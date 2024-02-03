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|Флагман Британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смогу выйти в море из-за многочисленных дефектов и поломок
16:13 04.02.2024
- Флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth в воскресенье не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24, сообщил ВМФ Соединенного Королевства.
По данным командования, у авианосца накануне был выявлена проблема с работой гребного вала правого борта. Авианосец HMS Queen Elizabeth должен был направиться к берегам Норвегии для участия в первой фазе учений НАТО Steadfast Defender 24, в ходе которой в марте совместно с союзниками по альянсу готовится отработка военно-морских операций, в том числе десантная.
Планировалось, что авианосец прибудет в район учений в сопровождении группы из восьми кораблей - британских, американского, испанского и датского.
В результате вместо HMS Queen Elizabeth для участия в учениях будет отправлен второй британский авианосец - HMS Prince of Wales. Однако он сможет выйти в море в лучшем случае только через неделю.