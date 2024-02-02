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|В Узбекистане сменился глава Национальной телерадиокомпании (Джурабаев вместо Хаджаева)
13:24 03.02.2024
Алишер Хаджаев уволен с поста главы Национальной телерадиокомпании
Председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана Алишер Хаджаев освобожден от должности. Он занимал этот пост с 2005 года. Теперь на должность главы НТРК назначен Абдурашид Джурабаев, экс-глава секретариата премьер-министра.
Председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) Алишер Журакулович Хаджаев освобожден от должности, сообщает УзА.
Он занимал этот пост фактически с 2005 года, был уволен в феврале 2017 года, а в августе того же года стал исполняющим обязанности главы НТРК. С 2020 года работал главой компании без приставки и. о.
Новым руководителем Национальной телерадиокомпании стал Абдурашид Абдувохидович Джурабаев, до этого с февраля 2023 года возглавлявший секретариат премьер-министра. До этого с сентябре 2019 года работал заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Ранее также работал заведующим секретариата правительства по вопросам молодежной политики, культуры, духовности, СМИ, творческих и общественных организаций, а также был депутатом и председателем Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты.
Он фигурировал в деле о возможном конфликте интересов, когда его брат Абдукаххор Джурабаев стал хокимом Ташлакского района Ферганской области, при этом занимая пост руководителя хлопково-текстильного кластера этого же района.