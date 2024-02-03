В Ираке объявили всеобщий трехдневный траур по погибшим при ударах США

19:38 03.02.2024

3 февраля 2024,

В Ираке объявлен общенациональный трехдневный траур по погибшим при ударах США накануне. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Мухаммед Шиа ас-Судани 3 февраля.



"Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани указывает объявить всеобщий траур во всех государственных ведомствах и учреждениях сроком на три дня из милосердия к погибшим гражданским и военным в результате американской бомбардировки районов Акашат и Аль-Каим", - говорится в заявлении, опубликованном в X (бывш. Twitter).



Как сообщало агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование военными операциями в провинции, в результате бомбардировки США в провинции Анбар на западе Ирака 16 человек погибли и 25 пострадали.



Днем ранее центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам в Ираке и Сирии. Уточнялось, что вооруженные силы страны поразили более 85 целей при помощи большого количества самолетов, в том числе с применением бомбардировщиков дальнего радиуса действия, которые были направлены из США. В ходе авиаударов было использовано 125 боеприпасов.



Также 2 февраля президент США Джо Байден сообщил, что ответные действия Вашингтона на атаку на свою военную базу в Иордании, произошедшую 28 января, будут продолжены. В то же время представитель правительства Ирака Басем аль-Авади указал на ложные заявления США о том, что удары предварительно были скоординированы с иракскими властями. Аль-Авади заявил, что действия США представляют собой неприкрытую агрессию и являются угрозой безопасности и стабильности страны.



Позднее, 3 февраля, МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах США в Багдаде и вручил ему ноту протеста на фоне ракетных ударов по объектам в Ираке.



В этот же день иракские шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления в Ираке" заявили, что совершили обстрел военной базы США на северо-востоке Сирии в качестве ответа "на массовый геноцид в секторе Газа".



Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль. Однако еще 25 января глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры о переходе от коалиционного военного присутствия американских войск в стране к "устойчивому двустороннему сотрудничеству" по безопасности. Затем в Пентагоне добавили, что предстоящие переговоры не будут касаться темы вывода американских войск из Ирака.