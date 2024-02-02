 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист
07:55 04.02.2024

Умер фантаст Кристофер Прист, по роману которого Нолан снял фильм
Умер автор романа "Престиж" Кристофер Прист, по которому Нолан снял фильм
Британский писатель-фантаст Кристофер Прист, автор романа "Престиж", умер в возрасте 80 лет, сообщила его спутница, писатель Нина Аллан.

"Мой любимый Крис ушел из жизни сегодня вечером. Он ушел мирно и был окружен любовью", - написала Аллан на своем сайте.

По данным британской газеты The Telegraph, причиной смерти писателя стало онкологическое заболевание, летом 2023 года у него диагностировали мелкоклеточный рак.

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В 2006 году голливудский режиссер Кристофер Нолан снял фильм по роману Приста "Престиж". За это произведение писатель также получил мемориальную премию имени Джеймса Тейта Блэка. За свою карьеру Прист написал 18 романов, среди них - "Фуга для темнеющего острова", "Опрокинутый мир" и "Машина пространства".

В 2008 году Прист стал гостем на фестивале фантастики "Аэлита" в Екатеринбурге. Тогда его наградили премией The Great Master of SC-FI & Fantasy за "выдающийся вклад иностранных авторов, редакторов или издателей в развитие мировой фантастики".

Журнал L'Obs отмечает, что творчество Кристофера Приста относится к "Новой волне" - течению, появившемуся в британской литературе в 1960-х и вызвавшему "революцию в научной фантастике". Такая фантастика делает упор на литературность, а не на научность и более оригинальна, пишет издание.

Источник - rbc.ru
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