"Исламское сопротивление Ирака" продолжило обстрел американских баз Айн-аль-Асад и Ат-Танф

07:25 04.02.2024

Иракская группировка заявила об очередных ударах по базам США

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Москва. 3 февраля. - Проиранская военизированная группировка "Исламское сопротивление Ирака" заявила в субботу о нанесении очередных ударов по базам американских военных на Ближнем Востоке, сообщает иранское агентство Tasnim.



В сообщении группировки утверждается, что она запустила ракеты по авиабазе Айн-аль-Асад в иракской провинции Анбар. Кроме того, сообщается о применении ракет и БПЛА для удара по базе Ат-Танф на юго-востоке Сирии и об ударе по занятому США небольшому населенному пункту в сирийской провинции Хасеке.



В ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс", а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке. "Исламское сопротивление Ирака" - одна из целей этих ударов.