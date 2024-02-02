Полыхнет ли новая Молдавско-Приднестровская война? - Валерий Демидецкий

13:27 03.02.2024 Кому нужно разморозить конфликт в Приднестровье



Валерий Демидецкий - о войне санкций между Молдавией и непризнанной республикой



ДЕМИДЕЦКИЙ Валерий

Корреспондент ТАСС в Кишиневе



Начало года ознаменовалось очередным витком напряженности между Молдавией и Приднестровьем. 1 января в Кишиневе объявили об отмене прежних договоренностей, по которым приднестровские предприятия пользовались льготами, принудив их платить таможенные пошлины в молдавский бюджет. После того как власти Украины закрыли приднестровский участок границы, товары на левый берег Днестра поступают только через контролируемую Кишиневом территорию, что поставило Тирасполь в уязвимое положение.



В Приднестровье приняли ответные меры - вопреки прежним договоренностям, решено было взимать налоги с молдавских фермеров, чьи угодья расположены на левом берегу Днестра. Также с 1 февраля будут увеличены тарифы на коммунальные услуги для находящихся на территории Приднестровья молдавских юридических лиц. Это, например, поставило в непростое положение школы с румынским языком обучения, которые действуют на левом берегу, но подчиняются Министерству образования Молдавии, а также отделения полиции и представительств других молдавских государственных структур, которые расположены в подконтрольном приднестровским властям городе Бендеры.



Объединение через принуждение



Позицию Кишинева озвучил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, депутат правящей Партии действия и солидарности Лилиан Карп. "Мы посылаем сигнал о том, что пришло время начать процесс воссоединения Молдавии. Раньше приднестровцы могли как-то диктовать условия или даже шантажировать Кишинев. Но с началом войны в Украине все логистические цепочки, которые шли через приднестровский участок границы, закончились. У них нет выбора: они или должны начать реинтегрироваться и закончить играть в сепаратизм, или нам придется это обсудить", - сказал Карп в эфире телеканала "Журнал-ТВ". Он напомнил, что ранее такому же наказанию была подвергнута Гагаузия, когда в ответ на избрание главой автономии представителя оппозиции депутаты правящей партии отменили льготный режим для тамошних предпринимателей.



Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов считает, что, наращивая экономическое давление, власти Молдавии хотят реализовать "сценарий цветной революции" на левом берегу Днестра. "Все просто и примитивно - заставить предприятия и бизнес остановиться, людей выбросить на улицу и лишить средств к существованию. По расчетам молдавского руководства, у населения должно вырасти недовольство властью, после чего часть жителей республики, особенно молодежь, поверит в сказки про "европейские ценности", как это случилось в Молдавии. Необходимо отреагировать жестко на политику давления Кишинева, подавив в зародыше попытки раскачать ситуацию", - уточнил в беседе со мной Сафонов. Он убежден, что "власти Молдавии и их кураторы на Западе готовят еще более жесткие меры против Приднестровья". По его мнению, в ситуацию должна вмешаться Россия, которая является гарантом приднестровского урегулирования. "Большинство избирателей, с которыми я регулярно встречаюсь по долгу службы, верят, что времена изменились и Москва нас не сдаст, как это было при Горбачеве", - пояснил депутат.



В последние годы проблемы в отношениях между Кишиневом и Тирасполем нарастали словно снежный ком, хотя в своей предвыборной программе президент Молдавии Майя Санду обещала "продвигать урегулирование приднестровского конфликта на основании национального интереса и во благо граждан, проживающих на обоих берегах Днестра". Также она обязалась активизировать переговоры в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США), которые были поставлены на паузу с 2019 года. Однако после прихода к власти в декабре 2020 года Санду заявила, что не намерена встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, а переговоры по урегулированию конфликта так и не возобновились.



"Стагнация в переговорном процессе - выбор исключительно Республики Молдова. Никаких иных причин для паузы в диалоге, паралича формата "пять плюс два" и отказа от достигнутых договоренностей не существует […]. Молдова сегодня действует исключительно через инструменты санкций, ограничений и запугивания", - сказал в интервью ТАСС Красносельский. По его словам, "именно Кишинев спровоцировал стагнацию формата "пять плюс два", сорвав раунд в Братиславе в 2019 году, не явившись на переговоры в 2020 году под предлогом пандемии и в 2021 году ввиду увольнения своего политического представителя. Сейчас фиговым листом для дальнейшего саботажа диалога со стороны Республики Молдова является российско-украинский конфликт", - отметил лидер Приднестровья. Он подчеркнул, что санкции Кишинева приведут к многомиллионным потерям для предприятий, остановке ряда из них, росту цен, безработицы и в итоге к падению уровня жизни. Чтобы избежать такого сценария, власти Приднестровья призвали посредников в переговорном процессе повлиять на Кишинев. "Ждем конкретных политико-дипломатических действий, направленных как на восстановление справедливости и обеспечение принципов переговорного процесса, так и в первую очередь на защиту прав и интересов жителей Приднестровья", - пояснил Красносельский. Работники попавших под молдавские ограничения приднестровских предприятий в эти дни организовали серию акций протеста на административной границе с Молдавией, в городах Тирасполь и Бендеры. Сотни людей, несмотря на морозную погоду, пришли на них с приднестровскими красно-зелеными флагами и лозунгами "Нет блокаде Приднестровья", "Молдова - агрессор", "Нет грабежу народа!", "Не будем платить дань".



Остались при своем мнении



Чтобы снять напряжение, 16 января в офисе миссии ОБСЕ в Бендерах была организована встреча вице-премьера Молдавии по реинтеграции Олега Серебряна и главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева. Обращаясь к ним, глава миссии Келли Кайдерлинг призвала "активизировать переговоры, чтобы снизить риск неожиданной эскалации". "Сторонам необходимы как официальные, так и неофициальные беседы, чтобы информировать друг друга о своих действиях и намерениях. Надеюсь, переговорный процесс вернется в правильное русло", - подчеркнула она, напомнив, что последняя встреча между представителями Молдавии и Приднестровья прошла еще в июне прошлого года.



Однако дальше взаимных претензий переговоры не тронулись. "В конце прошлого года мы проводили работу на уровне экспертов в сфере экономики, но никто из молдавской стороны даже не намекнул, что могут быть какие-то сложности. И вот с 1 января все наши экономические агенты в Приднестровье столкнулись с требованием оплаты налогов в форме таможенных пошлин. Это нарушает прежние договоренности, принципы свободной торговли, обернется дополнительной нагрузкой, которая деструктивно влияет на ход переговорного процесса", - подчеркнул Игнатьев. Он также напомнил, что парламент Молдавии принял в феврале прошлого года поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за сепаратизм, а спикер парламента и лидер правящей партии Игорь Гросу не скрывал, что "санкции за сепаратизм сделают представителей Приднестровья более сговорчивыми".



"В Кишиневе отказались предоставлять гарантии приднестровским переговорщикам. Есть угроза применения к нам уголовной ответственности и других рестрикций. Это мешает нам встречаться на территории Молдавии и является еще одной проблемой, которая препятствует нормальному диалогу", - пояснил Игнатьев.



К действиям Кишинева, похоже, присоединились в Киеве - на днях Служба безопасности Украины заявила, что подозревает Игнатьева, который родился на украинской территории и обладает паспортом этой страны, "в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 110 и частью 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса". Его обвиняют "в посягательстве на территориальную целостность" Украины, "организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором". В сообщении, которое опубликовал "Урядовый курьер", Игнатьеву предписано явиться в управление СБУ в городе Виннице.



Со своей стороны, Серебрян выразил сожаление о стагнации переговорного процесса и заверил, что Кишинев "нацелен исключительно на мирное решение приднестровского вопроса". Вместе с тем он назвал "бурной и необоснованной реакцию Тирасполя на попытки уравновесить экономических агентов на обоих берегах Днестра". "Мы не намерены душить бизнес с левого берега Днестра, а хотим, чтобы он функционировал, но в соответствии с молдавскими законами, в том же конкурентном поле", - пояснил он, выразив обеспокоенность ответными мерами Тирасполя. Подчеркнув при этом, что Кишинев отступать не намерен "и никакие действия Тирасполя не заставят пересмотреть Таможенный кодекс".



Бывший вице-премьер Молдавии по реинтеграции Василий Шова, который много лет был главным переговорщиком с Приднестровьем, убежден, что жесткую реакцию Тирасполя вызывают не столько возможные потери предприятий, а тот факт, что Кишинев медленно, но неуклонно распространяет свои правила на неподконтрольный ему регион. "Эти пошлины будут иметь незначительное воздействие на приднестровских импортеров. Чувствительно было бы, если они начали платить акцизы, налог на добавленную стоимость. Но в Тирасполе подняли шум, чтобы упредить новые меры давления", - сказал он в беседе со мной. В то же время Шова считает, что "молдавские власти могли бы заранее обсудить нововведения с руководством предприятий Приднестровья, многие из которых зарегистрированы в Молдавии, что позволило им осуществлять экспорт значительной части своей продукции в страны ЕС. Такое сотрудничество можно было бы наладить по линии представителей бизнеса, Торгово-промышленной палаты Молдавии, чтобы избежать ситуации, когда действия Кишинева в Тирасполе расценивают как блокаду. Что, в свою очередь, не способствует укреплению доверия между двумя берегами Днестра, которое так необходимо для урегулирования приднестровской проблемы", - пояснил Шова.



Украинский след



На встрече с Серебряном Игнатьев напомнил, что на днях спецслужбы Приднестровья опубликовали сведения о том, что на территории Молдавии проходят подготовку некие силовые группы, имеющие опыт боевых действий, которые могут спровоцировать инциденты, провокации на левом берегу Днестра. По его словам, в связи с этим в Кишинев было направлено несколько обращений, которые остались без ответа. Это вызывает обеспокоенность в Приднестровье, где весной 2022 года прошла серия терактов: было обстреляно из гранатометов здание Министерства государственной безопасности, взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Попыткам атак подверглись военный аэродром под Тирасполем и арсенал в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. т боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Этот объект охраняет расквартированная в Приднестровье Оперативная группа российских войск. Также на территорию воинской части приднестровских миротворцев в селе Владимировка с использованием беспилотника были сброшены две гранаты, затем в Тирасполе были арестованы подозреваемые в подготовке теракта против руководства Приднестровья и главы миссии ОБСЕ в Молдавии. Красносельский тогда заявил, что, по данным следствия, следы диверсантов ведут на территорию Украины, а в некоторых из них замешаны сотрудники молдавских спецслужб. После терактов в Приднестровье был введен наивысший уровень террористической угрозы, который позже был снижен до уровня террористической опасности и сохраняется до сих пор.



В прошлом году в СМИ Украины развернулась дискуссия о том, как вооруженные силы этой страны за считаные часы могут ликвидировать Приднестровье, чтобы одним махом помочь руководству Молдавии решить проблему сепаратизма. Также обсуждались планы захвата складов боеприпасов в Колбасне, которые находятся в километре от украинской границы, с целью пополнить запасы испытывающей нехватку вооружений украинской армии. Тему подхватили политики в Кишиневе, после чего МИД России выступил с заявлением, в котором пригрозил "адекватным ответом" на "провокацию киевского режима, если таковая все же произойдет" против "соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна".



Мой собеседник, хорошо осведомленный с ситуацией в силовых структурах Молдавии, рассказал, что представители США, которые курируют молдавских и украинских политиков, дали по рукам горячим головам и в Киеве, и Кишиневе. "Им объяснили, что Вашингтону и так с немалым трудом удается сохранять в ЕС коалицию в поддержку Украины, против участия в которой выступает ряд европейских лидеров. Атака же на Приднестровье создаст угрозу разрастания конфликта на континенте, что вызовет еще больший рост недовольства среди европейских политиков. К тому же после провала широко разрекламированного "контрнаступления" армии Украины ее кураторы на Западе понимают, что быстро захватить Приднестровье, вооруженные силы которого насчитывают более 7 тыс. человек, не получится. Такая операция потребует отвлечения нескольких бригад с фронта, испытывающего острую нехватку бойцов, которых насильно набирают на улицах украинских городов. К тому же атака на арсенал, охраняемый российскими военными, развяжет руки Москве, которая может нанести ракетный удар по складам, чтобы их уничтожить. И это приведет к очень большим проблемам не только в Молдавии и сопредельной Украине, но и в Европе", - пояснил собеседник.



Кому не нужно объединение страны



"Санду и ее правящая партия не заинтересованы в решении приднестровской проблемы и объединении страны, так как проводят курс на ее дезинтеграцию", - считает бывший советник главы государства и один из лидеров молдавской партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук. По словам политика, который в 2003 году принимал участие в подготовке меморандума об урегулировании приднестровского конфликта, "режим Санду фактически заморозил переговорный процесс, были приняты поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие тюремный срок за сепаратизм, который поставил под удар 350 тыс. приднестровцев, подавляющее большинство из которых имеет молдавские паспорта. Теперь последовали экономические санкции. Все это говорит о том, что находящиеся у власти в Кишиневе политики боятся объединения страны, которое поставит крест на их планах отказаться от прописанного в Конституции статуса постоянного нейтралитета, сделать Молдавию членом НАТО, объединить ее с Румынией, против чего, как свидетельствуют все опросы, выступает большинство населения", - пояснил Ткачук.



Приход пророссийски настроенных приднестровцев может привести к тому, что в ходе предстоящей осенью президентской гонки сторонники нормализации отношений с Россией окажутся в большинстве. К тому же прошедшие в ноябре 2023 года местные выборы показали, что поддерживающая Санду правящая партия растеряла почти половину электората, чему, как считают местные политологи, способствовал проводимый ее неформальным лидером жесткий антироссийский курс. Хотя на выборах 2020 года президент выступила с объединительной повесткой, собрав максимальный урожай голосов на молдавском политическом поле, которое, как свидетельствуют опросы, расколото в симпатиях между Россией и Западом. Так, в своей предвыборной программе она пообещала "улучшить отношения с Россией в интересах граждан, отправиться в Москву с целью разрешить проблемы, связанные с поставкой природного газа, приднестровским конфликтом, молдавским экспортом и проблемами" сотен тысяч работающих в России молдавских граждан. Однако три года спустя Санду заявила, что у нее "нет больше общих тем для обсуждения с Россией", которую в стратегии национальной безопасности страны назвала "главной угрозой". Хотя большинство жителей государства считают, что Санду все же должна отправиться в Москву для переговоров в интересах страны, что подтвердил даже опрос, проведенный центром социологических исследований SBS-Reseаrch по заказу близкой к властям республики общественной организации Watch.Dog.



Правящая партия начала расторгать соглашения, заключенные за время участия страны в СНГ, дан старт процедуре выхода из Межпарламентской ассамблеи, в республике больше не транслируются российские новостные и аналитические программы, закрыто 12 местных телеканалов, десятки сайтов, которые предоставляли слово оппозиции. Им вменили в вину "молчание" по поводу конфликта на Украине - в отличие от проправительственных СМИ они не осуждали Россию. В стране начал действовать центр информационной защиты и борьбы с пропагандой "Патриот", который оппозиция назвала прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.



Молдавский политолог Сергей Банарь считает несерьезными заявления в Кишиневе про гибридную войну со стороны России. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе последней "Прямой линии", говоря о курсе властей Кишинева на разрыв с Содружеством, сказал, что "нам все равно, есть они в СНГ или нет их".



"Почему так было сказано? Это мы платим за то, что мы - логистический хаб для поставки оружия в Украину. Все имеет свою цену. Мы серая зона, а серая зона - это самое страшное, что может быть для страны в переделе, когда она не попадает ни в одну, ни в другую зону влияния", - подчеркнул он. Источник - ТАСС

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706956020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон об усилении безопасности детей и запрете строительства многоэтажек без учета школ и детсадов одобрили сенаторы

- Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2024-2026 годы

- Не нужно манипулировать ситуацией: спикер сената Казахстана о ситуации с "Азаттык"*

- Сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в водной сфере обсудили Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров

- Главы правительств Казахстана и России провели переговоры в Алматы

- Инфляция в Республике Казахстан

- В Мажилисе презентовали законопроект, направленный на формирование приоритетных видов спорта

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Кадровые перестановки

