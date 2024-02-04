Киргизские силовики ищут виновных в аварии на Бишкекской ТЭЦ, - В.Панфилова

00:11 05.02.2024

4.02.2024



ЧП совпало с сообщением о намерении Садыра Жапарова идти на второй срок

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Киргизию прибыли специалисты из РФ, которые окажут помощь в преодолении последствий техногенной аварии на Бишкекской ТЭЦ. В ночь на 2 февраля на теплоцентрали произошел взрыв, начался пожар. Пострадало пять человек, трое из них с ожогами отправлены на лечение в Турцию. Часть города осталась без отопления и горячей воды. Бишкекская городская прокуратура возбудила уголовное дело, но признаков теракта не выявлено. Тем не менее Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) отрабатывает версию о диверсии на. Авария произошла вскоре после сообщения о намерении главы государства Садыра Жапарова баллотироваться на второй президентский срок.



По распоряжению президента Садыра Жапарова создана государственная комиссия по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ.



Возглавил ее заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев. По предварительным данным кабмина, причиной аварии стала совокупность нескольких факторов, каких – не уточняется.



Садыр Жапаров держит ситуацию под личным контролем. В момент взрыва на ТЭЦ он "не спал всю ночь", принимал доклады от руководителей различных ведомств, поскольку глава кабмина Акылбек Жапаров находился в Алма-Ате на заседании Евразийского межправительственного совета и вернулся в Бишкек лишь утром 3 февраля. Президент лично проинспектировал ход восстановительных работ на ТЭЦ и "поручил полностью модернизировать теплоцентраль", запущенную в эксплуатацию еще в 1961 году, пообещав найти для этого необходимые 300 млн долл.



Садыр Жапаров предположил, что причиной взрыва на ТЭЦ в Бишкеке могла стать высокая калорийность угля. "Раньше на ТЭЦ жгли уголь с месторождения Кара-Кече, он незрелый, его калорийность составляет 3800 килокалорий на килограмм. В прошлом году мы решили использовать шабыркульский уголь. Его калорийность – 5500 килокалорий на килограмм. Я не специалист, но думаю, что взрыв произошел из-за повышения температуры на фоне того, что сотрудники не учли, что это высококалорийный уголь и жгли его как каракеченский", – сказал Жапаров в интервью агентству "Кабар".



По мнению министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажиекеева, причиной взрыва могло стать скопление газов или угольной пыли в одной из шахт. "Мы думали, что взрыв произошел в котле № 14, который был запущен 31 декабря 2023 года после капремонта. Но предварительно выяснилось, что скопление газов или угольной пыли спровоцировало взрыв на шахте", – сказал на пресс-конференции в Бишкеке Ажикеев, добавив, что котлы теплоцентрали не разрушены. Он также сообщил, что глава ГКНБ Камчибек Ташиев поручил наряду с версией технического характера расследовать и версию возможной диверсии, поскольку ночью на месте аварии было слышно несколько хлопков.



Бишкекская городская прокуратура возбудила уголовное дело, при этом "в произошедшем признаков теракта или диверсии не усматривается". По версии следствия, ночной взрыв на ТЭЦ произошел из-за того, что должностные лица ненадлежащим образом исполняли служебные обязанности и из-за несоблюдения правил безопасности. Поэтому основные статьи, по которым расследуется дело, относятся к злоупотреблению полномочиями служащих (245), нарушению правил безопасности (317) и злоупотреблению должностным положением (337) УК Республики Кыргызстан. В прокуратуре отметили, что расследовать дело будет ГКНБ. Не исключено, что киргизские силовики найдут виновных в аварии на Бишкекской ТЭЦ как внутри страны, так и за ее пределами, которые угрожают стабильности республики. Напомним, что первые подозреваемые в попытке развала киргизской государственности были "обезврежены" еще в октябре 2022 года по так называемому кемпирабадскому делу. В мае 2023 года начались задержания подозреваемых в подготовке госпереворота сторонников лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова, его самого арестовали в сентябре 2023 года. В январе уже этого года задержаны и водворены в СИЗО 11 журналистов и блогеров.



Одна из причин "поиска врагов", по мнению директора Агентства этнонациональных стратегий, доктора исторических наук Александра Кобринского, предстоящие президентские выборы, в которых намерены принять участие как Садыр Жапаров, так и его лучший друг, глава ГКНБ Камчибек Ташиев. "Не успел Садыр Жапаров объявить о намерении пойти на второй срок, как случилась авария на ТЭЦ. Случайное ли это совпадение? Кто бенефициар этой аварии? Наверняка последуют и другие ЧП. Глава ГКНБ будет ловить преступников и предстанет перед соотечественниками как спаситель", – сказал "НГ" Александр Кобринский.



Напомним, на днях пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагазов сообщил о решении Садыра Жапарова пойти на второй президентский срок. "Учитывая, что дан старт долгосрочным, стратегически важным международным проектам и планируются новые, участие Садыра Жапарова в следующих выборах будет последовательным политическим шагом", – заявил Алагазов. По новой Конституции выборы пройдут в 2027 году, но, как считает эксперт, они могут быть и досрочными.



Александр Кобринский обратил внимание на тесную временную связь с бесконечными техногенными авариями на энергообъектах в соседнем Казахстане. По его мнению, это следствие того, что за последние 30 лет популярными стали профессии управленцев, юристов, экономистов, в крайнем случае айтишников, но не энергетиков. "Обслуживать электростанции оказалось некому. Нет специалистов ни в Казахстане, ни в Киргизии. Но очевидно, что эта авария будет использована в политических целях", – считает эксперт.



Тем временем Астана, Ташкент и Ашхабад приняли решение оказать Киргизии гуманитарную помощь. Казахстан увеличил поставки электроэнергии с Жамбылской ГРЭС, Узбекистан и Туркменистан отправили в Киргизию сжиженный газ в объеме 1 и 2 тыс. т топлива соответственно. Россия прислала специалистов, которые помогут установить не только причины аварии, но и справиться с ее последствиями. Как говорят в Бишкеке, будет оказана столь важная помощь квалифицированных специалистов и дана независимая оценка причин аварии и ущерба без внутренних подтасовок.