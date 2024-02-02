Россия обязалась к сентябрю обеспечить все русские классы в школах Таджикистана учебниками

11:29 04.02.2024

02.02.24

Россия взяла на себя обязательство издать учебники для русских классов в школах Таджикистана к началу нового учебного года. Об этом сообщает "Ховар" со ссылкой на министра образования и науки республики Рахима Саидзода.



По его словам, сегодня в Таджикистане работают 244 школы с русскими классами обучения и 60 школ, где обучение полностью ведется на русском языке. На обеспечение их учебниками российская сторона выделила 200 млн рублей. Договоренность об этом была достигнута во время официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву в ноябре прошлого года.



"Таджикская и российская стороны создали рабочую группу, которая будет составлять книги по нашим национальным стандартам. До 1 сентября книгами должны быть обеспечены все школы. Необходимости использования электронных гаджетов не будет", - подчеркнул Саидзода.

ℹ️ В Таджикистане русский язык по Конституции имеет статус языка межнационального общения. Его преподают на всех уровнях образования - от детских садов до вузов. В 2022 году в республике было открыто пять русскоязычных школ, построенных при поддержке России.