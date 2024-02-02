Китай первым в мире вывел на орбиту спутник с ИИ - "Жунпяо"

00:07 04.02.2024

Китай успешно вывел на орбиту коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает телеканал CGTN.



Запуск ракеты "Цзелун-3", которая перевозила девять спутников, состоялся в 11:06 по местному времени (6:06 по Москве). В числе спутников был аппарат "Жунпяо", имевший поддержку ИИ. По словам журналистов, это первый в мире подобный коммерческий спутник.



"Жунпяо" был разработан компанией Guoxing Aerospace Technology. Он будет работать с алгоритмом Synaesthesia Fusion. Также аппарат имеет возможность выступать в качестве удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей.



Для ракет-носителей "Цзелун-3" это был третий запуск. В ходе первого в декабре 2022 года ракета была запущена с корабля в Желтом море и вывела на орбиту 14 спутников. Второй запуск состоялся в декабре 2023 года.



В начале февраля стало известно, что китайская миссия Chang’e 7 попробует высадиться возле лунного кратера Шеклтон раньше США. Преимуществом этого района является исключительно длительный период освещения Солнцем.