Прыжок в пустоту: что изменится на Украине после отставки Залужного, - "Известия"

13:32 03.02.2024

Прыжок в пустоту: что изменится на Украине после отставки Залужного

Источник "Известий" рассказал о конфликте главкома с Зеленским



Богдан Львовский



На Украине продолжается конфликт Зеленского и Залужного. Главком ВСУ заявил, что гражданские власти неспособны провести мобилизацию и наладить работу военно-промышленного комплекса. Советник главы государства Михаил Подоляк в ответ раскритиковал идею о переходе ВСУ к обороне, которую озвучивал Залужный. Эксперты говорят, что дальнейшее обострение конфликта может спровоцировать волнения в армии и реанимацию украинской оппозиции. Подробности - в материале "Известий".



В чем стороны обвинили друг друга



Главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал колонку на сайте CNN. В материале он предъявил ряд претензий политическому руководству страны. Во-первых, указал, что команда президента Зеленского неспособна провести эффективную мобилизацию. По его словам, украинские власти не могут укомплектовать Вооруженные силы без непопулярных мер, у России в этом компоненте значительное преимущество.



Во-вторых, Залужный отметил, что политическое руководство до сих пор не привело в порядок нормативно-правовую базу. Наконец, военно-промышленный комплекс продолжает страдать от частичной монополизации. "Из-за этого возникают узкие места в производстве боеприпасов, в результате еще больше углубляется зависимость Украины от поставок союзников", - отметил главком. Кроме того, Залужный упомянул о политической напряженности в стране, из-за которой Запад меньше помогает Украине.



После этого советник Зеленского Михаил Подоляк выступил с ответными обвинениями. По его словам, в ходе летнего контрнаступления ВСУ допустили тактические ошибки, из-за этого якобы остался "негативный осадок". Он также раскритиковал идею о переходе украинской армии к стратегической обороне, которую приписывают Залужному. Наконец, он похвалил начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова, которого называют одним из кандидатов на пост главкома. По словам Подоляка, Буданов прав, когда говорит, что ВСУ скоро смогут перейти в новое наступление.



Что известно о конфликте Зеленского и Залужного



Конфликт Зеленского и Залужного продолжается несколько месяцев. Противостояние развивается в нескольких плоскостях. С одной стороны, много свидетельств о разногласиях, связанных с тактикой и стратегией боевых действий. Известно, что главком ВСУ критиковал многие операции, на которых настаивало политическое руководство. В частности, выступал против удержания Бахмута (Артемовска) и против создания плацдарма в Крынках. Благодаря этому получил имидж руководителя, который ценит жизни людей.



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С другой стороны, в офисе Зеленского вызывали раздражение высокие рейтинги Залужного. Так, в декабре соцгруппа "Рейтинг" представила результаты исследования, согласно которому главкому доверяет 82% украинцев, Зеленскому - 72%. Условная партия главкома могла бы набрать 36%, объединение Зеленского - только 26%. Наконец, ревность главы государства вызывало то, что Залужный наладил самостоятельные отношения с западными партнерами Украины. В частности, он регулярно встречается с американскими генералами и публикуется в крупнейших медиа.



Дополнительным поводом для разногласий стал закон о мобилизации, который правительство Украины представило в декабре. Документ предполагает резкое ужесточение норм и правил, в том числе отмену многих отсрочек, снижение нижнего порога призывного возраста, ужесточение наказания для уклонистов. Президент Зеленский пытался переложить ответственность за непопулярные решения на главкома, заявив, что именно он требует призвать 500 тыс. человек. Залужный, однако, ответил, что пополнением армии не занимается.



С чем связано нынешнее обострение



В конце января украинские СМИ и депутаты сообщили, что Зеленский отправил Залужного в отставку. Позже представители украинского президента информацию опровергли, но слухи о произошедшем продолжали множиться. Согласно одному из сообщений, скандал вспыхнул после того, как Залужный предложил вывести войска из Авдеевки, где ВСУ несут большие потери. Согласно другой версии, Зеленскому не понравились слова главкома о тупиковой ситуации на фронте.



Источник "Известий" в украинских политических кругах говорит, что поводом для обострения стал закон о мобилизации.



- Зеленский вызвал главкома к себе и потребовал, чтобы тот представил документ в Верховной раде. А у этого закона огромный антирейтинг, он убивает популярность любой публичной фигуры. Залужный, соответственно, отказался, тогда президент потребовал от него подать рапорт на увольнение, тот и этого делать не захотел. Зеленский был близок к тому, чтобы публично объявить об отставке командующего. В итоге, однако, при посредничестве американского посольства удалось прийти к временному компромиссу. Решили, что закон в раде представит министр обороны Умеров, а Залужный выступит содокладчиком, за это пока останется на своем посту, - говорит собеседник.



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При этом известно, что в офисе президента по-прежнему нацелены на замену главкома. Советник главы государства Михаил Подоляк подчеркивал, что Зеленский имеет полное право в любой момент принять кадровое решение. Телеканал CNN сообщал, что объявить об отставке могут в первых числах февраля. Депутат рады Александр Дубинский считает, что Залужного уберут после первого чтения закона о мобилизации, которое назначено на 6 февраля. По еще одной версии, новый главком появится через месяц-два - когда улягутся страсти, вызванные нынешним обострением, а закон о мобилизации пройдет все этапы согласования.



Что говорят эксперты



Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что Зеленский ошибся, когда не уволил Залужного в конце января. "Президент проявил нерешительность, которая будет ему дорого стоить. Очевидно, он не знает шахматного правила "коснулся - ходи". Он боялся волнений в армии, реанимации оппозиции и обвала рейтингов. Теперь он в любом случае все это получит, но в прогрессии. Неважно - в арифметической или геометрической", - говорит он.



Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с "Известиями" отмечает, что отставка Залужного может привести к внутриполитическим волнениям.



- Мы видим, что вокруг Залужного сформировался целый пул олигархов и оппозиционных политиков. В поддержку главкома выступали Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и ряд других заметных фигур. Вероятно, они хотят воспользоваться популярностью главкома, помочь ему прийти к власти, а потом занять какие-то должности в руководстве страны. Для Зеленского это серьезная угроза, ведь весной истечет его легитимный президентский срок. Мы видим, что на этом фоне возрастает и уличная активность, регулярными становятся акции жен мобилизованных. Допускаю, что оппозиция таким образом проводит разведку боем, проверяет реакцию полиции на массовые сборища, - говорит он.



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- Украина не является самостоятельным игроком, полностью следует в фарватере Запада. Тот своих целей не менял, по-прежнему стремится нанести России военное поражение и принудить к капитуляции. Соответственно, совершенно неважно, кто будет стоять у руля на Украине. Захотят в США поменять главкома - поменяют. Решат, что нынешний исполнитель устраивает, - оставят Залужного. Никаких серьезных изменений ни внутри страны, ни на фронте из-за этого не последует, - утверждает он.