Сменились два замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана

13:25 04.02.2024

Дилшод Кенжаев и Узокбой Бегимкулов освобождены от должностей заместителей министра дошкольного и школьного образования Узбекистана. Вместо них назначены Фарход Бокиев и Сардор Раджабов.



В руководящем составе Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана произошли изменения. От должностей заместителей министра освобождены Дилшод Кенжаев и Узокбой Бегимкулов. Их имена на этой неделе были удалены с раздела о руководстве на сайте министерства.



Как сообщило в субботу УзА, новыми заместителями министра стали Фарход Эсанович Бокиев и Сардор Бахтиерович Раджабов.



