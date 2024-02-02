 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Где в Бишкеке уже начали подавать отопление? Информация мэрии
17:36 03.02.2024

Сегодня в 19:29

В ночь на 2 февраля на Бишкекской ТЭЦ произошла авария.

Примерно в 3 часа ночи на территории ТЭЦ прозвучал взрыв. В этой связи приостановлена подача горячей воды и отопления во многие учреждения и жилые дома.

Вечером 2 февраля в некоторых домах дали отопление, но горожане сообщали об отсутствии отопления. Мэрия Бишкека рассмотрела список с адресами, где нет отопления.

По данным мэрии, во всех домах, указанных в списке, система отопления находится в рабочем состоянии, согласно температуре, выдаваемой с ТЭЦ.

"При повышении температуры с ТЭЦ, улучшится теплоснабжение в домах. Горячая вода ограниченно подключена на участке улиц Достоевского-Турусбекова, Жибек-Жолу-Московская. В этой зоне температура позволяет подключать систему горячего водоснабжения. В других районах горячее водоснабжение будет подключаться по мере поступления нормируемой температуры с ТЭЦ", - говорится в сообщении.

В домах, расположенных в мкр Кок-Жар, уже начали подавать тепло. "Во все дома 3 мкр отопление было включено еще вчера. Средняя температура в квартирах составляет 18-23 градуса. Жалоб от жителей и домкомов не поступало", - сообщает мэрия.



Где в Бишкеке еще нет отопления? Адреса (обновляется)
Сегодня в 10:55 (обновлено: Сегодня в 16:24)

В ночь на 2 февраля на Бишкекской ТЭЦ произошла авария.

Примерно в 3 часа ночи на территории ТЭЦ прозвучал взрыв. В этой связи приостановлена подача горячей воды и отопления во многие учреждения и жилые дома.

Вечером 2 февраля в некоторых домах дали отопление, но горожане продолжают сообщать об отсутствии отопления.

Адреса

3 мкр

- дом №36. Отопления нет, горячей воды нет

4 мкр

- дом №4а. Нет горячей воды и отопления. Батареи не ледяные, но нельзя сказать, что и теплые

- дом №19/1. Отсутствует отопление и горячая вода, трубы холодные

5 мкр

- дом №30а. Батареи еле-еле теплые только в одной комнате, воды горячей нет

- дом №33. Нет ни горячей воды, ни отопления

- дом №73. Нет горячей воды и отопления

- дом №82. Батареи холодные, горячей воды нет

6 мкр

- дом №10/1. Нет горячей воды и отопления

- дом №20. Батареи еле теплые, почти холодные

- дом №22. Батареи холодные, нет горячей воды. Холодно

- дом №29. Еле теплые батареи, а горячей воды вообще нет

7 мкр

- дом №15. Нет отопления и горячей воды

- дом №16а. Нет отопления и воды горячей

- дом №18. Батареи чуть теплые, горячей воды вообще нет

- дом №47. Когда дадут отопление? Когда горячая вода пойдет?

8 мкр

- дом №1. Нет горячей воды и отопления

- дом №15. Батареи ледяные, воздух спустили еще вечером. Температура в квартире +15

- дом №16. Нет ни отопления, ни горячей воды

- дом №17. Нет отопления

- дом №19. Нет отопления и ГВС со вчерашнего дня

- дом №36. Нет горячей воды, батареи еле теплые

- дом №47. Еще нет ни отопления, ни горячей воды

9 мкр

- улица Суеркулова, 6б. Батареи еле теплые

- улица Суеркулова, 8/4. Нет ни отопления, ни горячей воды

- дом №36. Нет отопления и горячей воды

- дом №38. Нет отопления, холодно очень

- улица Малдыбаева, 38а. Очень холодно, нет отопления

10 мкр

- дом №20. Нет отопления и горячей воды

- дом №37. Нет отопления и горячей воды со вчерашнего утра. Обогреваемся электрическим обогревателем

12 мкр

- дом №16. Нет отопления, трубы и батареи холодные

- дом №19. Ни отопления, ни горячей воды. Вчера вечером было отключение электричества на 2 с лишним часа

- дом №20. Ни отопления, ни горячей воды

- дом №35. Отопления нет совсем

- дома №57/1 и №57/2. Нет отопления

- дом №65/2. Нет отопления и горячей воды

- дом №75/3. Отопления нет, очень холодно. Горячей воды тоже нет

мкр Юг-2

- улица Элебаева, №№1, 1а, 3, 5. Нет отопления и горячей воды

- дом №15. Нет отопления, дети мерзнут

- дом №24. Нет горячей воды и батареи холодные

Асанбай

- дом №34. Батареи еле теплые, вместо горячей воды бежит холодная, а счетчик мотает

- дом №44. Батареи холодные, горячей воды нет

- дом №46. Нет ни отопления, ни горячей воды

Тунгуч

- дома №6 и №17. Нет отопления и горячей воды

- улица Анкара, 20/2. Еле теплые радиаторы и вообще нет горячей воды

- улица Анкара, 28. Нет отопления

- дом №36. Отопления нет, горячей воды нет

- дом №36/1. Со вчерашнего утра нет отопления и горячей воды

- дом №57. Нет отопления со вчерашнего утра

- дом №59. Батареи холодные, горячей воды нет

- дом №63. Нет отопления

- дом №78. Отопления нет. Батареи комнатной температуры

мкр Аламедин-1

- дом №6. Нет горячей воды и батареи практически холодные

- дом №40. Нет горячей воды и отопления

Район Политеха

- почти во всех многоквартиных домах нет отопления. Батареи холодные почти, горячей воды нет. Проспект Айтматова, дома №№43, 45, 41, 39, 37 и т.д.

- проспект Айтматова, 65. Ни отопления, ни горячей воды. Холодно.

мкр Восток-5

- улица Мамбетова, 2/3. Батареи теплые, горячей воды вообще нет

мкр Кок-Жар

- дом №8. Нет отопления

мкр Учкун

- дом №9. Нет горячей воды и отопления

- улица Бейшеналиевой, 29 и 29А. В домах нет отопления и горячей воды. Вода в системе отопления 30°C

- улица Тугольбай Ата, 69. Нет отопления

- улица Киевская, 210. Отопления нет со вчерашнего дня

- переулок Геологический, 3. Батареи еле теплые, вместо горячей воды бежит холодная с запахом тины. Но в создавшейся ситуации, хоть так

- проспект Айтматова, 76. Нет ни горячей воды, ни отопления

- улица Джунусалиева, 84. Батареи холодные, нет горячей воды

- улица Боконбаева, 7. Пока отопление не дали. Терпим, мерзнем. Не говоря уже о горячей воде

- проспект Чуй, 182. Все еще нет отопления и воды

- улица Байтик Баатыра, 2. Нет отопления и горячей воды

- Городок энергетиков, 10. Нет отопления и горячей воды

- улица Боконбаева, 251. Нет отопления

- улица Тыныстанова, 171. Утром отключили отопление. Вчера были еле теплые. Горячей воды нет

- улица Московская, 191. Батареи еле теплые, в квартире холодно. Такая ситуация во всем доме

- улица Московская, 214. Нет отопления. До аварии было прохладно.

- улица Токтоналиева, 30. Батареи примерно, как температура тела. Не ледяные, но и не горячие

- улица Токтоналиева, 24. До сих нет отопления и горячей воды

- проспект Чуй, 182. Нет ни отопления, ни горячей воды

- улица Герцена, 1. Батареи еще холодные

- Байтик Баатыра, 69. В доме (в подвале) вчера вечером перекрыли горячую воду

- улица Ш.Руставели, №52. Батареи еле-еле теплые, горячей воды со вчерашнего дня нет

- улица Ш.Руставели, №103, №111, №113. Нет отопления и горячей воды

- бульвар Эркиндик, 7. Нет отопления и горячей воды

- улица Гоголя, 9. Нет отопления, батареи холодные, нет горячей воды

- улица Матросова, 3. Нет отопления и горячей воды

- Ала-Арчинская, 50. Нет отопления и горячей воды

- Молодая Гвардия, 32а. Нет отопления и горячей воды

- в районе "Карвен клуба" отопление и до аварии было слабым, а теперь его совсем нет. В домах холодно. Токтогула, 56

- Пишпек, Льва Толстого, 59. Со вчерашнего дня нет отопления. Дома холодно, сейчас +12 градусов

- улица Усенбаева, 3. Еле теплые радиаторы

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706970960


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