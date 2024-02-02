Несгибаемый Байден сокрушительно побеждает (96%) на праймериз в Южной Каролине

10:38 04.02.2024

Действующий президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в Южной Каролине. По предварительным данным, за него отдали больше 96% голосов.



"В 2020 году именно избиратели из Южной Каролины доказали, что эксперты ошибались, они вдохнули новую жизнь в нашу кампанию и поставили нас на путь к победе в президентских выборах. Жители Южной Каролины снова сказали свое слово, и я не сомневаюсь, что вы отправляете нас в путь к победе на президентских выборах снова и к тому, чтобы сделать Дональда Трампа проигравшим снова",- говорится в заявлении господина Байдена.



Предварительные итоги, которые свидетельствуют о победе действующего президента, приводят Reuters, Associated Press и другие американские СМИ. Писательница Мариэнн Уильямсон и конгрессмен Дин Филлипс набрали 2% и 1,6% соответственно. Господин Байден получит голоса всех 55 делегатов-демократов штата.



Выборы президента США состоятся 5 ноября. Наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии является 45-й президент Дональд Трамп.



О политической ситуации в США - в материале "Ъ" "Каждый отрывается по-своему".



Леонид Уварчев