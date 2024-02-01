Ближний Восток: как остановить войну? Наивно не видеть скрытые цели манипуляторов, - Владимир Овчинский

08:50 04.02.2024 Ближний Восток: как остановить войну? Наивно не видеть скрытые цели манипуляторов

Владимир Овчинский



Политическая и научная элита Запада и ищет пути остановки разрастающейся войны на Ближнем Востоке. Но насколько адекватны высказываемые предложения?



1. Создание Палестинского государства – решение проблемы? Но на каких условиях?



В статье "Как положить конец агонии на Ближнем Востоке", опубликованной 1 февраля 2024 года в The Economist, отмечается:



"Через несколько месяцев после того, как ХАМАС совершил самое ужасное злодеяние против евреев со времен Холокоста, конфликт распространился по всему Ближнему Востоку. В общей сложности десять стран сейчас охвачены боевыми действиями:



в Газе израильские солдаты и ХАМАС по-прежнему убивают друг друга, хотя 2 - м миллионам человек грозит голод;



по ту сторону границы с Ливаном "Хезбалла" и Израиль ведут вялотекущую войну;



хуситы в Йемене нападают на грузовые суда, усугубляя финансовый кризис в Египте и вызывая ответные меры со стороны Америки и Великобритании;



убийство трех солдат в Иордании 28 января ополченцами в Ираке может спровоцировать столкновение между Америкой и Ираном, который спонсирует "ось сопротивления".



Легко отчаяться, но выход есть. На фоне интенсивной дипломатии, возглавляемой Америкой и Саудовской Аравией, преобразующее соглашение обретает форму. Его новизна заключается:



в использовании предлагаемого освобождения заложников для перезагрузки израильской политики;



использовании этой перезагрузки, чтобы открыть путь к палестинскому государству;



а затем в использованности приверженности Израиля этому как основе для соглашения между ним и Саудовской Аравией, в котором взаимное признание подкрепляется американскими гарантиями безопасности.



Официальные лица говорят, что вероятность сделки по захвату заложников может составлять 50%, а при ее наличии вероятность саудовско - израильской сделки также может составить 50%. Очевидно, что приз далеко не бесспорен, но он обещает новую архитектуру экономики и безопасности на Ближнем Востоке.



Одна из причин для надежды заключается в том, что Израиль, возможно, пожелает приостановить кампанию. Многие израильтяне отчаянно пытаются вернуть своих заложников домой, но боевые действия не освободит их. Израиль продвинулся к своим военным целям. ХАМАС потерял половину своей территории, половину своих боевиков (по данным израильской армии), возможно, треть своих туннелей и многих своих лидеров (но не самых высокопоставленных). Но сейчас Израиль сталкивается с уменьшающейся отдачей, а также с постоянно растущими жертвами среди гражданского населения в секторе Газа и соответствующим ущербом для его репутации".



Еще одна причина для надежды заключается в том, что у Америки, Египта, стран Персидского залива и Саудовской Аравии также есть веские причины для совместной работы. Эксперты The Economist считают, что "по мере распространения войны все эти страны увидели в полной мере пагубное влияние Ирана. Через своих региональных доверенных лиц, вооруженных беспилотниками и ракетами, Иран пытается посеять региональный хаос, хотя он и пытается избежать прямой войны с Израилем или Америкой. Все хотят помешать иранскому режиму стать региональной державой, способной угрожать Израилю и Персидскому заливу и удерживать мировую торговлю в качестве выкупа. Это было бы насмешкой над американским сдерживанием. Никто не хочет видеть разрушительную войну, в которой Америка и Израиль столкнутся с Ираном. Мир – единственный выход".



"План начинается с гуманитарной паузы, организованной при посредничестве Америки, Катара и Египта. Первое перемирие в ноябре продлилось всего семь дней. Этот процесс может продолжаться один или два месяца и поэтапно освободить многих или всех из оставшихся 100 или более израильских заложников. Это могло бы перезагрузить израильскую политику и помочь израильской общественности заглянуть за рамки ужаса 7 октября. Америка и Саудовская Аравия просят Израиль взять на себя обязательства по созданию палестинского государства и доказать свою решимость, например, заморозив поселения на Западном Берегу.



Следующий шаг, как показывают наши репортажи, касается Мухаммеда бен Салмана, автократического, но модернизирующегося лидера Саудовской Аравии. До 7 октября он работал над соглашением о признании Израиля в обмен на саудовско - американский оборонный договор. Действительно, одним из вероятных мотивов нападения ХАМАСа был срыв его планов. Несмотря ни на что, Саудовская Аравия все еще стремится к реализации этой идеи. Соглашение ознаменовало бы самую большую приверженность арабских стран миру за последние три десятилетия. Это также обяжет Израиль и предложит палестинцам конкретную приверженность государственности. Со временем это может перерасти в региональный альянс под руководством Америки по сдерживанию Ирана.



На пути стоят два больших препятствия: Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Яхья Синвар, лидер ХАМАСа в секторе Газа и террорист - архитектор событий 7 октября.



Нетаньяху всю жизнь скептически относится к палестинскому государству. Он потворствовал насильственным целям экстремистски настроенных поселенцев. Однако опросы показывают, что только 15% израильтян считают, что он должен остаться у власти после войны. Длительное прекращение огня и освобождение заложников могут открыть возможности для соперников. Бенни Ганц, скажем, мог бы с честью выйти из военного кабинета. Следующим лидером Израиля может стать тот, кто сможет сказать своему народу, что лучшая основа его безопасности – это не бесконечная война, а крепкие союзы и путь к миру".



"Президенту Джо Байдену следует ускорить этот переход, подав апелляцию через голову Нетаньяху – точно так же, как Нетаньяху иногда говорил через головы американских президентов. Ему следует открыть посольство в Иерусалиме для палестинцев, подобное тому, которое Дональд Трамп открыл для Израиля. Ему также следует изложить, как Америка видит параметры палестинского государства, и, если Израиль упорно откажется сотрудничать, быть готовым признать его самому.



А как насчет другого препятствия, - мистера Синвар? Предполагается, что он скрывается под южной частью сектора Газа, а над головой находятся израильские войска. Хотя он развязал катастрофу в Газе, он одержит великую победу, просто выжив.



Вполне возможно, что вооруженное и самое фанатичное крыло ХАМАСа после прекращения огня станет доминирующей силой в секторе Газа и будет претендовать на более широкое палестинское руководство.



При поддержке Ирана Синвар вполне может напасть на Израиль, спровоцировать репрессии и тем самым саботировать любой прогресс на пути к миру".



"Чтобы сдержать подобные атаки и продолжить демонтаж туннелей, Израиль в течение некоторого времени сохранит военное присутствие в секторе Газа. Это разочарует тех, кто хочет немедленного вывода войск. Но Израилю должно быть ясно, что если его безопасность будет гарантирована, а ХАМАС останется вне власти, то он уйдет. Синвара могут попросить покинуть сектор Газа и отправиться в такую ​​страну, как Катар, как Ясир Арафат уехал из Ливана в Тунис. Вероятно, он будет настаивать на том, чтобы остаться. Это подчеркнуло бы ценность международных миротворцев, в том числе из арабских государств, которым поручено обеспечивать безопасность в секторе Газа, чтобы создать пространство для появления умеренного правительства.



Чтобы это стало возможным, срочно необходим импульс. Чем больше Израиль будет сдерживать своих поселенцев на Западном Берегу и чем более убедительно он будет поддерживать палестинское государство, тем больше у него будет свободы действий для сдерживания остатков боевиков ХАМАСа. Чем больше арабских государств готовы тратить деньги и обеспечивать безопасность, тем больше уверенности в переменах будут у простых израильтян и палестинцев. И чем больше Америка подталкивает все стороны, тем лучше. Мир и стабильность на Ближнем Востоке всегда будут добываться с большим трудом. Но мир должен воспользоваться этим шансом, потому что тяга к войне не ослабевает".



2. Форум по безопасности Ближнего Востока - без США, России и Китая?



Далия Дасса Кэй (Центр международных отношений Калифорнийского университета в Беркли) и Санам Вакил (директор программы Chatham House по Ближнему Востоку) в статье в FOREIN AFFAIRS "Только Ближний Восток может исправить Ближний Восток" (01.02.2024) пишут:



"В первые недели 2024 года, когда катастрофическая война в секторе Газа начала охватывать весь регион, стабильность на Ближнем Востоке, похоже, снова оказалась в центре внешнеполитической повестки дня США. В первые дни после атак ХАМАСа 7 октября администрация Байдена перебросила на Ближний Восток две ударные группы авианосцев и атомную подводную лодку, в то время как постоянный поток высокопоставленных американских чиновников, включая президента Джо Байдена, начал совершать громкие поездки в регион. Затем, когда конфликт стало все труднее сдерживать, Соединенные Штаты пошли еще дальше. В начале ноября, в ответ на нападения группировок, поддерживаемых Ираном, на американских военнослужащих в Ираке и Сирии, Соединенные Штаты нанесли удары по оружейным объектам в Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции. В начале января американские войска убили старшего командира одной из этих группировок в Багдаде. А в середине января, после нескольких недель нападений на коммерческие суда в Красном море со стороны движения хуситов, которое также поддерживается Ираном, США совместно с Великобританией инициировали серию ударов по опорным пунктам хуситов в Йемене.



Несмотря на эту демонстрацию силы, было бы неразумно делать ставку на то, что Соединенные Штаты в долгосрочной перспективе направят на Ближний Восток крупные дипломатические ресурсы и ресурсы безопасности. Задолго до терактов ХАМАСа 7 октября сменявшие друг друга администрации США сигнализировали о своем намерении покинуть регион и уделить больше внимания растущему Китаю.



Администрация Байдена также борется с войной России на Украине, еще больше ограничивая свои возможности в борьбе с Ближним Востоком. К 2023 году официальные лица США в значительной степени отказались от возобновления ядерного соглашения с Ираном, стремясь вместо этого достичь неформальных соглашений о деэскалации со своими иранскими коллегами. В то же время администрация укрепляла военный потенциал региональных партнеров, таких как Саудовская Аравия, пытаясь переложить часть бремени безопасности с Вашингтона. Несмотря на первоначальное нежелание Байдена вести дела с Эр-Риядом, руководство которого, по мнению американской разведки, несет ответственность за убийство саудовского журналиста и сотрудника Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году, президент Байден отдал приоритет соглашению по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Заключая сделку, Соединенные Штаты были готовы предложить значительные стимулы обеим сторонам, игнорируя при этом палестинский вопрос.



События 7 октября изменили этот подход, подчеркнув центральную роль палестинского вопроса и вынудив Соединенные Штаты к более прямому военному вмешательству. Однако примечательно то, что война в секторе Газа не привела к существенным изменениям в основной политической ориентации Вашингтона. Администрация продолжает настаивать на нормализации отношений с Саудовской Аравией, несмотря на сопротивление Израиля созданию отдельного государства для палестинцев, которое саудовцы сделали условием любого такого соглашения. И официальные лица США, похоже, вряд ли прекратят свои усилия по высвобождению Соединенных Штатов из конфликтов на Ближнем Востоке. Во всяком случае, усложняющаяся динамика войны может привести к еще большему снижению аппетита США к участию в регионе. Удвоение обязательств на Ближнем Востоке также вряд ли станет выигрышной стратегией для какой-либо американской политической партии в решающий год выборов.



Конечно, Соединенные Штаты продолжат свое участие в делах Ближнего Востока. Если ракетные удары по силам США приведут к гибели американцев или если террористическая атака, связанная с конфликтом в Газе, приведет к гибели американских граждан, это может привести к более масштабному военному вмешательству США, чем хотелось бы администрации.



Но ждать, пока Соединенные Штаты возьмут на себя инициативу в эффективном управлении сектором Газа и обеспечении прочного мира на Ближнем Востоке, было бы все равно, что ждать Годо (имеется ввиду пьеса Сэмюэля Беккета, где герои находятся в вечном ожидании чего–то – В.О.): в нынешней региональной и глобальной динамике Вашингтону слишком трудным играть эту доминирующую роль. Это не означает, что другие мировые державы заменят Соединенные Штаты. Ни европейские, ни китайские лидеры не продемонстрировали особого интереса или способности взяться за эту работу, даже несмотря на то, что влияние США ослабевает. Учитывая эту возникающую реальность, региональным державам, особенно непосредственным арабским соседям Израиля Египту и Иордании, а также Катару, Саудовской Аравии, Турции и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), которые координируют свои действия с начала войны, необходимо срочно активизировать и определить коллективный путь вперед.



Найти общий язык после жестоких атак ХАМАСа 7 октября и разрушительной кампании Израиля в секторе Газа будет исключительно сложно. И чем дольше будет продолжаться война, тем выше риск более широких расколов на Ближнем Востоке. Но за годы, предшествовавшие нападениям, как арабские, так и неарабские государства продемонстрировали потенциал для новых форм сотрудничества, что привело к серьезной перезагрузке отношений во всем регионе. Даже после нескольких месяцев войны многие из этих связей остались нетронутыми. Теперь, прежде чем эта тенденция изменится, эти правительства должны объединиться, чтобы создать прочные механизмы предотвращения конфликтов и, в конечном итоге, мира.



Самое главное, региональные державы должны поддержать значимый политический процесс между израильтянами и палестинцами. Но им также следует предпринять решительные шаги, чтобы предотвратить повторение подобного катаклизма. В частности, им следует стремиться к созданию новых и более сильных механизмов региональной безопасности, которые смогут обеспечить стабильность под руководством США или без него. Для Ближнего Востока уже давно пора создать постоянный форум региональной безопасности, который станет постоянной площадкой для диалога между его собственными державами. Чтобы извлечь выгоду из трагедии, потребуется тяжелая работа и приверженность на самом высоком политическом уровне. Но каким бы далеким ни казалось сегодня это видение, у лидеров Ближнего Востока существует потенциал остановить спираль насилия и продвинуть регион в более позитивном направлении".



Тревоги влияния



"Несмотря на растущее разочарование по поводу того, что администрация Байдена не предприняла решительных действий для прекращения войны, некоторые арабские лидеры, а также сторонники интервенции в Вашингтоне, возможно, хотят, чтобы Соединенные Штаты "вернулись" на Ближний Восток. Быстрая дипломатическая и военная реакция администрации Байдена, а также ее готовность применить силу против группировок, связанных с Ираном, свидетельствуют о том, что регион снова оказался в центре интересов национальной безопасности США. Фактически, с точки зрения военной мощи, Соединенные Штаты никогда не уходили: на момент терактов 7 октября в регионе уже находились десятки тысяч американских военнослужащих, а Вашингтон продолжает содержать значительные военные базы в Бахрейне и Катаре. а также меньшие военные развертывания в Сирии и Ираке.



Однако военная и дипломатическая активность США после 7 октября не вселила доверия. Во-первых, усилия администрации по предотвращению более широкого регионального конфликта были явно неоднозначными. В одной из самых тревожных точек - тлеющем конфликте Израиля с "Хезболлой" на ливанской границе - Вашингтон не смог предотвратить рост насилия с обеих сторон. Наряду со значительными жертвами среди военных и гражданского населения, десятки тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть города на севере Израиля и на юге Ливана. "Хезболла" до сих пор отказывается вывести свои силы из границы в обмен на экономические стимулы, а Израиль, который уже убил высокопоставленного чиновника ХАМАС в Бейруте, дал понять, что время для дипломатии истекает.



Тем временем Соединенные Штаты изо всех сил пытаются сдержать военное давление со стороны иранских прокси в Ираке, Сирии и Йемене. С начала войны силы США в Ираке и Сирии столкнулись с более чем 150 атаками со стороны этих группировок. И, несмотря на серию ответных ударов со стороны США и Великобритании, Вашингтону не удалось положить конец беспощадным атакам хуситов с помощью ракет и беспилотников в Красном море. Хуситы уже смогли вызвать серьезные сбои в международной торговле, вынудив крупные судоходные компании избегать Суэцкого канала. Примечательно, что попытки США собрать многонациональные военно - морские силы для противодействия угрозе не смогли привлечь региональных партнеров, таких как Египет, Иордания и Саудовская Аравия, которые по-прежнему настороженно относятся к политике администрации в секторе Газа.



Американская военная и дипломатическая деятельность не вселила доверия.



По мере того как военные рычаги влияния Вашингтона уменьшаются, его дипломатическая мощь также ослабевает. Вместо того, чтобы продемонстрировать решимость, постоянные визиты высокопоставленных представителей администрации в регион продемонстрировали, насколько мало влияния сохраняют Соединенные Штаты – или, в случае Израиля, нежелание администрации его использовать. В первые месяцы войны одним из немногих очевидных достижений администрации была недельная пауза в боевых действиях в конце ноября, которая привела к освобождению более 100 израильских и иностранных заложников и скромной доставке гуманитарной помощи в Газу. Но даже в этом случае посредничество Катара и Египта имело решающее значение. В противном случае Соединенные Штаты не желали (по крайней мере, на момент написания этой статьи) призывать к прекращению огня, а публичная дипломатия администрации в основном ограничивалась риторическими попытками сдержать худшие порывы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правого крыла в правительстве.



Администрация более активно продвигала мирные идеи "на следующий день", сосредоточенные на том, что она называет "оживлением" руководства Палестинской автономии на Западном Берегу и в секторе Газа, а также региональной поддержке восстановления сектора Газа. Но региональные державы, особенно богатые арабские государства Персидского залива, ясно дали понять, что они не одобряют такие планы без необратимых шагов к палестинской государственности. После того, как официальные лица США начали более публично говорить о необходимости решения на основе двух государств в рамках более широкого пакта о нормализации отношений с Саудовской Аравией, Нетаньяху категорически отверг эту возможность и настаивал на том, что Израиль должен сохранять полный контроль безопасности на палестинских территориях. Но даже центристские израильские чиновники выразили удивление тем, что Соединенные Штаты продвигают мирные инициативы, в то время как тотальная война против ХАМАС продолжается. Между тем, поддержка со стороны администрации Израиля в боевых действиях и предполагаемое отсутствие сочувствия к страданиям палестинцев создали значительные препятствия для привлечения региональной поддержки, не говоря уже о поддержке со стороны палестинцев, для любого плана, возглавляемого Америкой".



"Соединенные Штаты продолжат оставаться крупным игроком в регионе благодаря своим военным активам и беспрецедентным отношениям с Израилем. Но любые ожидания того, что Вашингтон сможет заключить большую сделку, которая могла бы окончательно положить конец израильско-палестинскому конфликту, оторваны от реалий сегодняшнего Ближнего Востока. В конце концов, крупные дипломатические прорывы, скорее всего, будут исходить от самого региона и зависеть от него".



Действуем одиночно, вместе



Последствия уменьшения влияния Вашингтона на Ближнем Востоке не ограничиваются нынешним конфликтом. Поскольку участие США в регионе снизилось в годы, предшествовавшие 7 октября, крупные региональные державы неуклонно наращивали свои усилия по формированию и установлению механизмов безопасности. Действительно, начиная с 2019 года правительства по всему региону начали налаживать ранее непростые отношения. Эта необычная региональная перезагрузка была вызвана не только экономическими приоритетами (преодоление разногласий, которые ранее нарушали или сдерживали торговлю и экономический рост), но и ощущением того, что интерес Вашингтона к управлению конфликтами на Ближнем Востоке ослабевает.



Возьмите сближение между странами Персидского залива и Ираном. В 2019 году ОАЭ начали восстанавливать двусторонние связи с Ираном после трехлетнего разрыва, видя возможность напрямую управлять отношениями и защищать свои интересы от поддерживаемых Ираном группировок, которые нарушали судоходство в Персидском заливе и угрожали туризму и торговле Эмиратов. Абу-Даби официально возобновил дипломатические отношения с Тегераном в 2022 году, открыв путь Эр-Рияду последовать его примеру. В марте 2023 года давние соперники Саудовская Аравия и Иран объявили о возобновлении отношений в рамках соглашения, достигнутого при посредничестве Китая, после нескольких месяцев неофициальных переговоров, модерируемых Оманом и Ираком. США не принимали участия в этих сделках.



Между тем, в 2021 году Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили продолжавшуюся три с половиной года блокаду Катара, которая была мотивирована главным образом поддержкой Катаром группировок "Братьев-мусульман"*, его тесными связями с Ираном и Турцией, и его активистский телеканал "Аль-Джазира". Примерно в то же время ОАЭ и Саудовская Аравия примирились с Турцией, которую они ранее избегали в ответ на поддержку Турцией Катара и групп, связанных с "Братьями-мусульманами". (Саудовско-турецкие отношения также были напряженными из-за турецкого судебного расследования убийства Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.) Возобновив связи, саудиты и Эмираты открыли дверь для важнейших инвестиций Персидского залива в переживающую трудности турецкую экономику. А в мае 2023 года арабские лидеры пригласили президента Сирии Башара Асада обратно в Лигу арабских государств, что ознаменовало конец более чем десятилетней изоляции во время жестокой гражданской войны в Сирии.



В рамках этой более широкой перезагрузки правительства стран Ближнего Востока также начали участвовать в различных региональных форумах. Багдадская конференция по сотрудничеству и партнерству, которая впервые собралась в Багдаде в 2021 году и снова в Аммане в 2022 году для обсуждения стабильности в Ираке, собрала широкий круг предыдущих соперников, включая Иран и Турцию, членов Совета сотрудничества стран Залива, и Иордания и Египет. Восточно-Средиземноморский газовый форум, созданный в 2020 году, объединил Кипр, Египет, Францию, Грецию, Израиль, Италию и Иорданию, а также представителей Палестинской автономии в рамках регулярного диалога, построенного вокруг газовой безопасности и декарбонизации. А так называемая I2U2, группа, в которую входят Индия, Израиль, ОАЭ и США, была создана в 2021 году для развития межрегионального партнерства с упором на здравоохранение, инфраструктуру и энергетику.



Другим аспектом этой региональной перезагрузки стала нормализация отношений Израиля с несколькими арабскими правительствами. В Авраамских соглашениях 2020 года Бахрейн, Марокко и ОАЭ согласились установить официальные связи с Израилем, создавая возможности для новых экономических отношений и торговли. Примечательно, что одной из целей соглашений было проложить путь к новым прямым отношениям в сфере безопасности между Израилем и арабским миром. До терактов 7 октября администрация Байдена возлагала большие надежды на то, что Саудовская Аравия, как ведущий член арабского мира, также присоединится к этой группе. Опираясь на эти соглашения, саммит в Негеве в марте 2022 года собрал вместе Бахрейн, Египет, Израиль, Марокко, ОАЭ и США, чтобы стимулировать сотрудничество в области экономики и безопасности на регулярной встрече.



Однако в соглашениях о нормализации явно отсутствовал палестинский вопрос, который в основном оставался в стороне. В результате Иордания отказалась участвовать в саммите в Негеве, а поскольку в начале 2023 года обострилась напряженность вокруг израильских поселений на Западном Берегу, дальнейшее заседание группы неоднократно откладывалось. Теперь, после опустошения Газы, любой дальнейший прогресс будет зависеть не только от прекращения войны, но и от создания жизнеспособного плана создания палестинского государства.



Разрушения и устойчивость



Теоретически катастрофическая война в секторе Газа может представлять серьезную угрозу перезагрузке Ближнего Востока. В большинстве случаев недавно установленные региональные отношения все еще хрупкие и еще не решены такие острые проблемы, как распространение оружия, продолжающаяся поддержка группировок боевиков в Ливии и Судане со стороны ОАЭ, поддержка Ираном вооруженных негосударственных группировок по всему региону и Сирия.



Наряду с угрозой начинающейся нормализации отношений Израиля с арабскими правительствами, активизация участия поддерживаемых Ираном группировок – от "Хезболлы" и хуситов до различных ополчений в Сирии и Ираке – может создать новые разногласия между Ираном и государствами Персидского залива. Однако до сих пор возникающие перестановки оказались на удивление прочными.



Вместо того, чтобы разрушить отношения между Ираном и Саудовской Аравией, война в Газе, похоже, укрепила их. В ноябре 2023 года президент Ирана Ибрагим Раиси присутствовал на редком совместном заседании Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, организованном наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Эр-Рияде, а в следующем месяце лидеры Ирана и Саудовской Аравии снова встретились в Пекине, чтобы обсудить войну в Газе. Две страны также запланировали обмен государственными визитами Раиси и Мухаммеда в ближайшие месяцы - встречи, которые должны официально оформить новые связи в сфере экономики и безопасности. И, несмотря на нарастающую напряженность, в частности, вокруг хуситов, министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии также встретились на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2024 года.



Между тем, дипломатические отношения между Израилем и его партнерами по Авраамскому соглашению до сих пор сохраняются. ОАЭ ясно дали понять, что рассматривают диалог с правительством Израиля, даже в условиях нынешнего кризиса, как важный способ добиться прогресса в израильско - палестинском политическом урегулировании. И хотя парламент Бахрейна осудил продолжающееся нападение на Газу, страна официально не разорвала связей с Израилем. Для обоих арабских государств нормализация означает не только укрепление экономических связей с Израилем, но и укрепление стратегических связей с Соединенными Штатами. Несмотря на очевидный отход Вашингтона от региона в последние годы, арабские государства Персидского залива по-прежнему стремятся к гарантиям безопасности и защите США: в январе 2022 года Байден назвал Катар "крупным союзником, не входящим в НАТО", а в сентябре 2023 года - Бахрейн и США. Государства подписали соглашение об укреплении стратегического партнерства.



Конечно, война создала новые препятствия для регионального сотрудничества, особенно когда речь идет об Израиле и соседних государствах. И Турция, и Иордания отозвали своих послов из Израиля, а прямое авиасообщение между Израилем и Марокко прекратилось в октябре.



К концу января, когда в секторе Газа было убито более 26 000 человек, а прекращения огня не предвиделось, арабское общественное мнение было настроено более решительно против нормализации ситуации, чем когда-либо. Многие также опасаются, что военные удары США и Великобритании по хуситам могут придать смелости группировке в Йемене и помешать усилиям по официальному оформлению долгожданного прекращения огня в почти десятилетней войне хуситов в Йемене с Саудовской Аравией. И хотя арабские государства Персидского залива взяли на себя обязательство продолжать дипломатическое сотрудничество с Тегераном, немногие официальные лица в регионе надеются, что Иран изменит свой подход "передовой обороны", в котором он полагается на группы боевиков для создания стратегических рычагов и поддержания сдерживания.



В середине января прямые ракетные удары Тегерана по Ираку, Пакистану и Сирии в ответ на удары Израиля и нападение Исламского государства на иранский город Керман еще больше усилили напряженность.



На данный момент есть признаки того, что лидеры Ближнего Востока стремятся выйти за рамки этих споров. Например, чтобы справиться с растущим экономическим давлением и беспорядками внутри страны, Иран придал новый приоритет региональному бизнесу и торговым отношениям не только с арабскими государствами Персидского залива, но также с Ираком, Турцией и странами Центральной Азии, а также с Китаем и Россией. Это указывает на прагматические импульсы, лежащие в основе заявления Тегерана о том, что он стремится избежать прямого участия в конфликте в Газе, несмотря на поддержку различных прокси-групп. Но поскольку в регионе в отсутствие соглашения о прекращении огня в Газе усиливаются атаки "око за око", расчеты Ирана вполне могут измениться.



Эффект Газы



Как это ни парадоксально, но одной из самых сильных сил, удерживающих регион вместе, может быть тяжелое положение самого сектора Газа и палестинский вопрос, который война так резко привлекла внимание всего мира. Столкнувшись с подавляющим народным гневом и долгосрочным потенциалом радикализации и возвращения экстремистских группировок, региональные лидеры в значительной степени согласовали свои политические меры с войной.



Несмотря на расходящиеся стратегии в отношении Израиля и палестинцев до 7 октября, правительства стран Ближнего Востока в целом едины, требуя немедленного прекращения огня, выступая против любого вывода палестинцев из Газы, призывая к гуманитарному доступу в Газу и срочному предоставлению помощи и поддержке переговоров об освобождении израильских заложников в обмен на прекращение войны. Вопрос теперь в том, можно ли направить это единство на построение законного мирного процесса.



Для многих арабских и мусульманских стран региона высшим приоритетом является определение четкого плана развития Газы и, в конечном итоге, палестинской государственности. Израильские лидеры предположили, что государства Персидского залива, обладающие значительными ресурсами, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, могли бы разделить расходы на восстановление Газы. Но нынешнее правительство Израиля заявило, что оно выступает против палестинского государства, и, поскольку война продолжается, ни одно арабское правительство не желает брать на себя такое обязательство или считаться поддерживающим военные усилия Израиля. Вместо этого они обнародовали свои собственные предложения по послевоенному миру.



В декабре 2023 года Египет и Катар выдвинули план, который начался с прекращения огня, предусматривающего поэтапное освобождение заложников и обмен пленными. После переходного периода эти шаги по укреплению доверия теоретически могли бы привести к созданию правительства единства Палестины.



Новое руководство, состоящее из членов ФАТХа, националистической партии, которая долгое время контролировала ПА, и ХАМАСа, будет совместно управлять Западным Берегом и сектором Газа, учитывая важное региональное требование о том, чтобы различные палестинские территории больше не были политически разделены.



Этот последний этап потребует палестинских выборов и создания палестинского государства. Хотя Израиль отверг сам план, как по включению ХАМАСа, так и по вопросу государственности, он послужил отправной точкой для дальнейшего обсуждения.



В свою очередь, Турция выдвинула концепцию многонациональной системы гарантов, при которой государства региона защищают и укрепляют палестинскую безопасность и управление, а Соединенные Штаты и европейские страны предоставляют гарантии безопасности Израилю. Другие предложили, чтобы Организация Объединенных Наций управляла переходной властью на Западном Берегу и в секторе Газа. Такой подход дал бы время для пересмотра структуры палестинского управления и, в конечном итоге, заложил бы основу для палестинских выборов. Со своей стороны, Иран неоднократно заявлял, что он усилит любой результат, который поддерживается самими палестинцами, предполагая, что появилась новая возможность убедить Тегеран поддержать сделку и предотвратить свою обычную роль спойлера.



Тем временем Саудовская Аравия разрабатывает мирный план с другими арабскими государствами, который обуславливает нормализацию отношений с Израилем созданием безвозвратного пути к палестинскому государству. Подход Эр-Рияда подкреплен арабской мирной инициативой 2002 года, которая обязалась признать Израиль арабами в обмен на создание палестинского государства в Восточном Иерусалиме, Газе и на Западном Берегу. Нынешний план Саудовской Аравии соответствует стремлению Вашингтона к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Однако остается неясным, согласятся ли саудовцы со своими американскими коллегами в том, что считать надежными и необратимыми шагами по направлению к палестинскому государству, особенно с учетом сильного сопротивления Израиля.



При Нетаньяху израильское правительство продолжает отвергать все эти предложения. Но по состоянию на конец января Израиль по-прежнему далек от достижения своей военной цели по искоренению ХАМАСа, и ему еще предстоит добиться освобождения более 100 оставшихся заложников. Также росла напряженность как в военном кабинете, так и в израильской общественности по поводу будущего хода военной кампании. Более того, страна отложила любые серьезные общественные или политические дебаты о своей будущей безопасности до окончания войны. Когда это произойдет, Израилю необходимо будет иметь открытые дипломатические каналы с арабскими правительствами и обеспечить финансирование и гарантии безопасности от них, а также сохранить участие Вашингтона в этом процессе.



Могут потребоваться годы, чтобы создать необходимые политические условия для серьезного мирного процесса после такой ужасной войны. Тем не менее, конфликт и его региональные последствия являются суровым напоминанием о том, что, хотя израильско-палестинский конфликт не является единственной причиной, региональная стабильность будет находиться под постоянным риском, пока он продолжается. А региональные правительства все больше осознают, что они не могут полагаться только на Соединенные Штаты в обеспечении жизнеспособного мирного процесса".



Соперники соседям



Несмотря на то, что война в Газе вернула палестинский вопрос на передний план международной повестки дня, она подчеркнула важную новую политическую динамику, происходящую на Ближнем Востоке. С одной стороны, влияние США, похоже, меньше. Но в то же время региональные державы, в том числе те, которые ранее находились в противоречии, берут на себя инициативу, участвуют в посредничестве и координируют свои политические ответные меры. Если до 7 октября региональные державы, в частности Египет, Иордания, Катар, Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ, были менее едины по палестинскому вопросу, то сейчас они действуют с впечатляющим единством, координацией и планированием. Однако, чтобы превратить эту общую решимость в прочный источник коллективного лидерства, эти полномочия должны охватывать более постоянные региональные институты и механизмы.



Самое главное, они должны включать в себя постоянный диалоговый форум для всего региона. Эпизодические саммиты членов кабинета министров и специальных "минилатеральных" группировок, таких как Восточно-Средиземноморский газовый форум и I2U2 (Индия, Израиль, ОАЭ и США – группа по геоэкономическим инициативм), без сомнения, будут продолжать определять региональный ландшафт в предстоящие годы. Однако постоянного форума региональной безопасности не существует. В других частях мира форумы сотрудничества по безопасности, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, смогли развиваться наряду с двусторонними и региональными альянсами безопасности, улучшая общение даже между противниками и помогая предотвратить конфликты. У Ближнего Востока нет причин оставаться глобальным исключением. А учитывая острую потребность региона в координации и деэскалации, нынешний кризис предоставляет решающую возможность начать такую ​​инициативу.



Хотя лидеры скептически относятся к идее форума, охватывающего весь регион, существует несколько способов создания новых механизмов совместной безопасности. Например, с тех пор, как в начале 1990-х годов был запущен Мадридский мирный процесс для решения израильско-палестинского конфликта, такие механизмы неофициально предлагались в диалогах между экспертами. За последние несколько лет многие политики и другие лица ясно дали понять, что этот подход созрел для реализации на официальном уровне. Хотя такой форум в конечном итоге должен быть нацелен на включение в него всего региона – всех арабских государств, Ирана, Израиля и Турции – это не будет осуществимо сразу. Но меньшее число ключевых государств могло бы начать официальный процесс, открывая перспективу более широкого участия в будущем. Поскольку несколько арабских государств и Турция поддерживают отношения как с Израилем, так и с Ираном, их участие будет особенно ценным на начальном этапе.



Новая организация, которую можно было бы назвать Форумом MENA, чтобы охватить самое широкое понимание региона Ближнего Востока и Северной Африки, должна первоначально сосредоточиться на сквозных вопросах, по которым существует широкий консенсус, таких как климат, энергетика и реагирование на чрезвычайные ситуации. Хотя разрешение войны в Газе и израильско - палестинского конфликта, скорее всего, должно будет осуществляться через отдельную арабскую инициативу, форум мог бы координировать позиции по послевоенному сектору Газа посредством своей программы реагирования на чрезвычайные ситуации, включая гуманитарную поддержку и помощь в восстановлении палестинцев. Форум не будет напрямую выступать посредником в конфликтах: совместные диалоги по вопросам безопасности оказались наиболее эффективными, когда они были сосредоточены на улучшении коммуникации и координации для разрядки напряженности, а также на обеспечении взаимной безопасности и социально-экономических выгод для участников. Но благодаря регулярным контактам и постепенному построению доверия такой процесс может способствовать разрешению конфликта на израильско-палестинской арене и за ее пределами.



Действительно, постоянные региональные встречи могут предоставить важные возможности, не говоря уже о политическом прикрытии, для диалога по спорным спорам между соперниками и противниками, у которых в противном случае нет прямых каналов связи. В их число могли бы входить не только израильтяне и палестинцы, но, в конечном итоге, также израильтяне и иранцы, которые могли бы встречаться в технических рабочих группах по непротиворечивым вопросам, представляющим взаимный интерес. Такое взаимодействие уже незаметно развернулось в кулуарах других многосторонних форумов, посвященных климату и воде, что позволяет предположить, что более инклюзивное региональное сотрудничество в конечном итоге возможно.



Создание форума по безопасности на Ближнем Востоке потребует политической воли на самом высоком уровне, а также сильного регионального лидера, который считается нейтральной партией. Одна из возможностей - объявить о создании новой организации на встрече министров иностранных дел, возможно, в кулуарах другого регионального собрания, например, одной из экономических сессий, проходивших на Мертвом море в Иордании. Инициатива будет иметь больше шансов на успех, если она будет создана и возглавлена ​​регионом. Например, средние державы в Азии и Европе могли бы оказать политическую и техническую поддержку в тех областях, где они могут обладать ценным опытом.



По крайней мере, на начальном этапе роль Китая, России и США должна быть ограничена, чтобы не допустить превращения форума в еще одну платформу для конкуренции великих держав. Тем не менее, поддержка как Вашингтона, так и Пекина будет иметь решающее значение для того, чтобы форум стал полезным дополнением, а не угрозой для их собственной дипломатии в регионе.



Время лидировать



Среди сложных реалий, которые выявила война в секторе Газа, одной из самых суровых, возможно, являются пределы американской мощи. Как бы этого ни хотелось, Соединенные Штаты вряд ли смогут обеспечить решающее руководство или рычаги, необходимые для достижения прочного израильско-палестинского урегулирования. Ответственность за ситуацию должны будут взять на себя лидеры и дипломаты Ближнего Востока. Привлекая внимание и дипломатическую энергию региона, война предоставила редкую возможность для новых форм совместного руководства.



Форум региональной безопасности сам по себе не может обеспечить мир на Ближнем Востоке – ни одна инициатива не может этого сделать. А без подотчетного управления подлинная долгосрочная стабильность останется недостижимой. Подобная организация также не сможет заменить все конкурентное балансирование сил, которое долгое время было отличительной чертой государственного управления Ближнего Востока. Даже в Азии и Европе механизмы сотрудничества не вытеснили национальное стратегическое соперничество и не смогли предотвратить военную конфронтацию, как это болезненно продемонстрировала война на Украине. Тем не менее, регулярный форум добавил бы решающий уровень стабильности на склонный к конфликтам Ближний Восток. Такой проект также становится все более актуальным.



Хотя события 7 октября еще не обратили вспять все региональные тенденции, благоприятствующие деэскалации и примирению, время, возможно, истекает, чтобы извлечь выгоду из этой перезагрузки. Ведущие арабские государства вместе с региональными державами, такими как Турция, должны воспользоваться моментом, чтобы закрепить часть сближения, которое предшествовало сектору Газа, и координации, возникшей с тех пор. Ближний Восток переживает момент расплаты. Если оно будет парализовано ужасающим кровопролитием в секторе Газа, оно может еще больше погрузиться в кризис и конфликт. Или он может начать строить другое будущее".



Комментарий В.О.:



Наш ответ начался сегодня, заявил Байден вскоре после того, как стал свидетелем возвращенияамериканских солдат, убитых на военной заставе в Иордании на прошлой неделе.

Администрация Байдена предупредила, что удары 2 февраля в отместку за убийство трех американских военнослужащих на прошлой неделе не будут последними.



По данным министерства обороны США, среди погибших в Сирии были мирные жители, а также солдаты. По данным базирующейся в Британии группы мониторинга Сирийской обсерватории по правам человека, у которой есть исследователи в стране, по меньшей мере 18 членов поддерживаемых Ираном группировок были убиты в результате ударов по 26 объектам. Официальные лица США заявили, что они уверены, что удары по 85 целям на семи объектах в двух странах поразили "именно то, что они намеревались поразить".



Официальные лица США заявили, что "все цели были связаны с конкретными нападениями на американские войска в регионе, охарактеризовав их как операции против командования и контроля, разведывательных центров, оружейных объектов и бункеров, используемых иранским Корпусом стражей исламской революции "КСИР" и связанными с ним группировками ополченцев".



Согласно заявлению Центрального командования США, в ходе ударов было использовано более 125 высокоточных боеприпасов. По словам официальных лиц, удары длились 30 минут и в основном были нанесены двумя американскими бомбардировщиками B-1B, которые вылетели с базы ВВС Дайс в Техасе рано утром 2 февраля и совершили полет на расстояние более 6000 миль.



Джон Ф. Кирби, представитель Совета национальной безопасности, заявил 2 февраля, что иракское правительство было уведомлено до ударов.



Удары 2 февраля не затронули никаких целей внутри Ирана. И Белый дом, и Тегеран в последние дни ясно дали понять, что они не хотят прямого конфликта.



Белый дом не хочет. Но, может быть, имеется субъект, который желает этого "прямого конфликта"?



Везде "торчат уши" британской разведслужбы МИ – 6. Это касается всех очагов конфликтов на современном Ближнем Востоке.



Ее агентурой и агентурой турецких спецслужб, которые являются "побратимами" британских, пронизаны и ХАМАС, и "Хезболла", и хуситы. Об этом неоднократно заявляли в своих интервью руководители МИ – 6.



Особенно близкими стали связи британских и турецких спецслужб, после того, как Главой МИ – 6 стал Ричард Мур. И это не удивительно. Ведь нынешний Глава МИ – 6 является близким другом президента Турции Эрдогана. Ричард Мур, будучи послом Великобритании в Турции ДВАЖДЫ помог Эрдогану стать президентом, он лично согласовывал последнее президентство Эрдогана с директоров ЦРУ Бернсом.



Когда американские политологи пишут о том, что США – единственный субъект, заинтересованный в контроле за ситуацией на Ближнем Востоке, они или хитрят, или проявляют некомпетентность.



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВСЕГДА ЛЕЛЕЯЛА МЕЧТУ ВОССТАНОВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.



Именно Великобритания спровоцировала войну арабских стран против Израиля в 1948 году.



Британия никогда не простит террористическим сионистским группам уничтожение британских солдат и офицеров, которых направляли на лечение в Палестину во время Второй мировой войны.



Когда произошло нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября многие аналитики спецслужб задавали себе вопрос – как "подземные партизаны" ХАМАСа могли провести такую ювелирную операцию против хваленых израильских спецслужб и ЦАХАЛа?



А может ХАМАС был только прикрытием для операции турецких и британских спецслужб?



Операции, которая запустила ПЕРЕКРОЙКУ ВСЕГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА?



Поэтому, не отвечая на эти "конспирологические" вопросы, нельзя ответить на те вопросы, которые обычно ставят западные эксперты при анализе военных конфликтов на Ближнем Востоке после 7 октября.



Какой может видеть благоприятный итог в войне в Газе Британия?



Видимо следующий: миротворческие силы на территории всей Палестины в лице Турции – верного союзника Британии.



Британия взрывает ситуацию не только на Ближнем Востоке. Европа тоже под ее прицелом.



Последнее предложение Британии направить на Украину Експедиционный корпус НАТО – тому свидетельство.



Поджечь ВСЕ, ЧТО МОЖНО, и на этом фоне решать свои вопросы и в Европе, и на Ближнем Востоке – это план МИ – 6.



*террористические организации, запрещенные в РФ Источник - завтра

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