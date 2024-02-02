О роли транснациональных корпораций в управлении государством, - Р.Ищенко

00:50 04.02.2024 О роли транснациональных корпораций в управлении государством

Имперский политический режим всегда сильнее отдельной ТНК



Ростислав Ищенко



Часто можно услышать "компетентное" мнение о том, что политика на Западе не имеет никакого значения ибо США (Британией, ЕС, всем Западом или даже всем миром) управляют транснациональные корпорации (ТНК), обладающие достаточным ресурсом, чтобы приводить к видимой власти своих марионеток, где-то в глубоком подполье осуществляя власть невидимую.



Чем менее сведущ человек в политических вопросах, тем с большим придыханием он произносит: "Римский клуб, Бильдербергский клуб, масоны, мальтийские рыцари, тамплиеры, тайное мировое правительство".



Простофили даже не задумываются, что это за "тайное мировое правительство", тысячелетиями держащее в своих руках все нити управления галактикой, действующее по единому плану, убивающее всех, пытающихся раскрыть его тайну, которое так и не установило над миром свою реальную власть (вынуждено все время действовать через каких-то посредников)?



Главное же, что все веками свято хранящиеся тайны этого "правительства" известны первому попавшемуся простофиле, прочитавшему о них в газете рекламных объявлений или узнавшему в социальных сетях от столь же "компетентного" городского сумасшедшего. При этом ни простофилю, ни редакцию газеты рекламных объявлений, ни городского сумасшедшего, которые открыли миру страшные планы "мирового правительства", никто не убивает.



Впрочем, если абстрагироваться от теорий заговора и сконцентрироваться не на тайнах "мировых правительств", а на деятельности ТНК, то может возникнуть впечатление, что они-то действительно держат в своих руках если не судьбы мира, то, по крайней мере, судьбы отдельных стран.



Некоторые их них не просто контролируют триллионы долларов и десятки тысяч рабочих мет по всему миру, не просто финансируют и коррумпируют политиков в разных странах, но еще и являются монопольными поставщиками определенных видов сырья или готовой продукции на отдельные рынки. С ними действительно приходится считаться.



Но есть нюанс. Для начала необходимо убрать из рассмотрения 90% стран, обладающих ограниченным суверенитетом и не являющихся в полном смысле слова субъектами мировой политики. Эти страны, являясь протекторатами или вассалами глобальных сверхдержав или региональных великих держав, являются чем-то вроде автономных пограничных провинций, за которые борются глобальные империи. Поэтому в странах с ограниченным суверенитетом может присутствовать одна ТНК на страну или даже одна ТНК на несколько стран.



В таком случае, по типу Британской Ост-Индской компании, соответствующая глобальная империя действительно может делегировать ТНК определенные административно-политические функции, на ограниченном пространстве, на котором политические интересы глобальной империи и экономические интересы конкретной ТНК совпадают. Это экономит имперские ресурсы и обеспечивает предпринимаемым политическим шагам экономическое обоснование.



Но речь идет именно о делегированных полномочиях, то есть высший суверенитет в данном протекторате принадлежит глобальной или региональной империи, а ТНК – лишь выполняет функции наемной частной управляющей компании (зачатую совмещая их с функциями ЧВК).



ТНК может выходить за пределы делегированных ей полномочий (точно так же, как иногда превышают свои полномочия региональные власти в метрополии глобальной империи). В таком случае рано или поздно неотвратимо следует наказание, вплоть до замены частной управляющей компании на другую.



Если же делегировавшая полномочия империя оставляет без последствий произвол ТНК – велик шанс потерять контроль над протекторатом в пользу другой глобальной империи, которая назначит свою частную управляющую компанию (или не назначит, управляя при помощи посла, которому де факто делегируются полномочия генерал-губернатора). В последнем случае, мы как правило говорим уже не о протекторате, а о новой форме колониального господства.



Итак, определенной свободой рук (ограниченной объемом полномочий, делегированных имперским правительством) ТНК обладают только в странах с ограниченным суверенитетом, которые являются прямыми протекторатами или колониями (в новом понимании этого термина глобальных или региональных империй). При этом такие страны, как Россия, Китай, Индия, Пакистан, США, Иран, Турция, Великобритания, Япония, Республика Корея, а также коллективный ЕС являются глобальными или региональными империями.



Большая часть "старых" (западных) членов ЕС, а также страны, вступившие или стремящиеся вступить в БРИКС, и такие нестандартные системы, как Афганистан, не являясь глобальными или региональными империями, претендуют на полноту суверенитета, поэтому, даже выступая чьими-то младшими партнерами, имеют дело исключительно с правительствами, а отношения строятся исключительно на стандартной договорной основе, базирующейся на общепринятом международном праве. Именно поэтому они сейчас крайне чувствительны к разрушению Западом системы действовавшего международного права и активнее всех настаивают на срочной разработке новых общепринятых правил геополитической игры.



Коренное отличие крупных империй от стран с ограниченным суверенитетом заключается в том, что империи являются базой многих ТНК (в последние десятилетия даже независимо от того, где находится их штаб-квартиры). Соответственно, ТНК, ориентированные на ту или иную глобальную или, реже, региональную империю вынуждены бороться друг с другом за имперский ресурс, начиная от приобретения делегированных полномочий на управление протекторатами и заканчивая налоговыми льготами, государственными заказами, военной, политической и дипломатической поддержкой их международных проектов.



При этом, у разных ТНК разные интересы. Помимо того, что конкурируют между собой ТНК, ориентированные на разные правительства, но присутствующие на одних и тех же рынках, в рамках одной политической системы конкурируют ТНК финансовой и промышленной сферы, а также разных отраслей промышленности. Но и в рамках одной отрасли, часто находятся конкурирующие ТНК, у которых как правило не совпадают интересы не только в вопросах конкретных экономических решений, но и во взглядах на внешнюю и внутреннюю политику.



Государство одно, а ТНК много. Если же ТНК, кормясь от щедрот одного государства, пытается политически противопоставить ему другое, она подпадает под действие законов о государственной измене. Государство необходимо всем ТНК, поскольку балансирует их интересы и не дает им сорваться в штопор анархической борьбы всех против всех, уничтожающей экономику базовой страны, а также торгово-экономическое глобальное единство, без чего сами ТНК не могут существовать.



Так что независимое от ТНК государство глобального (пока что и регионального, но это не надолго) имперского типа является обязательным условием существования самих ТНК.



Собственно понимание этого непреложного закона и позволило в свое время Путину убедить большую часть российского олигархата, контролировавшего практически 99% всех ресурсов страны, не просто поделиться с государством доходами, но без борьбы уступить государству как политическую, так и финансово-экономическую власть. Тех, кто пытался сопротивляться (Ходорковского*, Гусинского, Березовского и ряд иных помельче) российский олигархат (превращавшийся по согласию с политической властью в группу очень богатых бизнесменов) сам изверг из своих рядов и не стал сплачиваться вокруг них ради противостояния власти, как они рассчитывали.



Имперский политический режим, даже самый слабый, всегда сильнее отдельной ТНК. Конкуренция же между ТНК не дает им сплотиться против политического режима, если их душат по одной. Наоборот, они с удовольствием делят долю опальных собратьев. Потом же, усилившийся за счет разгрома наиболее одиозных ТНК, режим становится недосягаемым для остальных, независимо от того будут они действовать вместе или по отдельности.



Теоретически ТНК может захватить власть только сразу на глобальном уровне. Но для этого надо, чтобы сложились идеальные условия, описанные Марксом. То есть, монополизация капитала должна достигнуть своего предела – капитал должен фактически слиться в единую всемирную сверхмонополию. Для обеспечения экономического господства такой сверхмонополии понадобится единый всемирный политический и административный аппарат и единая система планирования, в которую выродится ранее конкурентный рынок.



Таким образом произойдет классическое (по Марксу) зарождение следующей экономической формации в недрах предыдущей – экономическая база коммунизма будет создана в недрах капитализма. Останется только произвести всемирную пролетарскую революцию и, перехватив власть у политического аппарата глобальной ТНК, установить диктатуру пролетариата. Все. Более точных описаний коммунистического общества у Маркса нет.



Действующие лево-либеральные западные режимы фактически попытались реализовать марксову идею на основании американской политической и экономической гегемонии. Однако тут выяснилось, что, в отличие от времен Маркса, антагонистическим классами выступают не переродившиеся пролетариат и буржуазия, больше не существующие в том виде, в котором существовали в средине XIX века, а финансовый и промышленный сектора.



При этом финансовый сектор, который изобрел возможность производства прибыли из воздуха, минуя производственную стадию (из формулы "деньги-товар-деньги" исключена стадия товарного производства, возникла формула "деньги-деньги") оказался способен и, главное, готов полностью уничтожить производственный сектор.



Результатом такой монополизации власти стало не укрепление государственности до глобальных масштабов, после чего часть ее функций отмерла бы сразу (например, военная и дипломатическая по причине отсутствия иных государств), а часть была передана на уровень местных и региональных властей, оставив за центральной властью только обеспечение экономического планирования и идеологического единства; а резкое ослабление национальных государств, вплоть до угрозы их уничтожения.



Вместо сверхиндустриализации и централизованного планирования, претензия на глобальную власть финансовых ТНК привела к разрушению экономической базы капитализма и к анархизации экономики и политики в тех странах, в которых укрепились лево-либеральные, компрадорские (по отношению к интернациональным финансам) режимы. Любые правила (политические или экономические) вызывали лишнее "трение", требовавшее дополнительных расходов (непроизводительных с точки зрения формулы "деньги-деньги"). Инстинктивно стремясь преодолеть это трение, интернациональный финансовый капитал шел по пути уничтожения промышленной и политической архитектуры национальных государств, не предлагая ничего взамен.



Но финансовый капитал не может (по крайней мере пока) реализовывать свое господство и обеспечивать работу формулы "деньги-деньги", которая требует прогрессирующего обнищания широких масс (но в новом немарксовом понимании – с обеспечением социальным жильем и "базовым доходом") без нормально функционирующего государства, которому, в свою очередь, необходима нормально функционирующая промышленность.



Это противоречие лево-либеральная мысль так и не смогла разрешить, попытка же преодолеть его насилием над экономикой и обществом привела к расколу элит коллективного Запада и выходу США и большинства стран ЕС на грань революционной гражданской войны промышленного капитала против финансового, которая в политическом пространстве преобразилась в противостояние консерваторов-традиционалистов (выступающих за усиление роли семьи и государства) и либералов-леваков (поднявших на знамена лозунг прав меньшинств и прав отдельных личностей, которые якобы "должны соблюдаться", даже если в корне противоречат интересам, правам и традициям общества и государства).



В общем, в наше время ни в квазикапиталистическом, ни в псевдокоммунистическом формате ТНК не способны управлять ни одним из реально суверенных государств планеты. Разрушая же имперский суверенитет, они разрушают базу собственного существования. Именно поэтому, от таланта политиков и адекватности их программ до сих пор зависит судьба человечества и выбор путей его развития, ТНК же играют важную, но второстепенную роль местных частных управляющих структур на самообеспечении (еще и с извлечением прибыли в пользу делегировавшего им права государства), но действующих под строгим имперским контролем и исключительно в пределах делегированных им полномочий.



*лицо, признанное иностранным агентом Источник - Украина.ру

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