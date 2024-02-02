Просто вилы: почему фермеры вышли на протесты по всей Европе, - Дм.Мигунов

13:30 03.02.2024 Просто вилы: почему фермеры вышли на протесты по всей Европе

Зеленая политика, урезание субсидий и конкуренция с Украиной - среди главных проблем французских и немецких аграриев



Дмитрий Мигунов



Протесты фермеров в Европе приобретают все больший географический охват. Сцены блокированных шоссе, потоков вина на улицах, стад овец, прогоняемых по городским площадям, выходят за пределы Германии и Франции. В акциях протеста активно участвуют фермеры из Бельгии, готовятся к ним крестьяне Испании и Португалии. Многие причины беспорядков - общие для всех, но в каждой стране у фермеров есть и собственные поводы для недовольства. Что подвигло европейских аграриев на вызов своим правительствам - в материале "Известий".



Германия



Фермеры в Европе в последние 20 лет отличались непокорным нравом и заслуженно пользовались репутацией чуть ли не самой политически активной общественной страты. Однако немецкие крестьяне в сравнении со своими соседями из Франции, Нидерландов или Польши считались относительно спокойными и законопослушными. На сей раз терпение лопнуло и у них. Именно немцы подняли волну европейских аграрных протестов 8 января, когда более 30 тыс. фермеров на 5000 тракторов выдвинулись к крупнейшим городам страны, включая Берлин.



Непосредственной причиной для акций гражданского неповиновения стал отказ германского федерального правительства от субсидий для фермеров на сумму €2,5 млрд. Правящая коалиция в конце прошлого года столкнулась с непростой финансовой ситуацией, когда суд запретил использовать особые права на дополнительные бюджетные заимствования. В результате этого решения в бюджете 2024 года образовалась дыра размером €17 млрд. Резать издержки решили за счет фермерских субсидий, благо что как минимум две партии из правящих трех ориентированы на снижение поддержки АПК. "Зеленые" недолюбливают фермеров, считая их источником загрязнения окружающей среды, а свободным демократам (ФДП) в принципе не нравятся субсидии, они выступают за режим экономии и минимум государственного участия в работе частного сектора.



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Фермерские протесты очень быстро возымели свой эффект. Уже через несколько дней после их начала правительство пошло на попятную, пообещав сохранить некоторые из субсидий, подлежавших секвестру. Крестьянам это половинчатое решение не понравилось, и акции неповиновения продолжаются до сих пор, затронув сейчас и северогерманские портовые города - Гамбург и Вильгельмсхафен.



На самом деле отмена субсидий была лишь последней каплей в разгорающемся недовольстве работников АПК. Хотя на первый взгляд кажется, что немецкие фермеры не так уж и плохо живут - средний годовой доход на одну ферму составляет €115 тыс., это впечатление во многом обманчивое. Во-первых, хозяйства неоднородны, есть большие, положение которых стабильно, и есть маленькие, куда более уязвимые к малейшим колебаниям конъюнктуры. Опять же сумму в 115 тыс. даже на семейных фермах часто приходится делить на подрабатывающих или постоянно работающих в хозяйстве членов семьи. С 2020 года АПК оказался в крайне непростом положении из-за пандемии, а в 2022-м - из-за конфликта на Украине, санкций против России и соответственного взлета цен на удобрения и горюче-смазочные материалы. В 2022 году удобрения подорожали на 90%, в 2023-м подешевели на треть, но все равно стоят намного больше, чем до конфликта.



В итоге настрой немецких аграриев к настоящему моменту стал крайне пессимистичным. Экономический барометр, показывающий положение дел в индустрии, к концу 2023 года находился на уровне 9,2 балла, худшего показателя за много лет. Для сравнения, все 2010-е годы он колебался в диапазоне 20–30 баллов. В последнее время число ферм в Германии сокращается на 1% ежегодно. Неудивительно, что история с субсидиями стала искрой, поджегшей и так до предела горючий материал. Поэтому не склонные обычно к ярким акциям протеста терпеливые фермеры ФРГ и поднялись. Удастся ли загнать пасту обратно в тюбик - большой вопрос: в любом случае правительству придется пойти на серьезные уступки.



Франция



Во Франции культура протеста развита намного сильнее - граждане выражают свое недовольство по любому подходящему поводу. Фермеры тут не исключение: вываливание навоза рядом с госучреждениями - картина, которая неоднократно наблюдается в последние годы. Однако протест января 2024 года стал определенно одним из самых масштабных в новейшей истории. Французские фермеры уже взяли в осаду Париж и готовы объединиться со своими бельгийскими коллегами, чтобы вместе идти на Брюссель оказывать давление на собравшуюся там Еврокомиссию.



Что не нравится французам? Во-первых, как и в Германии, правительство задумало ограничить субсидии (а во Франции они самые большие в мире, составляют около €9 млрд в год). Во-вторых, раздражение вызвала попытка чиновников ограничить цены на продовольствие. Еще в августе министр финансов Брюно Ле Мэр надавил на торговые сети с требованием не допускать продовольственной инфляции, достигшей в стране около 13%. Сетевики послушали и... спустили все ценовые ограничения на поставщиков. Здесь еще нужно отметить, что если в других странах цены более или менее меняются свободно, то в таком патерналистском государстве, как Франция, продуктовые ценники могут корректироваться только раз в год - в период с декабря по март. Пока продовольственные магазины согласились поднять цены на 2024-й на 10%, но непонятно, какая часть этого повышения уйдет фермерам, а какая - ритейлерам.



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Импорт является третьей проблемой, беспокоящей работников и предпринимателей АПК Франции. ЕС возобновил переговоры с южноамериканским блоком "Меркосур" о свободной торговле, и в случае если они пройдут успешно, на рынок Франции хлынет более дешевая продукция из Аргентины, Бразилии и Уругвая. Скорее всего, тысячи хозяйств не выдержат конкуренции с ней и выйдут из бизнеса. Кроме того, продолжается недовольство по поводу ввоза продукции с Украины, еще более дешевой по сравнению даже с Южной Америкой. А еще есть конкуренция внутри ЕС, с соседней Испанией, вино из которой заполонило полки французских магазинов.



Наконец, особые счеты у французского АПК с зеленой политикой. Здесь накопилось много всего - от использования водных ресурсов до многочисленных ограничений и запутанной бюрократии, в результате чего фермерам приходится заниматься не выращиванием пшеницы и винограда, а заполнением форм и написанием писем.



В 2020 году правительство Франции приняло амбициозную продовольственную программу под названием "От фермы до вилки", предусматривавшую резкое сокращение использования пестицидов и увеличение в два раза площади угодий для органического сельского хозяйства. В реальности пока развивается сценарий "от фермы до вил".



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Испания и другие



Волны протеста перекатились и через Бискайский залив. Крупнейшие фермерские ассоциации страны объявили о проведении акций в феврале. Испанцы недовольны в первую очередь растущими аппетитами регулирующих органов в Брюсселе. Кроме того, засуха в последние пару лет сделала гораздо более острыми споры о водоснабжении, на которое выстраивается очередь, где фермеры могут оказаться не первыми. Испанских крестьян в их протесте могут поддержать и соседи-португальцы.



Фермерские протесты в Европе являются обычным делом, но впервые за долгое время они совпали сразу в полудюжине стран союза. К перечисленным можно добавить Польшу, где местные крестьяне по-прежнему недовольны поставками зерна и другой сельхозпродукции с Украины. Практически везде причины для недовольства свои, но и общее тоже есть: это в первую очередь продвижение зеленой повестки на фоне резкого ухудшения ситуации с энергоносителями, удобрениями при постоянном усложнении бюрократических правил и волоките. Если нынешние протесты не принесут конкретного результата, фермеры из опоры экономики ЕС готовы превратиться в главную оппозиционную силу. Источник - Известия

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