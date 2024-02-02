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|В полуфинале Кубка Азии сыграют: Катар - Иран, Иордания - Южная Корея
22:13 03.02.2024
Сегодня, 3 февраля, проходил матч 1/4 финала Кубка Азии, где встречались сборные Катара и Узбекистана.
Игра шла на стадионе "Эль-Байт" в Катаре. Встреча началась в 18:30 мск. Матч закончился со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, а по серии пенальти сильнее оказались катарцы (3:2). На 27-й минуте Хасан Аль-Хайдос дошел до лицевой и пробил с острейшего угла. Мяч пролетел сквозь руки Уткира Юсупова и влетел в сетку. На 59-й минуте матча Одилджон Хамробеков сравнял счет. Отметим, что игрок сборной Узбекистана и ЦСКА Аббосбек Файзуллаев появился на поле с первых минут и был заменен на 114-й минуте. Футболист казанского "Рубина" Рустам Ашурматов также появился в старте, отыграл полную встречу и не реализовал послематчевый пенальти.
Ранее сборная Ирана в полуфинале Кубка Азии обыграла Японию со счетом 2:1. В составе иранцев отличились Мохамад Мохеби с передачи Сердара Азмуна, а также Алиреза Джаханбахш, который реализовал пенальти на 90+6-й минуте. У японцев гол на счету Хидемасы Мориты.
Вчера, 2 февраля, в первом матче 1/4 финала этого турнира Таджикистан проиграл сборной Иордании 0:1. Сборная Южной Кореи обыграла Австралию со счетом 2:1.
В полуфинале Кубка Азии 6-7 февраля пройдут матчи: Катар - Иран, Иордания - Южная Корея.