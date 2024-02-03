 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жители многоэтажек остались без тепла и горячей воды из-за аварии в Шымкенте
00:01 05.02.2024

В Шымкенте произошла авария на тепловых сетях, несколько домов остались без теплоснабжения и горячей воды, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Шымкента, авария на теплопроводе произошла 4 февраля на пересечении улиц Байтурсынова и Мадели Ходжа.



"Для проведения наладочных работ были временно отключены от системы отопления и горячей воды многоэтажные жилые дома по ул. Алимбетова № 45 "Б", ул. Мадели Ходжа № 48, пр. Кунаева №63, получающие тепло от котельной "К-24", – говорится в сообщении.

Также ведутся ремонтные работы в связи с неисправностью внутриквартальных тепловых сетей теплоснабжения многоквартирных жилых домов № 36 и № 26 в микрорайоне Туран-1 (диаметр 133 мм).

"Для устранения неисправности многоэтажные жилые дома в мкр.Туран-1 359/26, 359/28, 359/36, 359/31, 359/30 временно отключаются от системы отопления и горячей воды", – отмечается в сообщении.

В настоящее время специалистами ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что газовики устранили утечку газа в Шымкенте. Авария на подземном газопроводе произошла из-за землетрясения.

Диана Абдуллаева

Источник - Zakon.kz
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