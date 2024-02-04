Нефть дешевеет, рубль слабеет.., - НГ

17:56 04.02.2024

4.02.2024



Нефть дешевеет, рубль ослабляется...



Зарплаты растут, а коммуналка деградирует

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



На прошлой неделе баррель нефти марки Brent подешевел почти на 10%, что вызвало ослабление рубля: цена американского доллара поднялась почти на 2% и пересекла уровень в 90 руб. за доллар. Примечательно, что нефть дешевеет в мире, несмотря на обострение американо-хуситского противостояния в Красном море, а также прямых атак на американские базы в Сирии. Судя по всему, цены на нефть будут снижаться из-за достаточного предложения нефти на мировом рынке. Не помогло остановить снижение цен и важное решение Саудовской Аравии об ограничении своего потенциала добычи.



В середине недели саудовские власти объявили, что не будут наращивать нефтедобычу до американского уровня. Такие планы саудитов обеспечат России относительно комфортный уровень мировых нефтяных цен. Предыдущая попытка Саудовской Аравии сохранить свою долю нефтяного рынка обвалила цены барреля почти до 40 долл., что сегодня оказалось бы тяжелым ударом для плана не наращивать мощности по добыче нефти до 13 млн барр/сут и вместо этого сохранить их на уровне 12 млн барр.



Более серьезные проблемы, чем нефтяные цены, для российской экономики могут создать в ближайшее время остановки международных расчетов с банками Турции и Китая. На прошлой неделе российские предприниматели сообщали об отказе обслуживать платежи из РФ даже в рублях, юанях или турецких лирах.



Кремль знает о проблемах, с которыми сталкиваются компании РФ и физлица в турецких банках, и находится в контакте с Анкарой по этой теме. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал понятным источник этих проблем: "Они вызваны совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое оказывают в первую очередь представители Соединенных Штатов Америки на Турцию, турецкие компании, в том числе и финансовые".



На прошлой неделе со стороны правительства РФ появилось подтверждение: износ коммунальной инфраструктуры в России нарастает быстрее, чем власти успевают производить замены и ремонт.



"Могу сказать честно – нам пока не удалось за последние годы сломать негативный тренд. У нас пока ветшает сетей больше, чем мы вкладываем в стройку. Но, думаю, 2024 год для нас будет переломным", – сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, прямые инвестиции в отрасль ЖКХ за последние два года составили более 500 млрд руб. Кроме того, он напомнил, что в России готовится новая программа развития ЖКХ до 2030 года. "Создав эту программу, мы должны порядка 200 тыс. км ветхих сетей заменить, снизить аварийность на 18%", – сказал он. Наша газета написала, что общероссийская программа восстановления работоспособности ЖКХ может стоить в десятки раз больше, чем сегодня расходуют федеральные и региональные власти (см. "НГ" от 31.01.24). После серии скандальных коммунальных аварий власти Приморского края решили составить список самых необходимых ремонтных работ. И получили шокирующий результат: пятилетняя программа восстановления работоспособности ЖКХ исчерпает почти весь краевой бюджет – точнее, около 90% от всех запланированных региональных расходов с учетом федеральных трансфертов. Приморье скорее всего является типичным российским регионом, в котором износ коммунальной инфраструктуры, даже по официальным данным, превышает 40% из-за многолетнего ее недофинансирования. И это значит, что общая инвентаризация коммунальных проблем в стране даст похожий результат: пятилетняя программа восстановления инфраструктуры в стране будет также стоить около 90% всех консолидированных региональных бюджетов – то есть около 20 трлн руб.



В среду Росстат сообщил последние обновленные данные по инфляции в России. С начала года рост цен в РФ к 29 января составил 0,62%. Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 29 января "замедлилась до 7,32%". Пока чиновники ЦБ, правительства и некоторые "экономисты" публично рассуждают о сотых долях процента инфляции, более серьезные исследования показывают, что реальный рост цен на потребительские товары в РФ ускоряется и уже может превышать 20% (см. "НГ" от 01.02.24). На прошлой неделе холдинг "Ромир" сообщил, что за четвертую неделю 2024 года среднестатистическая семья в среднем потратила 6908 руб. на товары повседневного спроса. Относительно аналогичного периода 2023 года недельные расходы выросли почти на 26%. Выводы холдинга "Ромир" основаны на оперативных данных о потреблении 40 тыс. россиян из 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. и более. Участники этого общероссийского постоянного исследования фиксируют все чеки на купленные ими товары и оплаченные услуги. Прошлой осенью и нынешней зимой "Ромир" отмечал, что недельные повседневные фактические расходы россиян превышали на 17–20% уровень того же периода прошлого года.



На прошлой неделе появились последние данные о средних зарплатах в РФ: номинальные официальные заработки выросли в РФ за последний год более чем на 18%. При этом растет финансовая неустойчивость домохозяйств и увеличивается численность россиян с множеством кредитов. Такой парадокс объясняется неравномерностью распределения доходов. Но есть и другой важный факт: реальная инфляция, которая замеряется по фактическим повседневным покупкам, почти втрое выше официального показателя роста цен. Официальная статистика российских зарплат может впечатлить даже традиционных пессимистов. По последним данным Росстата, средние ноябрьские зарплаты в десятке регионов страны превышают 100 тыс. руб. (см. "НГ" от 01.02.24).