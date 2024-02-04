"Политическая рука" Эрдогана дотянулась до Германии, - НГ

00:13 05.02.2024

04.02.2024



Немецкие мусульмане хотят иметь своих представителей в новом Европарламенте

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



Внимание партии DAVA будет обращено на мусульман в Евросоюзе.

В Германии основана новая политическая партия "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (DAVA), которая будет отстаивать интересы мусульманского меньшинства. Ее называют чуть ли не филиалом Партии справедливости и развития турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что DAVA примет участие в выборах в Европарламент, которые пройдут в начале июня.



Особенностью DAVA является то, что она ориентирована на тюркоязычных граждан Германии. Но не только – партия намеревается активно работать среди мусульманского населения. В своем заявлении по случаю создания DAVA указывает, что ее цель – борьба как против расизма и дискриминации по религиозному признаку, так и за предоставление мусульманам в Германии всех прав, которыми пользуются ее граждане.



Как утверждают инициаторы создания DAVA, мусульмане в Германии испытывают трудности "при поиске жилья, при приеме на работу, а также во многих повседневных ситуациях, например при посещении государственных учреждений".



До сих пор права национальных и религиозных меньшинств в Германии пытались защищать через действующие политические партии, землячества и специальных уполномоченных правительства. Однако именно консервативная часть мусульман страны чувствовала себя обойденной. Ведь, в частности, граждане турецкого происхождения, представленные в традиционных немецких партиях, как правило, далеки от религии.



Новая партия намерена выставить своих кандидатов на выборах в Европарламент 9 июня, а также участвовать в очередных выборах в Бундестаг, намеченных на 2025 год. Немецкие СМИ называют ее "политической рукой турецкого президента Эрдогана" и считают ответвлением его Партии справедливости и развития. Хотя некоторые склонны считать DAVA турецким изданием "Альтернативы для Германии".



В Германии насчитывается 3 млн турок, имеющих гражданство страны. Из них примерно 1,5 млн в избирательном возрасте. Примерно половина из них сохранила и турецкое гражданство. Массовое прибытие турок в Германию началась еще в 60-е годы прошлого века, и потомки тех мигрантов добились важных постов в немецкой политической жизни. В этой связи достаточно упомянуть Джема Оздемира, министра сельского хозяйства в действующем коалиционном правительстве, представителя партии "Зеленых".



Можно предположить, что политический центр DAVA находится в земле Северный Рейн – Вестфалия, где проживает большая часть турок. Большинство традиционных политических партий, и прежде всего консервативный блок ХДС/ХСС, выступили против допуска новой партии к предстоящим выборам. Так, в интервью берлинской газете TAZ тюркоязычный политик из ХДС Али Эртан Топрак (глава курдской общины Германии) прямо назвал DAVA партией, управляемой Эрдоганом, и даже потребовал высылки из Германии турецких экстремистов. Правда, газета представила Топрака как политика турецкого происхождения, умолчав о его курдских корнях.



Rheinische Post утверждает, что основатели партии, включая предпринимателя Тойфика Езкана, который до недавнего времени был членом Социал-демократической партии Германии, вышли из крупнейшего исламского объединения страны Itib. Сам Езкан оспаривает поддержку, в том числе финансовую, DAVA со стороны Эрдогана. По его утверждению, этнические меньшинства Германии нуждаются в новой политической силе.



Газета считает, что пока оценить избирательный потенциал новой партии чрезвычайно трудно. Ее цель на выборах в Европарламент – получить хотя бы один мандат – в принципе достижима. Ведь на европейских выборах нет обычного для Германии 5-процентного проходного барьера. Впрочем, пока DAVA не зарегистрирована и сейчас занимается преодолением целого ряда юридических препятствий. Формально она считается все еще объединением избирателей. В Германии проживают 5,5 млн человек, считающих себя мусульманами.