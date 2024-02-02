Критерии будущего. Об идейных устоях сверхновой России, - Николай Сорокин

07:58 04.02.2024 Много сегодня говорится о проблеме так называемой пятой колонны. Напомню, что сам термин является прямой калькой с испанского quinta columna - наименование агентуры генерала Франко, действовавшей в Испанской Республике во время Гражданской войны 1936–1939 годов. Авторство в этом наименовании, как теперь общепризнано, принадлежит испанскому генералу Эмилио Моле, командовавшему армией франкистов в ходе гражданской войны. Наступая на Мадрид, Мола передал по радио в начале октября 1936 года обращение к населению испанской столицы, в котором заявил, что помимо имеющихся в его распоряжении четырех армейских колонн он располагает также пятой колонной в самом Мадриде, которая в час "Х" ударит с тыла.



Примерно в то же самое время - в середине 30-х годов - в Советском Союзе существовала своя пятая колонна. Стремительное рассекречивание архивов, продолжающееся уже около десяти лет, не оставляет сомнений в существовании заговоров высшей советской военной, политической и хозяйственной номенклатуры с целью свержения существующего руководства и смены общественного строя.



Разнообразные зиновьевы, каменевы, бухарины, тухачевские, якиры, ягоды работали вполне себе координированно с одной целью - сместить Сталина, ликвидировать сталинцев в руководстве партии и государства, после чего начать договариваться с Западом об условиях капитуляции. 1 мая 1937 года должно было стать последним днем жизни Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича и многих других высших государственных деятелей СССР.



Поэтому репрессии 1937–1938 годов были отнюдь не беспочвенным ответом сталинистов на заговор пятой колонны, с которой, в целом, было покончено. СССР вошел в войну, не опасаясь измены в высших эшелонах власти, и таких явлений фактически не было зафиксировано до смерти Сталина и перехода контроля над страной к хрущевскому клану, состоявшему во многом из уцелевших троцкистов. Но это тема отдельной публикации.



Что же мы видим сегодня? Наиболее открытые ненавистники России, особенно те, кого могли "подтянуть" за разные "подвиги" правоохранительные органы, уехали из страны - туда им и дорога. Ничтожное количество западной агентуры, типа Навального*, удалось, по стечению обстоятельств, взять под стражу. Но ведь основная часть потенциальных коллаборантов мимикрировала и затаилась, ожидая своего часа, и всем это прекрасно известно. Вчерашние чиновники-взяточники, типа Улюкаева, выводившие из страны деньги, певцы либерализма - они же ведь в своей массе никуда не делись и продолжают занимать те же должности. Единственное, чему они худо-бедно научились, так это "фильтровать базар".



Устранена ли навсегда опасность возврата к старому курсу, к попыткам отказаться от всех наших новых завоеваний и подчиниться западному центру принятия решений, как это было в конце 80-х - начале 90-х годов? Ничуть не бывало! Для того, чтобы полностью обезопасить страну и народ от новой "перестройки", необходима тотальная чистка государственного аппарата от чиновников, имеющих либо имевших загрансчета и недвижимость за границей и замеченных в нелояльности по отношению к идеологии спецоперации на Украине, и еще по массе критериев, которые я устану перечислять, но о которых прекрасным образом информированы специальные службы.



Некоторые подумают, что это тяжелая и весьма неблагодарная работа, которая приведет лишь к выкорчевыванию разнообразной мелочи и не затронет главных фигур потенциального заговора. Это неправда по двум причинам: во-первых, эти фигуранты хорошо известны, во-вторых, нет ничего легче, чем выявить сеть, зная ее звенья в любой локации: наверху, внизу, сбоку, - это неважно. Просто этим нужно заниматься, если мы не хотим, чтобы все наши последние победы, ощутимые перемены в жизни общества и консолидации народа пошли "псу под хвост". Но дело, в сущности, не в этом, все вышеперечисленное - мелочи, тактические организационные мероприятия, которые невозможны без главного основополагающего процесса, о котором мы скажем далее.



В апреле 2023 года в Москве по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) была арестована бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Бывшую чиновницу задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при участии в проекте "Пушкинская карта". Материальный ущерб от действий Яриловой оценивают в сумму свыше 125 млн рублей. В июле 2023 года Тверской суд Москвы избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий бывшему первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В том же месяце Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина (занимал должность с 2018 года). Чиновника обвиняют в получении взятки в 3,5 млн рублей, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В ноябре Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра энергетики РФ Петра Нидзельского. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. После ухода с госслужбы Нидзельский стал совладельцем Южной энергетической компании. Кроме того, по данным газеты "Коммерсантъ", он получил контроль над АО "КрымТЭЦ", владеющим значительной частью тепловой генерации Крыма.



Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан еще в июле 2020 года. Его обвинили в убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского в 2004–2005 годах. Следствие посчитало, что Фургал, занимаясь металлоломом, заказал первых двух из-за судебных разбирательств, а последнего решил ликвидировать из-за чрезмерных закупочных цен. В феврале 2013 года он получил 22 года колонии строгого режима, по сути - пожизненное заключение.



Суды вынесли приговоры экс-министру Михаилу Абызову, новый приговор Алексею Навальному, а также запретили "Легион "Свобода России"** и международное движение ЛГБТ***.



24 января 2024 года бывший руководитель Пензенской области Иван Белозерцев и его подельник, экс-член Совета Федерации и миллиардер Борис Шпигель, были приговорены к 12 и 11 годам колонии строгого режима соответственно.



Резонансным делом, лишь косвенно связанным с чиновничеством, стал арест Кирилла Суханова, коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media", и редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Следствие полагает, что они требовали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, чтобы не публиковать якобы порочащие его сведения в ТК "Тушите свет".



Вообще, 2023 год начал ломать представления о так называемых неприкасаемых. Сегодня при здравом размышлении к этой категории, думаю, могут себя отнести лишь считанные единицы, но никак не класс буржуазии в целом: ни те, кто раньше спокойно мог откупиться, ни одно сословие, во всех смыслах этого слова. А ведь вспомните, еще несколько лет назад все было совсем по-другому, и "высшая каста" посмеивалась над попадавшим за решетку "быдлом", считая себя выведенной из режима обычного взаимодействия с обществом и законом.



Тем не менее, как уже было сказано, многие затаились. И вывести их на свет без определенных экстренных мер возможным не представляется. Для этого необходимо сделать то, о чем многие, захлебываясь, талдычат уже десятки лет, не понимая (или делая вид, что не понимают) главного: подобные мероприятия не проводятся по мановению известной палочки указами, новыми законами, конституционными нормами и прочим. Речь, конечно, идет о государственной идеологии, контуры которой проявляются сегодня в горниле Специальной военной операции, причем не только внутри действующих войск, но и снаружи, у взаимодействующего с этими войсками общества.



Именно в рамках фактического военного противостояния с Западом разрушаются остатки (или останки) либеральных концепций и формируются основы новых идейных устоев общества будущего. Почему так происходит?



Дело в том, что по ходу углубления противостояния у самых широких слоев общества формируется понимание того, что все, что декларировалось Западом, все "ценности", внедряемые в головы бывших советских людей и сегодняшних российских, белорусских, казахских, грузинских, армянских и даже - о ужас! - украинских граждан, все "нерушимые права свободного человека" - оказались наглой ложью. Разумеется, некоторая часть общества и в том числе автор этих строк озвучивали этот тезис еще с ранних 90-х, но очень многие граждане до начала конфликта на Украине еще верили в жизненность и непоколебимость принципов общества "тотального потребления", правда, с каждым годом все меньше. Слишком красивую картинку нарисовали для впечатлительных и зачастую неокрепших умов западные идеологи и спецпропагандисты.



Но именно в ходе СВО наступило окончательное понимание того факта, что есть мы и они, и что это совершенно разные цивилизации. Все, что они говорили про права и свободы человека, про приоритет гуманизма и добра, высокие нравственные ценности, примат человека над государством, неприкосновенность "священной частной собственности" и прочие пропагандистские байки - это все касается только их стран, их граждан, да и то - не всех и не всегда. Мы, бывшие советские и остальные незападные (в широком смысле) аборигены, к этим ценностям никакого отношения не имеем, более того - мы вообще не люди, по большому счету, даже наше право на жизнь поставлено под серьезное сомнение, что там уже говорить о собственности и прочих благоглупостях. По сути, все, что говорили советские коммунисты о расистской природе западной цивилизации, оказалось правдой.



Правильно и очень точно сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров: "Западные страны во главе с США применяют неоколониальный подход, он заключается в делении государств мира на исключительных и всех остальных". По мнению министра, речь идет о "порядке, основанном на правилах", которые навязываются Западом. В его рамках "исключительные государства" априори обладают "индульгенцией на любые действия", прочие страны обязаны следовать за государствами "золотого миллиарда".



"Мы - последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу. Россия - крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация - продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, объединительную, устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня", - подчеркнул министр. И вот это уже является элементом протоидеологии, причем крайне важным, базисным элементом, формирующим представление как о тех искомых глубинных ценностях, которые формируют наше мироощущение и ментальность, так и о широко обсуждаемых "красных линиях", которые мы не позволим никому переступать. Здесь четко дается понимание нашего цивилизационного выбора и самодостаточности, это сигнал остальному миру: ребят, во всем, что касается наших внутренних дел, мы как-нибудь разберемся сами, точно без ваших морализаторств, советов и гениальных советников в стиле Томаса Грэма, Андрея Шлейфера, Джонатана Хэя и Анатолия Чубайса. Это означает и еще одно: активные представители либеральной идеологии, неприемлемой в рамках нашей цивилизации, - на выход!



Следующим протоидеологическим критерием новой России должна стать социальная справедливость во всех своих проявлениях и особенностях. Надо сказать, что несмотря на все старания идеологов либерального проекта, им так и не удалось ревизовать все социалистические завоевания, многие из них сохранились в несколько измененном, но в похожем на советские времена виде. В частности, не удалось отменить всеобщее бесплатное здравоохранение, да, оно стало предоставлять заметно меньший объем помощи, чем раньше, но базовые моменты сохранились. Не удалось перейти, как хотели Чубайс и Кох, на частично оплачиваемое среднее и полностью платное высшее образование. Сохранились в несколько измененном виде многие льготы, к ним благодаря настойчивости Президента добавились и продолжают добавляться некоторые дополнительные госвыплаты, например, крайне важный для наших семей материнский капитал, компенсации за перелеты на севера, некоторые другие виды государственной поддержки. Тем не менее сегодняшнее государство трудно назвать социальным, ведь главный признак такого состояния вещей, который реально присутствовал в советском обществе, - уверенность в завтрашнем дне для себя и своих детей, что бы ни произошло, а этого пока нет. Именно этот принцип необходимо в полной мере реставрировать в новой России.



Теперь то, с чего мы, собственно говоря, начали в качестве примера: тотальное равенство всех социальных, этнических, религиозных, политических групп перед законом. Здесь не надо мудрить: коню понятно, что миллиардер имеет больше возможностей, чем двадцатилетний вальцовщик на заводе "Знамя труда", так всегда было и, думаю, будет, речь не об этом. Важно следующее: если этот самый миллиардер обманул молодого рабочего или сбил его, проехав на красный, управляя своим "Майбахом", то в результате он ответил перед законом точно так же, как и этот самый вальцовщик, если, по примеру французских погромщиков, сожжет "Майбах" миллиардера, пробравшись ночью к нему во двор. Деньги миллиардера не должны позволить ему избежать ответственности ни при каких раскладах. А для этого нужно самое главное, что, опять же, не устанавливается никакими фиговыми листочками и филькиными грамотами: источником власти в стране должны стать трудящиеся, - не отдельный пролетариат, весьма размытый и малоактульный в современном мире, и уж тем более не буржуазия, являющаяся (правда, с серьезными оговорками) сегодняшним гегемоном, а все трудящиеся.



Только такой принцип построения власти будет самой надежной гарантией от любых форм национального предательства, коллаборационизма, либеральных экспериментов, национализма, фашизма и любого негативного ревизионизма. Кстати, несмотря на буржуазный гегемонизм в нашем обществе, следует отметить, что президент Путин является ставленником именно класса трудящихся и в своих основополагающих решениях опирается именно на них, а не на буржуа. Лучшим доказательством этого стало начало и продолжение СВО - большая часть капиталистов, особенно крупных, выступали категорически против, деньги любят тишину, и у капитала, как общеизвестно, нет родины.



Только такой принцип построения вертикали власти сможет обеспечить по-настоящему равные как социальные, так и юридические, права всем гражданам, независимо от их материального ценза.



Нужно понимать, что данные подходы вызревают внутри общества. Да, они могут канализироваться и корректироваться руководством страны, но изначально такие настроения должны присутствовать у подавляющего большинства граждан. Навязать их, искусственно сделать общественной нормой просто невозможно. Идеология, три главных принципа которой я перечислил выше, имеет свое название: левый консерватизм или государственный социализм. Экономика под жестким госконтролем, но без всякого запрета частной инициативы, без хрущевских перегибов. Социалка на уровне стандартов СССР позднего извода. Консервативные ценности в семье и обществе, высокий уровень корпоративизма, серьезные ограничения деятельности общественных организаций и СМИ, занимающихся пропагандой альтернативных социальных, государственных, гендерных моделей. Во всем остальном - полная свобода слова. Самостоятельное государство-цивилизация, полностью самодостаточное в ресурсном, демографическом и оборонном аспектах.



И именно эта тенденция набирает сегодня обороты, события конца января текущего года высвечивают нарастание ее составляющих. Путин и Лукашенко виделись сравнительно недавно, в декабре, тоже в Санкт-Петербурге, на предновогоднем саммите СНГ. Однако нынешний приезд белорусского президента был связан именно с актуальными темами Союзного государства, договору о создании которого в этом году исполнится двадцать пять лет.



При этом Батька прилетел в Северную столицу заранее, 27 января, чтобы принять участие в открытии мемориала мирным жителям СССР - жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Дата выбрана не случайно. Как подчеркнул во время церемонии открытия президент Путин, именно в этот день "в 1944 году войска Красной Армии полностью сломили блокаду Ленинграда, а год спустя, в 1945-м, освободили Аушвиц".



Эти свершения Красной Армии не дают покоя Западу и сегодня, отметил президент России: "В наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей: реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. В государствах Прибалтики десятки тысяч людей объявляют "недочеловеками" и лишают самых элементарных прав, подвергают травле". "Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных", - напомнил Путин, пообещав сделать все, "чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм". Лукашенко тоже не обошел стороной эти тенденции: "Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее". Мы должны окончательно искоренить нацизм - вот главный посыл всех выступлений и Путина, и Лукашенко, лидеров государства-цивилизации.



Лукашенко открыто заявляет, что достаточно скоро, в обозримом будущем, Украина вернется к сотрудничеству, читайте - к единству с Россией и Белоруссией. "Славянское единство будет восстановлено", - сказал он. Такие заявления можно делать лишь от имени подлинного государства-цивилизации, независимого от мнений и действий конкурирующего центра принятия решений, вцепившегося в Украину и пытающегося оторвать ее от нашего общего тела. Не выйдет ни при каких хитростях, при любых затратах ничего не получится, отвечают Западу демиурги новой цивилизационной реальности.



Идеология левого консерватизма - вот то единственное, что не только соберет, но и прочно сцементирует нашу цивилизацию, одновременно став мощнейшим инструментом ее экономического, социального и научно-технического прогресса.



* ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены



** Запрещенная в РФ террористическая организация



*** Запрещенная в РФ экстремистская организация Источник - завтра

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