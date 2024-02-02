Опосредованная война НАТО против России. Украина будет разделена, - Жорж Шабер

12:55 04.02.2024

Steigan blogger

Норвегия



Чего на самом деле добивается Йенс Столтенберг?

Steigan blogger: в случае проигрыша Украину ожидает раздел



Йенс Столтенберг прельщает американцев тем, что выступает за опосредованную войну против РФ, пишет Steigan. Но ее цель не помощь Украине, а лишь ослабление России. И в случае проигрыша Киева НАТО не сможет остановить раздел территорий Украины.



Йенс Столтенберг прельщает американцев опосредованной войной.



"Самое главное - это то, что Украина должна получать постоянную поддержку, потому что мы должны понимать, что за происходящим внимательно следят в Пекине. Таким образом, если Путин добьется на Украине своего, уязвимее станет не только Европа, но и все мы, даже США. И на самом деле это довольно выгодная сделка, поскольку, потратив лишь малую долю оборонного бюджета США, мы смогли существенно подорвать и ослабить российскую армию. Поэтому мы должны продолжать действовать в этом ключе еще и потому, что основная часть этих денег фактически тратится в США. Мы покупаем американское оружие, чтобы поддержать Украину. Это создает в США рабочие места и укрепляет нашу общую безопасность", - заявил генеральный секретарь НАТО в интервью телеканалу Fox News.



Но почему вдруг Европа оказалась уязвимой именно сейчас? Разве Украина не всегда так или иначе ассоциировалась с Россией? Грозила ли она от этого Европе захватом? И наоборот, сегодня Россия гораздо сильнее и увереннее в себе, чем два года назад. Российская военная машина прошла беспрецедентные обновления. Российская экономика не только не рухнула, но и окрепла. Если уж на то пошло, то конфликт, наоборот, усилил Россию. Он воспринимается как противостояние с Западом, и за ценой победы русские не постоят.



Откажется ли Китай от Тайваня, даже если допустить, что Россия проиграет? Разумеется, нет. Разве не все страны мира, включая сами США (кроме разве что пары островных государств в Тихом океане), признают Тайвань частью Китая? Как можно называть конфликт "выгодной сделкой", если в нем уже погибли сотни тысяч украинцев? США получают деньги и рабочие места, а Украина - лишь новые кладбища.



Риторика, будто Украина вернула себе основную часть территории в 2022 году, не ушла дальше пропагандистских штампов. Быть может, иллюзия "разрушительных" экономических и финансовых санкций на какое-то время действительно ослепила США и ЕС. Кто-нибудь еще помнит триумфальные заявления о том, что отключение России от Swift будет равносильно взрыву "финансовой ядерной бомбы"? Прошло два года боевых действий, никаких ядерных взрывов так и не последовало, зато стало ясно, что Украина проиграла. Русские не остановятся до тех пор, пока Украина не перестанет существовать как независимое государство (одной из целей СВО является закрепление за Украиной статуса нейтрального государства, РФ не собирается подрывать суверенитет страны - ИноСМИ). Сколько еще тысяч украинских жизней Столтенберг готов положить?



На карту поставлено само будущее Украины. Страну, во многом искусственное детище Сталина и Хрущева, разделят. Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга видит раздел так: Закарпатье - Венгрии, Галиция - Польше, Буковина - Румынии, а Донбасс и Крым - России. "Это чужие земли", - говорит он. Владимир Путин тоже говорил о таком решении и подчеркнул, что не будет ему противиться, поскольку Закарпатье, Галиция и Буковину присоединил Сталин после Второй мировой. С тех пор в том же ключе высказывались и другие высокопоставленные российские политики, а также президент Белоруссии Лукашенко.



Верится с трудом, что Польша, Венгрия и Румыния откажутся, если им представится такая возможность. Это вообще каверзный вопрос для ЕС и НАТО: грядущее поражение Украины очень заманчиво для ряда членов альянса - в частности Польши, Венгрии и Румынии.



Может ли альянс отказать Польше, Венгрии и Румынии в возвращении земель, завоеванных не кем иным, как самим Иосифом Сталиным? Галиция вошла в состав Советской Украины в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа, но поляки эту территорию до сих пор называют Малопольшей. Закарпатье раньше входило в Австро-Венгерскую империю и влилось в состав Советской Украины в 1946 году. Бессарабию, населенную в основном молдаванами и румынами, разделили в 1940 году между Советской Молдавией и Советской Украиной. Россия наверняка потребует демилитаризации этих земель. Сами Польша, Венгрия и Румыния с этим наверняка согласятся, но НАТО будет тяжело смириться.



Все это заново разожжет в Европе трудноразрешимые конфликты. Всего через несколько недель после того, как Россия заняла Крым в 2014 году, Орбан выступил с речью и призывал к автономии, коллективным правам и двойному гражданству для венгерского меньшинства Украины. Когда в 1990 году Гельмута Коля вынудили утвердить линию Одер-Нейсе в качестве новой границы между Германией и Польшей, он был безутешен. Если Польша получит Галицию, то Германия, в свою очередь, потребует обратно Силезию, которую Польше подарил все тот же Сталин.



Что же касается остальной части Украины, то все указывает на то, что значительная ее часть - в первую очередь, Одесса, но, возможно, и сам Киев - войдет в состав России. Владимир Путин давно на это намекал, и с тех пор об этом заявили несколько высокопоставленных российских политиков и опять же президент Белоруссии Лукашенко. И если от нынешней Украины что-то и останется, то одно можно сказать наверняка: ни в какое НАТО она не войдет.



Несмотря на всю выгоду и свежесозданные рабочие места, США вскоре свернут свою колоссальную военную помощь Украине, кто бы ни победил на предстоящих президентских выборах. У Америки полон рот хлопот на Ближнем Востоке, не говоря уже о назревающей на техасской границе гражданской войне и пошатнувшемся авторитете в Азии.



У Франции, Германии и Великобритании по горло социальных проблем: "крестьянские" восстания в Берлине и Париже, инфляция и скачок цен на энергоносители (заметим: все это прямое следствие конфликта на Украине). На затяжную войну с Россией у них не хватит ни солдат, ни налаженной военной промышленности.



Поэтому Европа наверняка усядется за стол переговоров с Россией - но обсуждать будет не мир на Украине, а поставки нефти и газа по сходным ценам. Но поскольку цель этой опосредованной войны - ослабить Россию, а не помочь Украине, то она продолжится.



Автор: Жорж Шабер