Жители многоэтажек остались без тепла и горячей воды из-за аварии в Шымкенте

00:01 05.02.2024

В Шымкенте произошла авария на тепловых сетях, несколько домов остались без теплоснабжения и горячей воды, сообщает Zakon.kz.



По информации акимата Шымкента, авария на теплопроводе произошла 4 февраля на пересечении улиц Байтурсынова и Мадели Ходжа.



