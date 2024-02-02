 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.02.2024
19:38  В Ираке объявили всеобщий трехдневный траур по погибшим при ударах США
18:59  Есть ли в России олигархи? О слиянии капитала и власти, - Валентин Катасонов
17:36  Где в Бишкеке уже начали подавать отопление? Информация мэрии
15:38  "Кража" очередной "невесты" в Шымкенте вызвала всеказахстанский резонанс и внимание омбудсмена страны
15:31  Битва за Авдеевку близка к вступлению в новую стадию
13:32  Прыжок в пустоту: что изменится на Украине после отставки Залужного, - "Известия"
13:30  Просто вилы: почему фермеры вышли на протесты по всей Европе, - Дм.Мигунов

13:27  Полыхнет ли новая Молдавско-Приднестровская война? - Валерий Демидецкий
13:24  В Узбекистане сменился глава Национальной телерадиокомпании (Джурабаев вместо Хаджаева)
13:22  Сеймур Херш: Президент против генерала - новый план США по Украине
13:21  Южная Корея предлагает 37 тысяч вакансий для узбекистанцев. По конкурсу!
13:20  Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана
13:19  Ташкентская ТЭС заплатит штраф в 1 млрд сумов за использование мазута и загрязнение атмосферы
13:16  "Сумасшедший" за месяц убил Аргентину, народ объявил президенту войну
13:14  Политолог Беннет: США создают видимость войны на Ближнем Востоке
11:06  Кризис демократии на Западе: недоволен каждый второй,- Невзет Челик
10:50  М.К. Бхадракумар: Новая тактика арабов: Америку будут бить по очень болезненным местам
10:28  Америка не выдержала бремя лидерства, - Геворг Мирзаян
10:27  Отказ от дружбы с Россией ведет Армению к унижениям и распаду, - Евгений Крутиков
10:14  В Узбекистане создается "Международный центр цифровых технологий"
10:12  Евросоюз закачивает 50 миллиардов в беспросветный "украинский тоннель",- ФСК
09:37  Угасающая мощь колониальной империи: британский лев – в плену иллюзий, - А.Веселов
09:25  "Фифа" и "Моссадик": слитая переписка Залужного вскрыла перемены в интимной жизни Зеленского, - МК
08:34  "Наше терпение иссякло": польские фермеры начинают блокаду Украины
08:31  Фермеры Западу больше не нужны, - Борис Акимов
00:59  Карабах на сдачу: Армения пытается подружиться с Азербайджаном и Турцией, - И.Кармазин
00:56  Длинный язык довел до отставки главу Центробанка Турции Хафизе Эркан
00:49  Первый посол. Чем займутся талибы в Пекине, - К.Логинова
00:35  В Алматы установили мемориальную доску в честь первого (и последнего) вице-президента Сергея Терещенко
00:11  Неуместное шоу "демократических" выборов в России, - Эдуард Биров
00:07  Путин разрешил продать акции "Русснефти" старым аферистам 90-х из "швейцарской" Glencore
Пятница, 02.02.2024
23:55  Американские ВВС атакуют Сирию
21:46  "Верку Сердючку" пожизненно депортировали из ОАЭ
21:30  Долгожданный авангард, - Александр Проханов
19:24  Президент Жапаров предполагает, что на Бишкекской ТЭЦ просто перепутали уголь
19:21  Мятежного кыргызского депутата Жамгырчиева заставили сдать мандат и выпустили из СИЗО под подписку о невыезде
18:51  Признательность за помощь. Токаев провел переговоры с Зеленским
17:36  Западные СМИ дружно уверяют, что Залужный все-таки тайно уволен из Главкомов бандер-армии
13:23  Авария (взрыв котла) на ТЭЦ Бишкека. Президент Жапаров лично крутит болты
12:38  Кадровые перестановки в Таджикистане: масштабные ротации в начале года, - А.Хакимов
12:36  Казахстанцы голодают, а минсельхоз отчитывается о богатом урожае: что не так со статистикой
12:14  Казахстан. Будут ли отставки на предстоящем заседании правительства
12:05  Ярость и боль иноагентов: А нас за что?
11:57  Где загадывать желания. Самые мощные места силы в Казахстане (видео)
11:51  Расширение БРИКС можно назвать однозначной победой России и Китая, - Симона Маккарти
11:46  Монголия угрожает Байкалу – в Госдуме РФ бьют тревогу
11:41  Политическая борьба на Украине превратилась в "схватку гиен", - Драго Боснич
11:33  Конфискация российских денег: хочется и... колется, - Дуг Бэндоу
11:14  Америка не выдержала бремя лидерства, - Геворг Мирзаян
10:49  России опасно ждать "нормального" Запада, - Петр Тренин
10:20  Европа стремится усилить блокаду России в Центральной Азии, - Раид Джабер
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Битва за Авдеевку близка к вступлению в новую стадию
15:31 03.02.2024

Наши бойцы ворвались в Авдеевку с севера. Бои идут на улице Железнодорожной
Кадры с геолокацией показывают, что российская армия взяла укрепрайон "ПВО" и продвигается к "9-му кварталу"

Александр Ситников

Потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи боевиков убитыми и ранеными. Об этом рассказал министр обороны РФ Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Кроме того, наши военные за январь ликвидировали свыше трех тысяч единиц украинской техники. В их числе немецкие танки Leopard и пусковые установки комплексов Patriot и HIMARS, отметил Сергей Кужугетович.

Также глава оборонного ведомства подчеркнул, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы. На Украине спешно проводятся очередные принудительные мобилизации. "С целью не допустить обрушения обороны", - уточнил министр.

Комментируя цифры Шойгу, украинская "телега", хоть рефлекторно "опровергла" объем потерь ВСУ по соображению пропаганды, тем не менее, признала, что укровермахт и впрямь испытывает серьезные проблемы с живой силой, точнее, с ее дефицитом на самых важных участках фронта, не говоря уже о второстепенных.

В частности, в Авдеевке, где сейчас идет две трети всех боестолкновений, пiдроздiли 47-й ОМБр "Магура" перекинули с северного фланга на южный в районе "Царской охоты", что привело к потере врагом поселка Степовое.

Таким образом, у противника совсем поплохело с личным составом, поэтому захисники незалежностi ежедневно то там, то здесь теряют позиции. Эту реальность признают жовто-блакитные говорящие головы и западные "мозговые центры".

"За последние три дня российская армия добилась значительных успехов на северной оси города, где войска взяли под контроль большую часть Ивушкинской дачи и вышли на Зализничную улицу. В результате украинская армия отошла от лесных зарослей к северу от Авдеевского карьера, которые, скорее всего, будут потеряны в ближайшее время", - пишет известный в неньке милитари-блогер Мирошников.

Его слова согласуются с видеозаписью, на которой виден обстрел FPV-дронами ВСУ передовых позиций ВС РФ в дачном секторе около Песчаного карьера в восточной части Авдеевки (48.16053, 37.73619). Значит, наши бойцы вошли в город со стороны Голубых Озер. Так, еще одним местом городских боев становится ул. Железнодорожная.

Также по словам Мирошникова, "и с южного направления российские войска продвинулись к востоку от Опытного в направлении бывшего зенитно-ракетного батальона.

Бои в этом районе не прекращаются уже неделю, поскольку украинские войска продолжают атаковать позиции российских войск в руинах авиабазы. Тем временем российская артиллерия обстреливает весь район вплоть до железной дороги".

Однако появились кадры с геолокацией, на которых видны боевые действия на южном охвате Авдеевки уже за переездом Донецкой кольцевой автодороги (ДКАД). Картоделы, как наши, так и вражеские, вычислили координаты передовой позиции ВС РФ восточнее Опытного (48.10026, 37.74472), которая находилась под обстрелом бандеровским FPV-дроном. Судя по всему, ЛБС здесь очень динамичная, а ситуация покрыта "туманом войны".

Важно это тем, что самостийный эксперт Машовец неделю назад обозначил границы укрепрайона "ПВО"/"Зенит".

Следовательно, воинская часть украинских зенитчиков оказалась под нашим контролем. Видимо, вся территория южнее Донецкой ДКАД для укровермахта потеряна. Местность там открытая, поэтому закрепиться врагу негде.

Перед армией Россией, с большой долей вероятности, открыта дорога на "9-й квартал". По другой информации, переезд через кольцевую автодорогу, судя по топо- и спутниковым картам, тоже находится в серой зоне.

Речь идет о мощном опорнике "Чебурашка". Если там и остались "херои", то либо "двухсотые", либо те, кто скоро таковым станет.

На армейских чатах ВСУ "ципсота" разгоняет фейк, что гарнизоны в "ПВО" и "Чебурашке" снабжаются, скорее всего, беспилотниками "Баба Яга", слегка переделанными китайскими сельхоз-дронами, купленными через "Амазон".

Можно смело сказать, что битва за Авдеевку близка к вступлению в новую стадию, поскольку российская армия официально вошла в город с севера. Давление ВС РФ с двух противоположных сторон на гарнизон ВСУ в "фортеця" будет только усиливаться до тех пор, пока укровермахт не будет вынужден оставить позиции. Или, как вариант, отправится к Бандере.

Северная "клешня", как считают эксперты британского мозгового центра IISS, будет играть главную роль в перерезании последних путей снабжения (1,6 км на другую сторону города) в направлении южных окрестностей, оставляя Коксохим последним мощным опорником за пределами города, "который ВС РФ предстоит занять в этой битве".

Если суммировать оценки более-менее адекватных аналитиков, то оборона ВСУ начала сыпаться, причем с каждым днем все активнее. По ту линию фронта все громче слышится печалька захисников незалежностi, которые прямо в жовто-блакитный зомбоящик говорят, как "все стало плохо".

Так, бандеровский офицер с русской фамилией Волков рассказал об уличных боях, в которых участвуют даже русские танки. Этому дядьке так промыли мозги, что на камеру он говорил на такой ломаной мове, что у ведущих программы "Эспрессо" лезли глаза на лоб. Очевидно, что они друг друга не понимали, как и зрители. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Внушает оптимизм, что новая тактика ВС РФ приносит свои плоды. К примеру, военкор Среда сказал, что "у тех же „Ветеранов" при штурме Промки невосполнимых потерь почти не было. И это был невероятный показатель". Такая же ситуация повторилась при захвате "Царской охоты". Он пояснил огромную роль младших офицеров и сержантов: "Хороший командир - это не тот, который позволяет тебе лениться, а тот, который дерет с тебя три шкуры. Благодаря этому ты останешься жив, цел, невредим, выполнишь задачу и вернешься героем".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706963460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об усилении безопасности детей и запрете строительства многоэтажек без учета школ и детсадов одобрили сенаторы
- Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2024-2026 годы
- Не нужно манипулировать ситуацией: спикер сената Казахстана о ситуации с "Азаттык"*
- Сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в водной сфере обсудили Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров
- Главы правительств Казахстана и России провели переговоры в Алматы
- Инфляция в Республике Казахстан
- В Мажилисе презентовали законопроект, направленный на формирование приоритетных видов спорта
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  