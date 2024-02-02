Ушли к Бандере "лучший снайпер Франции" Барбьери и матерый хорватский боевик Дукарич

07:32 04.02.2024

Mash: В Харькове ракетным ударом был ликвидирован лучший снайпер Франции

Матвей Копорушкин

В результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове был ликвидирован Эрнесто Барбьери, которого зарубежные СМИ называли лучшим снайпером Франции.



Как уточняет Mash в своем Telegram-канале, некоторое время Барбьери служил в элитном альпийском охотничьем батальоне, а в марте 2022-го года вступил в Иностранный легион и отправился на Украину, где служил снайпером.



Кроме него в ходе удара также был уничтожен известный хорватский наемник Эрик Дукарич, сын печально прославившегося в югославском конфликте 1990-х гг. боевика хорватских националистических бригад.



Напомним, Министерство обороны РФ 17 января сообщало, что в Харькове в результате нанесения высокоточного удара был уничтожен пункт дислокации французских наемников. Согласно имеющейся информации, ликвидированы "более 60 боевиков".



Посол Франции был вызван в МИД РФ по этому поводу, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.



Позже стали известны имена наемников из Франции, бывших в Харькове при ударе ВС России.