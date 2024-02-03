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|Сменились два замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана
13:25 04.02.2024
Дилшод Кенжаев и Узокбой Бегимкулов освобождены от должностей заместителей министра дошкольного и школьного образования Узбекистана. Вместо них назначены Фарход Бокиев и Сардор Раджабов.
В руководящем составе Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана произошли изменения. От должностей заместителей министра освобождены Дилшод Кенжаев и Узокбой Бегимкулов. Их имена на этой неделе были удалены с раздела о руководстве на сайте министерства.
Как сообщило в субботу УзА, новыми заместителями министра стали Фарход Эсанович Бокиев и Сардор Бахтиерович Раджабов.
Фарход Бокиев (1980 года рождения) до этого был заместителем председателя Комитета по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах Сената Олий Мажлиса. Он был избран сенатором в январе 2020 года. Ранее также занимал должность руководителя управления Агентства информации и массовых коммуникаций по Сырдарьинской области.
Сардор Раджабов (1988) до назначения работал директором Департамента оценки качества образования, лицензирования и аккредитации министерства, а ранее (с июля 2020 года) - заместителем директора Государственного центра тестирования. Выпускник Международного Вестминстерского университета в Ташкенте (2008 - бакалавриат, 2018 - магистратура).