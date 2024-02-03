Американцев косит новый жуткий сифилис, - "Известия"

00:04 05.02.2024

Инфекции пола: грозит ли россиянам американская вспышка сифилиса

Чем объясняется рост заболеваемости в США и какова ситуация в РФ



Наталия Быкадорова



В США фиксируют вспышку сифилиса - заболеваемость за пять лет выросла на 80%, достигнув 207,2 тыс. случаев за 2022 год. Показатель выше наблюдался только в 1950-м - тогда было 217,5 тыс. случаев. Заболеваемость в России значительно ниже - 25,7 тыс. за 2022 год и около 23 тыс. за 2023-й. Эксперты объясняют ситуацию в США неконтролируемым потоком мигрантов, в самих Штатах указывают на рост употребления наркотиков. Может ли западная вспышка сифилиса дойти до России, разбирались "Известия".



Эпидемия сифилиса в США



- Во всем мире отмечается рост заболеваний, передающихся половым путем. Существует много гипотез относительно того, с чем это связано, но одна из них - это то, что люди стали меньше бояться заражения ВИЧ-инфекцией, - заявил "Известиям" заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.



В конце января был опубликован отчет американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, согласно данным которого в США быстро растет заболеваемость сифилисом. Отмечается, что за пять лет она увеличилась почти на 80%, достигнув 207,2 тыс. случаев за 2022 год.



В то же время в Европе специалисты фиксируют эпидемию ВИЧ: директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил об этом в декабре, отметив, что в европейском регионе ВОЗ наблюдается самый быстрый рост заболеваемости ВИЧ в мире.



Сифилис - это венерическое инфекционное заболевание, его возбудителем является бледная трепонема - микроорганизм, который может существовать только в человеческом организме. При заражении на коже и слизистых оболочках появляется характерная сыпь. При отсутствии лечения со временем поражаются все внутренние органы, что приводит к развитию осложнений вплоть до летального исхода.



Заболеваемость сифилисом в России



В России ситуация по сифилису и ВИЧ не такая острая, как в странах Запада: так, по подсчетам "Известий" на основе ежемесячных отчетов Росстата, за 10 месяцев 2023 года в РФ зарегистрировано 19,8 тыс. случаев сифилиса. За год, сообщил Роспотребнадзор "Известиям", число заболевших инфекцией составило около 23,7 тыс.



Накашляли проблему: отказ от прививок может вызвать новую эпидемию в России

Остановить распространение коклюша способна только вакцинация, уверены эксперты



При этом, согласно данным, которые приводит Росстат в своих годовых отчетах, за весь 2022 год было 25,7 тыс. случаев, в 2021 году зафиксировано 19,3 тыс. случаев, в 2020-м - 14,3 тыс., в 2019-м - 20,9 тыс.



- Для корректной оценки эпидемиологической ситуации целесообразно сравнивать заболеваемость с допандемийными годами и со средним многолетним уровнем. Так, в 2023 году число заболевших сифилисом составило около 23,7 тыс.; показатель на 100 тыс. населения (16,3) ниже среднемноголетнего уровня на 27,5%, - пояснили в ведомстве.



О стабильной ситуации "Известиям" также заявил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев.



- Среди жителей России в целом не наблюдается роста заболеваемости, - сказал он.



Дерматовенеролог центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" Елена Юцмюц в беседе с "Известиями" также положительно оценила динамику заболеваемости сифилисом в России. Она пояснила, что увеличение числа зарегистрированных случаев в 2022 году связано не с ростом заболеваемости, а с возросшей выявляемостью: с конца 2021 года в России действуют новые правила для иностранцев, которые приезжают на срок более трех месяцев. Их обязали представлять в МВД справки о проверке на наркотики и отсутствие инфекционных заболеваний, среди которых ВИЧ, сифилис, проказа, туберкулез и коронавирус.



Стабильность в росте: в России распространяются грипп, COVID и ОРВИ

Спад заболеваемости возможен не раньше февраля, полагают эксперты



В связи с тем, что все мигранты начали сдавать кровь на анализ и стали выявлять больше случаев, в стране вырос процент излечения от сифилиса и замедлилось его распространение. Поэтому начиная с 2022 года заболеваемость снижается, пояснила врач.



При этом, по данным Росстата за 10 месяцев прошлого года, уровень заболеваемости на 100 тыс. человек в некоторых субъектах "оставался значительным" - например, в Москве он был в четыре раза выше среднероссийского показателя (в 2022 году - в 4,6 раза выше). Также высокие показатели фиксируются в Республике Тыва, Ненецком автономном округе и Амурской области. "Известия" направили запрос в департамент здравоохранения Москвы.



Николай Потекаев также ранее заявил РБК, что в 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тыс., в 2005 году - 97,9 тыс., в 2010-м - 63,7 тыс., в 2017-м - 28,6 тыс. в год.



Раковый фокус: заболеваемость онкологией в мире растет

Ученые заявили, что все чаще диагноз ставят молодежи



Заражение сифилисом и лечение



Заражение сифилисом возможно не только половым путем: например, передача трепонемы происходит через плаценту от матери к плоду или при переливании крови.



Заражение происходит, если в организм человека попадает биологическая жидкость - лимфа, кровь, сперма, слюна, грудное молоко, - в которой находится достаточное количество трепонем. Возбудитель может попадать напрямую в кровь или проникать в организм через ранки на коже и слизистые.



Пациентов с положительным результатом анализа на сифилис ставят на учет: лечащий врач фиксирует данные пациента, его место жительства, место работы, половые контакты. Несмотря на то что система хорошо продумана, на выявление и учет таких пациентов влияет недобросовестность некоторых врачей и самих больных, отметила в разговоре с "Известиями" врач-дерматовенеролог университетской клиники "Эйч-клиник" Анна Шаропина.



- Сегодня есть много частных учреждений, которые предоставляют лечение, но не осуществляют регистрацию. Помимо этого, некоторые пациенты лечатся анонимно. Система учета у нас рабочая, но проблема в недобросовестном отношении к регистрации заболевания, - пояснила она.



Специалист уточнила, что некоторые пациенты пытаются лечиться самостоятельно, что в корне неверно, так как у терапии есть множество нюансов.



Причины вспышки



Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов в июне 2023 года заявил на конференции "Инфекционные болезни - актуальные проблемы, лечение и профилактика", что в России за последние годы значительно выросла заболеваемость сифилисом. По его словам, очень важно обеспечить качественный учет в России случаев инфекций, передаваемых половым путем.



"Генетическая терапия дала надежду пациентам с болезнью Дюшенна"

Главный внештатный детский невролог Московской области Олег Лапочкин - о современных тенденциях в диагностике и лечении тяжелой генетической патологии



Одной из основных причин роста заболеваемости он назвал увеличение миграционных потоков. И эту же причину указывают специалисты, говоря о причинах вспышки в США.



Так, дерматовенеролог Елена Юцмюц пояснила, что в США продолжается неконтролируемый приток мигрантов, а обследование они должны проходить за свой счет.



- Там большая проблема с тем, чтобы всех мигрантов собрать и заставить прийти за свои деньги сдать кровь. В США нет такой системы обследования, которая сейчас возрождается в России, - объяснила эксперт.



В США масштабность проблемы объясняют иначе. "Заболеваемость сифилисом растет в течение многих лет на фоне сокращения финансирования местных учреждений общественного здравоохранения и роста числа случаев заражения, связанного с увеличением употребления наркотиков и незащищенным сексом", - пишет Bloomberg.



Эротическая ломка: чем страшна любовная зависимость

Психологи рассказали, как отличить болезненную привязанность к человеку от настоящего чувства



Отмечается, что из-за роста числа заболевших в стране уже не хватает лекарства от сифилиса, им является пенициллин G-бензатин, который продается компанией Pfizer Inc. в США под брендом Bicillin L. С апреля фиксируют его дефицит. "Это единственный препарат, который может предотвратить передачу заболевания от зараженной беременной женщины плоду", - утверждает издание. Нормализация его поставок планируется к июню.