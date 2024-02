Есть ли в России олигархи? О слиянии капитала и власти, - Валентин Катасонов

18:59 03.02.2024 Слово "олигарх" прочно вошло в наш обиход. Под олигархами имеются в виду те, кто несказанно обогатился на чубайсовской приватизации 90-х годов. И кто стал фигурировать в списках журналов Forbes и Fortune топ-500 и топ-100 самых богатых людей планеты, а также в списках тех, чье состояние превышает 1 миллиард долларов. На начало 2023 года число миллиардеров в мире составило 3194. Их суммарное состояние – примерно 11,1 трлн долл. Данные по состоянию на начало 2024 года должны быть обнародованы в мае нынешнего года.



В списке миллиардеров журнала Forbes 2023 года числится 110 персон от Российской Федерации. На 22 миллиардера больше, чем в 2022 году. Суммарное состояние российских миллиардеров увеличилось за год на 1%, достигнув 479 млрд долл.



Как-то повелось, что слово "олигарх" в России воспринимается как синоним миллиардера (не рублевого, а долларового). Но все-таки понятия "олигарх" и "богач" следует разводить. Конечно, они пересекаются, но никак не совпадают. "Богач", "миллиардер", "толстосум", "капиталист" – понятия, относящиеся к сфере экономики, финансов, имущественных отношений.



А вот "олигарх" – понятие политическое. Слово древнегреческое, дословно означает "власть немногих". В толковых словарях и энциклопедиях разъясняется, что в широкий оборот слово "олигархия" ввел Аристотель. В своей "Политике" этот древнегреческий философ писал о трех основных видах политической власти – монархии, аристократии и демократии. В идеале любая из этих форм должна выражать интересы всех слоев общества. Но, к сожалению, часто общественные интересы власть имущие подменяли своими шкурными интересами. В результате монархия перерождается в тиранию, аристократия – в олигархию, демократия – в охлократию (власть толпы). Хотя Аристотель считал олигархию плохой формой власти, однако признавал, что она была довольно распространенной в его времена. Разновидностью олигархии Аристотель называл плутократию – политический режим, при котором решения государственных органов определяются волей группировок богатых людей.



Путаница в головах наших соотечественников возникла в силу того, что в 90-е годы любой российский миллиардер, не стесняясь, демонстрировал свою причастность к власти и близость к Кремлю. Власть того времени – в чистом виде плутократия.



Кстати, понятия миллиардер и олигарх (применительно к России), судя по всему, слились в одно целое и в головах американских чиновников. В январе 2018 года минфин США в своем "кремлевском докладе" представил список российских "олигархов" – List of Oligarchs. Туда вошли все 96 человек из российского списка Forbes за 2017 год, т.е. все российские долларовые миллиардеры на тот момент.



Однако олигарх и миллиардер (богач) – понятия разные. Власти предержащие нам напоминают, что олигархи были да сплыли. Мол, остались только миллиардеры. Мол, олигархи были в "лихие девяностые" (та же "семибанкирщина"), но после того, как Владимир Путин стал президентом, их стали потихоньку от власти отодвигать. И еще в прошлом десятилетии их от власти окончательно отодвинули.



Когда Россия начала СВО на Украине, Запад стал вводить санкции против российских миллиардеров на том основании, что они якобы тесно связаны с властью России, российские миллиардеры с пеной у рта стали доказывать, что никаких связей с властью у них нет. Да, они богатые люди. Да, они миллиардеры. Но при этом они не олигархи, как ошибочно считают чиновники в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне.



Кстати, еще шесть лет назад в ответ на "кремлевский доклад" Вашингтона с его списком российских олигархов тогдашний наш вице-премьер Аркадий Дворкович с уверенностью заявил: в России "олигархов" нет. 27 июня 2019 года Владимир Путин в интервью Financial Times тоже указал, что в России на сегодняшний день нет олигархов: "У нас больше нет олигархов. Олигархи – это те, кто используют свою близость к власти для получения сверхвыгоды. У нас есть крупные компании, частные компании или с участием государства в капитале. Но я не знаю ни об одной крупной компании, которая пользовалась бы преференциями от близости к власти, таких в сущности нет". Чиновники время от времени говорят об этом же. В марте позапрошлого года американский президент Джо Байден похвастался, что заблокировал имущество российских олигархов. И пресс-секретарь Дмитрий Песков, в очередной раз, тут же парировал: "Президент Байден гордится, что ему удалось отобрать все у так называемых российских олигархов, которые якобы являются архитекторами того, что происходит. Очевидно, президент США не понимает, что это не олигархи. Олигарх – это бизнесмен, который добрался до власти, а единственный олигарх, который за последнее время добрался до власти, – это [бывший] президент США Трамп, между прочим. У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский*".



В социальных сетях и на разных оппозиционных и кулуарных сайтах можно почитать, посмотреть и послушать жаркие дискуссии наших сограждан по поводу того, действительно ли российские нувориши перестали быть олигархами.



Или же тот же господин Песков занимается демагогией, прикрывает сращивание государственной власти и большого (монополистического) капитала. Критики тезиса об исчезновении олигархов утверждают, что сегодняшние миллиардеры уже не кичатся своей властью, а делают все возможное для того, чтобы закамуфлировать свою причастность к ней.



Но вот информация к размышлению. Таковой является вышедшая не так давно книга: "Социология политической партии в условиях современной демократии: исследование олигархических тенденций в совместной жизнедеятельности" (М.: Издательский дом "Дело РАНХиГС"). Автор этого труда – классик политической социологии, один из основоположников теории элит Роберт Михельс (1876-1936). Этот немецкий социолог и педагог – ученик известных немецких социологов Вернера Зомбарта и Макса Вебера, итальянских социологов Вильфредо Парето и Гаэтано Моска. Главный труд Роберта Михельса – упомянутая выше книга, которая увидела свет в Германии в 1911 году, была вскоре переведена на английский и другие иностранные языки. На русском же языке она появилась лишь спустя 111 лет.



Правда, некоторые наши сограждане, владевшие иностранными языками, были знакомы с этим трудом уже давно. Среди них – В.И. Ленин. В своей работе от 1915 года "Империализм и социализм в Италии" (Полное собрание сочинений. 5-е изд. М., 1963. Т. 27) он упоминает Роберта Михельса и признает, что в его исследовании "Социология политической партии…" содержится богатый материал для размышления.



В центре внимания немецкого социолога (как следует из названия книги) – "олигархические тенденции". В начале своего исследования Роберт Михельс пишет: "Возникновение олигархизации в лоне революционных партий – весьма убедительное доказательство существования глубинных олигархических тенденций в любом человеческом сообществе. Социал-революционные и демократические партии провозглашают своей главной целью свержение олигархии во всех ее формах. Возникает вопрос: как объяснить, что те же самые тенденции, против которых они ведут борьбу, развиваются и внутри этих партий? Поиск беспристрастного аналитического ответа на этот вопрос составляет одну из ключевых задач этой книги".



Итак, одни политики воюют с другими политиками, составляющими проклинаемую всеми олигархию. А когда первые побеждают вторых, то вскоре сами образуют олигархию. Она может прикрываться такими названиями, как "монархия", "аристократия", "демократия", "диктатура пролетариата" и т.п.



В зависимости от того, под какими флагами первые политики будут свергать (или замещать) вторых. Получается, что олигархия как форма политической власти неистребима.



Роберт Михельс по своим убеждениям (особенно в первой половине своей жизни) был социалистом. А большинство социалистов, как он отмечает, тяготеют к такой форме политической власти, как демократия. Некоторые, правда, считают, что к демократии можно двигаться лишь через диктатуру пролетариата, но все равно в финале должна быть демократия. Так, партия большевиков (КПСС) подчеркивала, что диктатура пролетариата должна перерастать в "общенародное государство".



Последователи Роберта Михельса удивлялись прозорливости своего учителя. Они ссылались и продолжают ссылаться на опыт ХХ века, который подтверждал справедливость тезисов Михельса. Тот на уровне аксиомы заявлял, что демократии нигде не получалось и никогда не получится. Ведь демократия нуждается в определенной организации. Однако "организация – источник, в котором берут начало потоки консерватизма, чтобы впоследствии стать причиной разрушительных наводнений в долине демократии".



Любая организация, как отмечает Михельс, по своей природе олигархична, прямое участие всех членов общества (народных масс), членов привилегированного класса (например, пролетариата), членов политической партии, профсоюза и иной широкой организации в управлении невозможно: "Организация всегда подразумевает тенденцию к олигархизации. В сути любой организации (будь то партии, профсоюзы и т.д.) таится склонность к аристократии… Организация окончательно разделяет любую партию или профсоюз на ведущее меньшинство и ведомое большинство". Будучи социалистом, Михельс вынужден не без сожаления признать, что не избегают участи олигархизации и социалистические партии.



Большинство традиционных политиков, по мнению Михельса, предпочитают не замечать олигархизации государственной власти, власти партий, профсоюзов, других широких общественных организаций. Образно выражаясь, лишь 1% реально принимает решения и управляет. Это олигархическая верхушка. А остальные 99% (условная цифра) являются статистами, никак не влияющими на принятие решений олигархическим процентом.



"Говоря „организация" – говорим „олигархия"", – писал Михельс. Причинами существования этого закона Михельс считал объективную необходимость лидерства, стремление лидеров ставить во главу угла свои собственные интересы, доверие толпы к лидерам и общую пассивность масс.



Единственным реальным оппонентом олигархии, по мнению Михельса, является анархизм в теории и практике своих знаменитых представителей, таких как П.Ж. Прудон, Э. Малатеста, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин. Однако позиции анархизма в политике никогда не были очень сильными.



Следует обратить внимание на статью А.М. Никулина "Олигархия и лидер – близнецы-братья" (Вестник РУДН. Серия: Социология. 2023. Т. 23. No 1), которая, по сути, является рецензией на книгу Михельса "Социология политической партии…".



А.М. Никулин пишет по поводу анархистов, воюющих с любыми формами олигархии: "Кропоткин, является искренним, проницательным и непримиримым оппонентом олигархии. Однако в результате своего анти-иерархического пуризма анархизм оказался на обочине реальной власти. По мнению Михельса, анархизм слишком принципиален и наивен в вопросах реальной социологии организации, а потому обречен быть вечным благородным аутсайдером в мире циничной политики".



Свою статью-рецензию Никулин завершает не очень оптимистично: "Несомненно, со времени публикации работы Михельса обоснованное им роковое значение олигархии неоднократно находило подтверждение в самых разных политических системах мира, по-прежнему сохраняя свою тревожную злободневность".



Отмечу, что Михельс в последние годы своей жизни отошел от социализма с его утопической верой в демократию. Он переехал из Германии в Италию и стал поддерживать Муссолини с его откровенно олигархическим управлением. У итальянского дуче фашизм и олигархизм были уже почти синонимами. Теперь Михельс считал такое управление не только не порочным, но даже благотворным для общества в целом.



Вопросы олигархии как универсальной формы власти затрагиваются не только в трудах Аристотеля и книге Михельса. Об этом можно, например, прочитать в работах британского историка Рональда Сайма (1903-1989). Он занимался преимущественно древней историей. И в те далекие времена, олигархия также была доминирующей формой власти. Об этом он, в частности, писал в своей статье "Олигархия в Риме: парадигма для политической науки". А вот его высказывание из книги "Введение: Август и история": "Во все времена, какова бы ни была форма и название правления, будь то монархия, республика или демократия, за фасадом скрывается олигархия".



Может быть, даже более убедительно, чем у Михельса, об олигархии как самой устойчивой форме политической власти, написано в романе Джорджа Оруэлла "1984". Роман Оруэлла был создан в 1948 году, т.е. спустя 37 лет после выхода в свет книги Михельса. Создается впечатление, что английский писатель был хорошо знаком с книгой "Социология политической партии…". И та партия, которая правила в Океании и которую олицетворял мифический Большой брат, также представляла собой доведенную до совершенства олигархическую форму власти.



Вряд ли кто из нас хотел бы жить при такой форме правления…



