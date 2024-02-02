Сеймур Херш: Президент против генерала - новый план США по Украине

13:22 03.02.2024 Substack

США



Президент против генерала

Сеймур Херш: новый план США по Украине подразумевает смену режима Зеленского



США разработали новую концепцию в отношении украинского конфликта, пишет журналист Сеймур Херш в своем блоге на Substack. Ссылаясь на свои источники, он утверждает, что главком ВСУ Залужный вел секретные переговоры с Москвой - и что Вашингтон теперь делает ставку именно на мирный процесс.



Сеймур Херш



Украинский генерал Валерий Залужный хочет немедленного прекращения войны, и президент Владимир Зеленский, возможно, только что его уволил.



Внезапно этот вооруженный конфликт превратился в войну таблоидов. Они сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки закаленного в боях и весьма уважаемого главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного. Залужный ничего публично не сказал, но его представитель опровергает заявления о том, что генерал был снят с должности.



Разыгравшаяся между двумя этими людьми драма вызвала оцепенение у многих в Вашингтоне, поскольку прошлой осенью Залужный заявил в интервью журналу Economist, что боевые действия зашли в тупик. Он не поделился заранее своими мрачными мыслями с Зеленским, хотя кое-кому в Вашингтоне они были известны.



Некоторые представители Пентагона и разведывательного сообщества приветствовали оценку Залужного как начало неизбежного мирного процесса. В декабре я сообщал, что Залужный вел секретные переговоры со своим российским коллегой генералом Валерием Герасимовым по многим сложным вопросам, которые необходимо было решить для завершения вооруженного конфликта. Герасимов держал в курсе своего московского босса Владимира Путина; Залужный же своего начальника в Киеве не информировал.



Одним из самых неотложных вопросов было возобновление обмена пленными, который в начале вооруженного конфликта ограниченно осуществлялся с помощью Турции, но вскоре почти полностью прекратился. То, что такой обмен пленными был восстановлен в ходе переговоров между двумя воюющими армиями, стало серьезной проблемой на прошлой неделе, когда украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет, который, как теперь полагают, перевозил на родину военнопленных.



Нет никаких свидетельств того, что Зеленский знал о нахождении на борту самолета 65 его соотечественников, взятых в плен российской армией. Но как мне сказал информированный американский чиновник, он определенно был в курсе, что обмен пленными продолжался в течение многих недель.



Даже лучшие американские газеты затрудняются дать оценку этому инциденту. New York Times отметила, что если Украина "действительно сбила российский самолет с украинскими солдатами на борту, пусть даже неумышленно, то это станет болезненным ударом в трудное для нее военное время, когда армия испытывает острую нехватку боеприпасов и личного состава, и опасается, что поддержка Запада ослабнет".



По мнению некоторых американцев, желание Зеленского уволить своего главнокомандующего связано с тем, что он знал, что Залужный, начиная с осени прошлого года, участвовал в секретных переговорах (неизвестно, прямо или через помощников) с американскими и другими западными официальными лицами, обсуждая вопрос о том, как наилучшим образом добиться прекращения огня и договориться об окончании вооруженного конфликта с Россией. Именно эти переговоры побудили Залужного заявить журналу Economist, что военные действия зашли в тупик. Зеленский говорит о дополнительной мобилизации 500 000 солдат, для чего нужен еще один призыв, и о новой попытке начать весной очередное контрнаступление против русских. Для этого Украине, конечно же, потребуется новое финансирование со стороны администрации Байдена. Неясно, готовы ли республиканцы в конгрессе спонсировать очередное контрнаступление, но нет никаких сомнений, что администрация Байдена будет упорно добиваться выделения этих средств. (В четверг ЕС одобрил пакет помощи для Украины на сумму, превышающую 50 миллиардов евро.)



Все это происходит в момент, когда некоторые представители американского военного истэблишмента и разведывательного сообщества вновь начали проявлять интерес к осуществлению серьезных реформ в украинском правительстве и стали поддерживать усилия Залужного по проведению основательных переговоров с Россией об урегулировании конфликта. Некоторые намеки на детали этого процесса прозвучали на прошлой неделе в статье Washington Post под заголовком "На Украине США отказываются от планов захвата территорий". Авторы говорят, что Украина оставляет за собой возможность продолжить боевые действия против России в будущем. Газета сообщила, что ключевыми элементами являются поддержка разрушенной промышленной и экспортной базы Украины и финансирование политических реформ, необходимых для полной интеграции в Европу.



По словам осведомленного американского чиновника, первым шагом на пути реализации новой концепции является давняя проблема: финансовая реформа. Зеленскому нужно сказать: "Вы должны избавиться от коррупции, прежде чем мы сделаем что-то еще". Второй шаг - это то, чего сегодня не существует на Украине: серьезный аудит всех государственных расходов. Этот чиновник заявил, что Зеленский должен рассматривать необходимые ему миллиарды "как наши деньги, как инвестиции с соблюдением всех правил" их расходования, которые ему надо четко изложить.



В прошлом году директор ЦРУ Уильям Бернс тайно прилетел в Киев, чтобы с глазу на глаз предупредить Зеленского, что Вашингтону известно об его личных коррупционных грехах и нежелании увольнять кого-либо из десятков чиновников (названных Бернсом), которые по уши увязли в краже оборонных средств и в их переводе на личные счета. Бернс также сообщил президенту, что некоторые из его подчиненных возмущены - они видят, как он забирает слишком большую долю добычи.



"Третий шаг, - сказал чиновник, - это использование Зеленским средств, предназначенных для строительства инфраструктуры и развития экономики". Четвертый и последний шаг - оборона страны.



Чиновник заявил, что этот план является новым американским посланием для Зеленского. "В нашем плане нет упоминания о прекращении огня. Мы сохранили там слово „борьба". Давайте сделаем так, чтобы расходы у русских были такие же, как во время боевых действий", - сказал он. Далее этот человек заявил, что в новом послании нет ничего препятствующего Украине и России признать "наличие существенных территориальных разногласий" в ходе продолжающихся секретных переговоров между представителями Герасимова и Залужного.



Фактическая концепция гораздо сложнее и намного амбициознее, сказал мне этот чиновник. Она предполагает устойчивую поддержку Залужного и реформ, которые приведут к падению режима Зеленского. Разговоры об увольнении Залужного на этой неделе встревожили некоторых из тех, кто приложил руку к созданию этой концепции. Чиновник сказал мне, что выработка новой стратегии потребует "консультаций и информирования ключевых патриотически настроенных и реалистичных украинцев". Опасность при проведении такой реформы заключается в том, что наверняка будут утечки информации в прессу, равно как и "попытки сорвать этот процесс со стороны прочно окопавшихся коррупционеров, получающих выгоды от американской политики „бесплатных обедов"".



Говоря о напряженности между Зеленским и Залужным, он отметил: "Это старомодная борьба за власть. Мы все знаем, что остановить это безумие будет непросто, и что эти попытки могут потерпеть неудачу. Но на кону стоит множество жизней, а честность требует максимальных усилий". "Мы не смогли бы подняться в воздух без готового лететь смелого пилота", продолжил этот источник, имея в виду генерала Залужного.



"Конечно, Зеленский знал, что Залужный ведет дела с Западом, - сказал чиновник. - Но Зеленский станет ходячим мертвецом для армии, которая выступает за генерала. Он получит мятеж".



Нынешний план разрабатывался экспертами из разведки и военного ведомства без участия Белого дома, Государственного департамента и Совета национальной безопасности. "Он является результатом работы американского и украинского генеральных штабов с участием частного сектора, - сказал чиновник, - Это не плод государственного финансирования и грантов".



"Путин тоже ищет выход, - пояснил источник. - И он понял поданный ему сигнал". Российский президент после потерь в начале военных действий сумел присоединить к России четыре области, которые составляли основу его боевого плана, а контроль России над Крымом больше не вызывает сомнений. "Стратегия, которую сейчас предлагают, - сказал чиновник, ведущий переговоры в нескольких кварталах от Белого дома, но по своим позициям находящийся на расстоянии нескольких световых лет от него, - заключается в том, чтобы прекратить военные действия, урегулировать ситуацию и утвердить финансовый план для Украины". Источник - ИноСМИ

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