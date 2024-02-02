|Где в Бишкеке уже начали подавать отопление? Информация мэрии
17:36 03.02.2024
Сегодня в 19:29
В ночь на 2 февраля на Бишкекской ТЭЦ произошла авария.
Примерно в 3 часа ночи на территории ТЭЦ прозвучал взрыв. В этой связи приостановлена подача горячей воды и отопления во многие учреждения и жилые дома.
Вечером 2 февраля в некоторых домах дали отопление, но горожане сообщали об отсутствии отопления. Мэрия Бишкека рассмотрела список с адресами, где нет отопления.
По данным мэрии, во всех домах, указанных в списке, система отопления находится в рабочем состоянии, согласно температуре, выдаваемой с ТЭЦ.
"При повышении температуры с ТЭЦ, улучшится теплоснабжение в домах. Горячая вода ограниченно подключена на участке улиц Достоевского-Турусбекова, Жибек-Жолу-Московская. В этой зоне температура позволяет подключать систему горячего водоснабжения. В других районах горячее водоснабжение будет подключаться по мере поступления нормируемой температуры с ТЭЦ", - говорится в сообщении.
В домах, расположенных в мкр Кок-Жар, уже начали подавать тепло. "Во все дома 3 мкр отопление было включено еще вчера. Средняя температура в квартирах составляет 18-23 градуса. Жалоб от жителей и домкомов не поступало", - сообщает мэрия.
Где в Бишкеке еще нет отопления? Адреса (обновляется)
Сегодня в 10:55 (обновлено: Сегодня в 16:24)
В ночь на 2 февраля на Бишкекской ТЭЦ произошла авария.
Примерно в 3 часа ночи на территории ТЭЦ прозвучал взрыв. В этой связи приостановлена подача горячей воды и отопления во многие учреждения и жилые дома.
Вечером 2 февраля в некоторых домах дали отопление, но горожане продолжают сообщать об отсутствии отопления.
Адреса
3 мкр
- дом №36. Отопления нет, горячей воды нет
4 мкр
- дом №4а. Нет горячей воды и отопления. Батареи не ледяные, но нельзя сказать, что и теплые
- дом №19/1. Отсутствует отопление и горячая вода, трубы холодные
5 мкр
- дом №30а. Батареи еле-еле теплые только в одной комнате, воды горячей нет
- дом №33. Нет ни горячей воды, ни отопления
- дом №73. Нет горячей воды и отопления
- дом №82. Батареи холодные, горячей воды нет
6 мкр
- дом №10/1. Нет горячей воды и отопления
- дом №20. Батареи еле теплые, почти холодные
- дом №22. Батареи холодные, нет горячей воды. Холодно
- дом №29. Еле теплые батареи, а горячей воды вообще нет
7 мкр
- дом №15. Нет отопления и горячей воды
- дом №16а. Нет отопления и воды горячей
- дом №18. Батареи чуть теплые, горячей воды вообще нет
- дом №47. Когда дадут отопление? Когда горячая вода пойдет?
8 мкр
- дом №1. Нет горячей воды и отопления
- дом №15. Батареи ледяные, воздух спустили еще вечером. Температура в квартире +15
- дом №16. Нет ни отопления, ни горячей воды
- дом №17. Нет отопления
- дом №19. Нет отопления и ГВС со вчерашнего дня
- дом №36. Нет горячей воды, батареи еле теплые
- дом №47. Еще нет ни отопления, ни горячей воды
9 мкр
- улица Суеркулова, 6б. Батареи еле теплые
- улица Суеркулова, 8/4. Нет ни отопления, ни горячей воды
- дом №36. Нет отопления и горячей воды
- дом №38. Нет отопления, холодно очень
- улица Малдыбаева, 38а. Очень холодно, нет отопления
10 мкр
- дом №20. Нет отопления и горячей воды
- дом №37. Нет отопления и горячей воды со вчерашнего утра. Обогреваемся электрическим обогревателем
12 мкр
- дом №16. Нет отопления, трубы и батареи холодные
- дом №19. Ни отопления, ни горячей воды. Вчера вечером было отключение электричества на 2 с лишним часа
- дом №20. Ни отопления, ни горячей воды
- дом №35. Отопления нет совсем
- дома №57/1 и №57/2. Нет отопления
- дом №65/2. Нет отопления и горячей воды
- дом №75/3. Отопления нет, очень холодно. Горячей воды тоже нет
мкр Юг-2
- улица Элебаева, №№1, 1а, 3, 5. Нет отопления и горячей воды
- дом №15. Нет отопления, дети мерзнут
- дом №24. Нет горячей воды и батареи холодные
Асанбай
- дом №34. Батареи еле теплые, вместо горячей воды бежит холодная, а счетчик мотает
- дом №44. Батареи холодные, горячей воды нет
- дом №46. Нет ни отопления, ни горячей воды
Тунгуч
- дома №6 и №17. Нет отопления и горячей воды
- улица Анкара, 20/2. Еле теплые радиаторы и вообще нет горячей воды
- улица Анкара, 28. Нет отопления
- дом №36. Отопления нет, горячей воды нет
- дом №36/1. Со вчерашнего утра нет отопления и горячей воды
- дом №57. Нет отопления со вчерашнего утра
- дом №59. Батареи холодные, горячей воды нет
- дом №63. Нет отопления
- дом №78. Отопления нет. Батареи комнатной температуры
мкр Аламедин-1
- дом №6. Нет горячей воды и батареи практически холодные
- дом №40. Нет горячей воды и отопления
Район Политеха
- почти во всех многоквартиных домах нет отопления. Батареи холодные почти, горячей воды нет. Проспект Айтматова, дома №№43, 45, 41, 39, 37 и т.д.
- проспект Айтматова, 65. Ни отопления, ни горячей воды. Холодно.
мкр Восток-5
- улица Мамбетова, 2/3. Батареи теплые, горячей воды вообще нет
мкр Кок-Жар
- дом №8. Нет отопления
мкр Учкун
- дом №9. Нет горячей воды и отопления
- улица Бейшеналиевой, 29 и 29А. В домах нет отопления и горячей воды. Вода в системе отопления 30°C
- улица Тугольбай Ата, 69. Нет отопления
- улица Киевская, 210. Отопления нет со вчерашнего дня
- переулок Геологический, 3. Батареи еле теплые, вместо горячей воды бежит холодная с запахом тины. Но в создавшейся ситуации, хоть так
- проспект Айтматова, 76. Нет ни горячей воды, ни отопления
- улица Джунусалиева, 84. Батареи холодные, нет горячей воды
- улица Боконбаева, 7. Пока отопление не дали. Терпим, мерзнем. Не говоря уже о горячей воде
- проспект Чуй, 182. Все еще нет отопления и воды
- улица Байтик Баатыра, 2. Нет отопления и горячей воды
- Городок энергетиков, 10. Нет отопления и горячей воды
- улица Боконбаева, 251. Нет отопления
- улица Тыныстанова, 171. Утром отключили отопление. Вчера были еле теплые. Горячей воды нет
- улица Московская, 191. Батареи еле теплые, в квартире холодно. Такая ситуация во всем доме
- улица Московская, 214. Нет отопления. До аварии было прохладно.
- улица Токтоналиева, 30. Батареи примерно, как температура тела. Не ледяные, но и не горячие
- улица Токтоналиева, 24. До сих нет отопления и горячей воды
- проспект Чуй, 182. Нет ни отопления, ни горячей воды
- улица Герцена, 1. Батареи еще холодные
- Байтик Баатыра, 69. В доме (в подвале) вчера вечером перекрыли горячую воду
- улица Ш.Руставели, №52. Батареи еле-еле теплые, горячей воды со вчерашнего дня нет
- улица Ш.Руставели, №103, №111, №113. Нет отопления и горячей воды
- бульвар Эркиндик, 7. Нет отопления и горячей воды
- улица Гоголя, 9. Нет отопления, батареи холодные, нет горячей воды
- улица Матросова, 3. Нет отопления и горячей воды
- Ала-Арчинская, 50. Нет отопления и горячей воды
- Молодая Гвардия, 32а. Нет отопления и горячей воды
- в районе "Карвен клуба" отопление и до аварии было слабым, а теперь его совсем нет. В домах холодно. Токтогула, 56
- Пишпек, Льва Толстого, 59. Со вчерашнего дня нет отопления. Дома холодно, сейчас +12 градусов
- улица Усенбаева, 3. Еле теплые радиаторы