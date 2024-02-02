Битва за Авдеевку близка к вступлению в новую стадию

15:31 03.02.2024

Наши бойцы ворвались в Авдеевку с севера. Бои идут на улице Железнодорожной

Кадры с геолокацией показывают, что российская армия взяла укрепрайон "ПВО" и продвигается к "9-му кварталу"



Александр Ситников



Потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи боевиков убитыми и ранеными. Об этом рассказал министр обороны РФ Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Кроме того, наши военные за январь ликвидировали свыше трех тысяч единиц украинской техники. В их числе немецкие танки Leopard и пусковые установки комплексов Patriot и HIMARS, отметил Сергей Кужугетович.



Также глава оборонного ведомства подчеркнул, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы. На Украине спешно проводятся очередные принудительные мобилизации. "С целью не допустить обрушения обороны", - уточнил министр.



Комментируя цифры Шойгу, украинская "телега", хоть рефлекторно "опровергла" объем потерь ВСУ по соображению пропаганды, тем не менее, признала, что укровермахт и впрямь испытывает серьезные проблемы с живой силой, точнее, с ее дефицитом на самых важных участках фронта, не говоря уже о второстепенных.



В частности, в Авдеевке, где сейчас идет две трети всех боестолкновений, пiдроздiли 47-й ОМБр "Магура" перекинули с северного фланга на южный в районе "Царской охоты", что привело к потере врагом поселка Степовое.



Таким образом, у противника совсем поплохело с личным составом, поэтому захисники незалежностi ежедневно то там, то здесь теряют позиции. Эту реальность признают жовто-блакитные говорящие головы и западные "мозговые центры".



"За последние три дня российская армия добилась значительных успехов на северной оси города, где войска взяли под контроль большую часть Ивушкинской дачи и вышли на Зализничную улицу. В результате украинская армия отошла от лесных зарослей к северу от Авдеевского карьера, которые, скорее всего, будут потеряны в ближайшее время", - пишет известный в неньке милитари-блогер Мирошников.



Его слова согласуются с видеозаписью, на которой виден обстрел FPV-дронами ВСУ передовых позиций ВС РФ в дачном секторе около Песчаного карьера в восточной части Авдеевки (48.16053, 37.73619). Значит, наши бойцы вошли в город со стороны Голубых Озер. Так, еще одним местом городских боев становится ул. Железнодорожная.



Также по словам Мирошникова, "и с южного направления российские войска продвинулись к востоку от Опытного в направлении бывшего зенитно-ракетного батальона.



Бои в этом районе не прекращаются уже неделю, поскольку украинские войска продолжают атаковать позиции российских войск в руинах авиабазы. Тем временем российская артиллерия обстреливает весь район вплоть до железной дороги".



Однако появились кадры с геолокацией, на которых видны боевые действия на южном охвате Авдеевки уже за переездом Донецкой кольцевой автодороги (ДКАД). Картоделы, как наши, так и вражеские, вычислили координаты передовой позиции ВС РФ восточнее Опытного (48.10026, 37.74472), которая находилась под обстрелом бандеровским FPV-дроном. Судя по всему, ЛБС здесь очень динамичная, а ситуация покрыта "туманом войны".



Важно это тем, что самостийный эксперт Машовец неделю назад обозначил границы укрепрайона "ПВО"/"Зенит".



Следовательно, воинская часть украинских зенитчиков оказалась под нашим контролем. Видимо, вся территория южнее Донецкой ДКАД для укровермахта потеряна. Местность там открытая, поэтому закрепиться врагу негде.



Перед армией Россией, с большой долей вероятности, открыта дорога на "9-й квартал". По другой информации, переезд через кольцевую автодорогу, судя по топо- и спутниковым картам, тоже находится в серой зоне.



Речь идет о мощном опорнике "Чебурашка". Если там и остались "херои", то либо "двухсотые", либо те, кто скоро таковым станет.



На армейских чатах ВСУ "ципсота" разгоняет фейк, что гарнизоны в "ПВО" и "Чебурашке" снабжаются, скорее всего, беспилотниками "Баба Яга", слегка переделанными китайскими сельхоз-дронами, купленными через "Амазон".



Можно смело сказать, что битва за Авдеевку близка к вступлению в новую стадию, поскольку российская армия официально вошла в город с севера. Давление ВС РФ с двух противоположных сторон на гарнизон ВСУ в "фортеця" будет только усиливаться до тех пор, пока укровермахт не будет вынужден оставить позиции. Или, как вариант, отправится к Бандере.



Северная "клешня", как считают эксперты британского мозгового центра IISS, будет играть главную роль в перерезании последних путей снабжения (1,6 км на другую сторону города) в направлении южных окрестностей, оставляя Коксохим последним мощным опорником за пределами города, "который ВС РФ предстоит занять в этой битве".



Если суммировать оценки более-менее адекватных аналитиков, то оборона ВСУ начала сыпаться, причем с каждым днем все активнее. По ту линию фронта все громче слышится печалька захисников незалежностi, которые прямо в жовто-блакитный зомбоящик говорят, как "все стало плохо".



Так, бандеровский офицер с русской фамилией Волков рассказал об уличных боях, в которых участвуют даже русские танки. Этому дядьке так промыли мозги, что на камеру он говорил на такой ломаной мове, что у ведущих программы "Эспрессо" лезли глаза на лоб. Очевидно, что они друг друга не понимали, как и зрители. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.



Внушает оптимизм, что новая тактика ВС РФ приносит свои плоды. К примеру, военкор Среда сказал, что "у тех же „Ветеранов" при штурме Промки невосполнимых потерь почти не было. И это был невероятный показатель". Такая же ситуация повторилась при захвате "Царской охоты". Он пояснил огромную роль младших офицеров и сержантов: "Хороший командир - это не тот, который позволяет тебе лениться, а тот, который дерет с тебя три шкуры. Благодаря этому ты останешься жив, цел, невредим, выполнишь задачу и вернешься героем".