В Узбекистане сменился глава Национальной телерадиокомпании (Джурабаев вместо Хаджаева)

13:24 03.02.2024

Алишер Хаджаев уволен с поста главы Национальной телерадиокомпании



Председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана Алишер Хаджаев освобожден от должности. Он занимал этот пост с 2005 года. Теперь на должность главы НТРК назначен Абдурашид Джурабаев, экс-глава секретариата премьер-министра.



