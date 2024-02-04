Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек; Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством"...

09:05 04.02.2024

По обновленным данным, в результате удара по Лисичанску 3 февраля погибли 28 человек, еще 10 - получили ранения. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Луганской народной республики (ЛНР).



Согласно сообщению правительства ЛНР, информация о количестве погибших приведена по состоянию на 6:00 мск. Среди погибших 18 мужчин, 9 женщин и 1 ребенок.



Пресс-служба МЧС сообщила, что работы по разбору завалов проводились всю ночь. В настоящий момент разобрано около 65% разрушенных конструкций, уточнили в ведомстве.



Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня, 4 февраля, в республике объявлен день траура по погибшим в результате удара. "Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления",- написал господин Пасечник.



Обстрел произошел вечером 3 февраля. Тогда Леонид Пасечник сообщал, что снаряды попали в пекарню, под завалами могут находиться до 40 человек. ТАСС со ссылкой на военных следователей Следственного комитета России сообщал, что вооруженные силы Украины, предположительно, обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS.



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Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством"

Ведомости



Президент России Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Глава государства подписал соответствующий указ 4 февраля, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Спикеру Госдумы 4 февраля исполняется 60 лет.



"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Володина Вячеслава Викторовича – председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", – говорится в тексте указа.



Володин в 1999 г. избрался в Госдуму от блока "Отечество – Вся Россия". До этого политик работал в Саратове вице-мэром, вице-спикером облдумы и вице-губернатором. С 2005 г. – секретарь президиума генерального совета партии "Единая Россия". В 2007 г. Володин был избран депутатом Государственной думы V созыва. Осенью 2010 г. Путин назначил его главой аппарата правительства. 23 сентября 2016 г. на встрече с лидерами прошедших в Госдуму VII созыва партий глава государства выдвинул Володина на пост председателя Госдумы. 5 октября того же года был избран председателем нижней палаты парламента на первом ее заседании, получив 404 голоса из 450. Осенью 2021 г. Володина переизбрали спикером Госдумы восьмого созыва.



https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/02/04/1018308-nagradil