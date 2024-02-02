Где в Бишкеке уже начали подавать отопление? Информация мэрии

17:36 03.02.2024

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В ночь на 2 февраля на Бишкекской ТЭЦ произошла авария.



Примерно в 3 часа ночи на территории ТЭЦ прозвучал взрыв. В этой связи приостановлена подача горячей воды и отопления во многие учреждения и жилые дома.



Вечером 2 февраля в некоторых домах дали отопление, но горожане сообщали об отсутствии отопления. Мэрия Бишкека рассмотрела список с адресами, где нет отопления.



По данным мэрии, во всех домах, указанных в списке, система отопления находится в рабочем состоянии, согласно температуре, выдаваемой с ТЭЦ.



"При повышении температуры с ТЭЦ, улучшится теплоснабжение в домах. Горячая вода ограниченно подключена на участке улиц Достоевского-Турусбекова, Жибек-Жолу-Московская. В этой зоне температура позволяет подключать систему горячего водоснабжения. В других районах горячее водоснабжение будет подключаться по мере поступления нормируемой температуры с ТЭЦ", - говорится в сообщении.



В домах, расположенных в мкр Кок-Жар, уже начали подавать тепло. "Во все дома 3 мкр отопление было включено еще вчера. Средняя температура в квартирах составляет 18-23 градуса. Жалоб от жителей и домкомов не поступало", - сообщает мэрия.



