 2024 года. Кандидаты смогут выбрать только одну из вышеперечисленных сфер.



Сообщается, что зарплаты в среднем составляют от $2000 до $2500.



Для кандидатов, желающих работать в Корее, в моноцентрах "Ишга мархамат" во всех регионах Узбекистана корейскими учителями организованы курсы корейского языка.



Отмечается, что конкурсы на основе E-9 и других рабочих виз планируется организовать в течение 2024 года. В результате к концу года к участию в конкурсах будут привлечены около 100 тысяч граждан Узбекистана.