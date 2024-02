С Европой покончено. Спасибо некомпетентным ущербным "элитам", - Алистер Хит

13:01 04.02.2024

The Telegraph UK

Великобритания



С Европой покончено

The Telegraph: некомпетентные правящие элиты довели Европу до упадка



Европа в упадке, и довели ее до этого состояния собственные же элиты, пишет The Telegraph. Накопившиеся проблемы настолько сложны, что справиться с ними они уже не могут. Старую Европу можно оплакивать, резюмирует автор статьи.



Алистер Хит (Allister Heath)



Можно начинать скорбеть по старой Европе и оплакивать ее кончину. Гниль зашла слишком далеко, и упадок слишком глубок: тунеядство, распущенность, болезненный пацифизм и ненависть к себе слишком укоренились, и роковую петлю уже не остановить. Европа когда-то была богатейшим и самым развитым континентом, но теперь ей пришел конец: ее унизительное падение уже очевидно для всего остального мира, и только сами одураченные европейцы его не замечают.



Более того, ее хвори - катастрофический экономический провал, почти полнейшая геополитическая неуместность, миграционный и интеграционный кризис и вопиющий дефицит демократии - уже дали метастазы. Проблема чересчур сложна и обширна, чтобы третьесортные элиты Европы даже помыслили о ее решении - особенно эти эгоисты и демагоги от политики, что с такой беззаботностью привели ее к общественному распаду и "антиросту" с потешной армией, больше напоминающей потемкинскую деревню, и ужасающей демографией. Германия, Франция, Нидерланды и другие страны оказались на грани социального взрыва, причем фермеры - лишь последние среди тех, кто потерял терпение.



Любому молодому европейцу, не лишенному честолюбия, будет лучше переехать в Америку, особенно во Флориду или Техас, куда еще не пробилась агрессивная поликорректность под названием "пробудизм" (woke). Налогов платить придется меньше, а жить они будут лучше, счастливее и свободнее. Кроме того, у них будет меньше шансов столкнуться с тотальной войной. А уровень жизни окажется значительно выше.



Из 248-летнего внутризападного соперничества США и Европы вышел лишь один победитель. Америка тоже больна, о чем свидетельствует ее собственный социальный упадок, бурный подъем все того же пробудизма и нелепый матч-реванш престарелых - Дональд Трамп против Джо Байдена. Однако, в отличие от Парижа, Берлина, Рима или Брюсселя, здесь еще сохранилось достаточно капиталистического духа, динамизма, предпринимательской искры, любви к науке, меритократии и технологиям, чтобы справиться с нынешними проблемами.



Величайшее наследие Европы миру - капитализм, свобода личности, верховенство закона и ценности, которые Джозеф Хенрич из Гарвардского университета блестяще подытожил аббревиатурой WEIRD (от слов Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic - "западное, образованное, промышленно развитое, богатое и демократическое общество", по иронии weird переводится как "странный". – Прим. ИноСМИ), - будут жить и дальше, в США. А европейскому континенту уже нет пути назад: его охватили нигилизм, постхристианское язычество, антилиберализм и зависть на высшем политическом уровне - убеждение, что для спасения планеты надо закрыть успешные отрасли промышленности и вогнать людей в нищету. Наконец, Европа бессильна противостоять исламистскому экстремизму и антисемитизму, и не может реформировать свое государство всеобщего благосостояния.



Ничего не изменил даже Брексит, главный тревожный звоночек. Европейская элита сочла выход Великобритании отклонением от нормы, проявлением британской эксцентричности и "голом в свои ворота" - и лишь упрочила свою провальную политику. Слушать избирателей она отказалась. Поэтому неудивительно, что в них зреет ярость, столь взрывоопасная и безадресная.



По прогнозам Евростата, население ЕС достигнет пикового значения в 453,3 миллиона человек через два года, а затем, к 2100 году, упадет до 419,5 миллиона - даже несмотря на массовую иммиграцию. Кроме того, население будет резко стареть из-за падения рождаемости. Государства всеобщего благосостояния рухнут, а налоги взмоют вверх, и платить за здравоохранение и пенсии для пожилых придется молодежи. Единственный ответ евроэлиты - еще бóльшая миграция - будет лить воду на мельницу потенциально опасных экстремистов. Во Франции, Германии, Бельгии и других странах неспособность властей полноценно интегрировать недавних мигрантов вкупе с ответом правящей элиты - беспардонной лжи, что все хорошо - закладывает почву для будущего катаклизма. Подъем "Альтернативы для Германии" - повод задуматься для всех нас. Европейские выборы станут успехом популистов.



Между тем пропасть в уровне жизни между Америкой и Европой продолжает шириться. В последнем квартале 2023 года ВВП США вырос в годовом исчислении на 3,3%. Еврозона же показала нулевой рост, а экономика Германии и вовсе снова сократилась. Путинская спецоперация на Украине делу никак не помогает, но Европе не стоило впадать в зависимость от российского газа.



Экономическая модель континента последних десятилетий с высокими налогами и жестким госрегулированием привела к низкой производительности, а теперь Эммануэль Макрон, ЕС, а также правительства Нидерландов и Германии и вовсе сознательно закрывают целые отрасли сельского хозяйства, чтобы достичь своих целевых показателей по нулевым выбросам. Немцы уничтожают собственный автопром, а Европа вместо этого будет завозить китайские электромобили. Несколько десятилетий ошибочной промышленной стратегии и субсидий не смогли создать европейскую технологическую индустрию мирового уровня. Экономическое самоубийство континента уже повлекло за собой утечку мозгов.



Геополитическая неуместность Европы не менее наглядна. Защиту континента взвалили на свои плечи многострадальные американские налогоплательщики. Французов не видно даже в борьбе с хуситами. Их армия - бледная тень самой себя, и в настоящей войне она долго не протянет. Поляки и еще некоторые стараются изо всех сил, но немецкая армия - это нелепая шутка, и все помпезные клятвы восстановить европейские армии, данные в 2022 году, ничего не значат. Континент практически демилитаризован, ему не хватает личного состава и техники, его военно-промышленный комплекс на пределе, нет никаких долгосрочных решений по сдерживанию Путина, и ничего не сделано, чтобы подготовиться к перспективе второго пришествия Трампа. Это позор.



Даже не верится, в каком невежестве пребывает британская прослойка убежденных евросоюзников, которая приведет в этом году к победе лейбористов, относительного истинного состояния европейской экономики и общества. Ослепленные своей ненавистью к консерваторам и бредящие блестящими скоростными поездами TGV и воспоминаниями о приятном отдыхе на юге Европы, они убеждены, что в уж в Европе-то дела должны - просто обязаны! - идти лучше.



Почти все депутаты от лейбористской партии в частном порядке полагают, что решить проблему застопорившегося экономического роста можно лишь воссоединившись с единым рынком или таможенным союзом - хотя Европа не смогла спасти даже собственную экономику. Как расширение связей с континентом нулевого роста или скукоживающейся немецкой экономикой поможет Великобритании? Никак. И как британские левые отреагируют на рост в Европе крайне правых настроений? Будут ли они по-прежнему души не чаять в Германии, если в правительство войдет "Альтернатива"? Будут ли они по-прежнему обожать этатистскую Францию, если в Елисейском дворце усядется Марин Ле Пен?



Великобритания оказалась в ужасном состоянии, но и Европа тоже. Европессимизм "брекситеров" оправдан. Проблема в том, что элита не воспользовалась Брекситом, чтобы порвать с брюссельской философией тотального регулирования и переориентировать нашу экономику прочь от застойных рынков ЕС. Таким образом, Великобритания все больше страдает от тех же болезненных процессов, что и Европа, и сталкивается с тем же окончательным упадком. Это говорит о том, что Евросоюза должно стать не больше, а меньше, - не говоря уже о том, что назрели решительные внутренние перемены. Постепенный упадок Европы ускоряется, и любому британскому правительству должна быть абсурдна сама мысль о еще более тесном сближении с нею.