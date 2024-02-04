 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.02.2024
00:43  Проблема мигрантов как "красная таблетка" против либеральной "матрицы", - Дм.Тараторин
00:36  В развале Бишкекской ТЭЦ обвинены экс-премьер Исаков и... Макс Бакиев
00:31  Нетаньяху уверяет, что ликвидировал 17 из 24 батальонов "Хамаса"
00:15  Пакистан в поисках общенационального лидера, - Н.Замараева
00:13  "Политическая рука" Эрдогана дотянулась до Германии, - НГ
00:11  Киргизские силовики ищут виновных в аварии на Бишкекской ТЭЦ, - В.Панфилова
Воскресенье, 04.02.2024
21:14  Землетрясение магнитудой 5.3 и опять возле Алматы

20:44  Монпелье. Каз-теннисист Александр Бублик выиграл свой третий титул АТР в карьере
19:59  Уроженец Чарджоу рос-космонавт Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности пребывания в космосе - 878 суток
17:56  Нефть дешевеет, рубль слабеет.., - НГ
16:13  Флагман Британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смог выйти в море из-за многочисленных дефектов и поломок
13:25  Сменились два замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана
13:01  С Европой покончено. Спасибо некомпетентным ущербным "элитам", - Алистер Хит
12:59  Тимур Зульфикаров - мудрец из Зимчуруда, - Вл.Винников
12:55  Опосредованная война НАТО против России. Украина будет разделена, - Жорж Шабер
11:29  Россия обязалась к сентябрю обеспечить все русские классы в школах Таджикистана учебниками
10:38  Несгибаемый Байден сокрушительно побеждает (96%) на праймериз в Южной Каролине
09:05  Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек; Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством"...
08:50  Ближний Восток: как остановить войну? Наивно не видеть скрытые цели манипуляторов, - Владимир Овчинский
08:28  Перепрошивка Азии. Что не так с бегством Соединенных Штатов из Афганистана, - А.Гончаров
07:58  Критерии будущего. Об идейных устоях сверхновой России, - Николай Сорокин
07:55  Умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист
07:32  Ушли к Бандере "лучший снайпер Франции" Барбьери и матерый хорватский боевик Дукарич
07:25  "Исламское сопротивление Ирака" продолжило обстрел американских баз Айн-аль-Асад и Ат-Танф
07:20  Почему Китай не решается на новый газопровод из России? - "Взгляд"
07:15  Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб. Его сменил вице-президент Мбумба
00:50  О роли транснациональных корпораций в управлении государством, - Р.Ищенко
00:42  Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток, - "Взгляд"
00:07  Китай первым в мире вывел на орбиту спутник с ИИ - "Жунпяо"
00:04  Прозападная медиа-мафия хочет уничтожить государственность Кыргызстана, - "ВечБишкек"
Суббота, 03.02.2024
22:13  В полуфинале Кубка Азии сыграют: Катар - Иран, Иордания - Южная Корея
19:38  В Ираке объявили всеобщий трехдневный траур по погибшим при ударах США
18:59  Есть ли в России олигархи? О слиянии капитала и власти, - Валентин Катасонов
17:36  Где в Бишкеке уже начали подавать отопление? Информация мэрии
15:38  "Кража" очередной "невесты" в Шымкенте вызвала всеказахстанский резонанс и внимание омбудсмена страны
15:31  Битва за Авдеевку близка к вступлению в новую стадию
13:32  Прыжок в пустоту: что изменится на Украине после отставки Залужного, - "Известия"
13:30  Просто вилы: почему фермеры вышли на протесты по всей Европе, - Дм.Мигунов
13:27  Полыхнет ли новая Молдавско-Приднестровская война? - Валерий Демидецкий
13:24  В Узбекистане сменился глава Национальной телерадиокомпании (Джурабаев вместо Хаджаева)
13:22  Сеймур Херш: Президент против генерала - новый план США по Украине
13:21  Южная Корея предлагает 37 тысяч вакансий для узбекистанцев. По конкурсу!
13:20  Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана
13:19  Ташкентская ТЭС заплатит штраф в 1 млрд сумов за использование мазута и загрязнение атмосферы
13:16  "Сумасшедший" за месяц убил Аргентину, народ объявил президенту войну
13:14  Политолог Беннет: США создают видимость войны на Ближнем Востоке
11:06  Кризис демократии на Западе: недоволен каждый второй,- Невзет Челик
10:50  М.К. Бхадракумар: Новая тактика арабов: Америку будут бить по очень болезненным местам
10:28  Америка не выдержала бремя лидерства, - Геворг Мирзаян
10:27  Отказ от дружбы с Россией ведет Армению к унижениям и распаду, - Евгений Крутиков
10:14  В Узбекистане создается "Международный центр цифровых технологий"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Политическая рука" Эрдогана дотянулась до Германии, - НГ
00:13 05.02.2024

04.02.2024

Немецкие мусульмане хотят иметь своих представителей в новом Европарламенте
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

Внимание партии DAVA будет обращено на мусульман в Евросоюзе.
В Германии основана новая политическая партия "Демократический альянс за разнообразие и пробуждение" (DAVA), которая будет отстаивать интересы мусульманского меньшинства. Ее называют чуть ли не филиалом Партии справедливости и развития турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что DAVA примет участие в выборах в Европарламент, которые пройдут в начале июня.

Особенностью DAVA является то, что она ориентирована на тюркоязычных граждан Германии. Но не только – партия намеревается активно работать среди мусульманского населения. В своем заявлении по случаю создания DAVA указывает, что ее цель – борьба как против расизма и дискриминации по религиозному признаку, так и за предоставление мусульманам в Германии всех прав, которыми пользуются ее граждане.

Как утверждают инициаторы создания DAVA, мусульмане в Германии испытывают трудности "при поиске жилья, при приеме на работу, а также во многих повседневных ситуациях, например при посещении государственных учреждений".

До сих пор права национальных и религиозных меньшинств в Германии пытались защищать через действующие политические партии, землячества и специальных уполномоченных правительства. Однако именно консервативная часть мусульман страны чувствовала себя обойденной. Ведь, в частности, граждане турецкого происхождения, представленные в традиционных немецких партиях, как правило, далеки от религии.

Новая партия намерена выставить своих кандидатов на выборах в Европарламент 9 июня, а также участвовать в очередных выборах в Бундестаг, намеченных на 2025 год. Немецкие СМИ называют ее "политической рукой турецкого президента Эрдогана" и считают ответвлением его Партии справедливости и развития. Хотя некоторые склонны считать DAVA турецким изданием "Альтернативы для Германии".

В Германии насчитывается 3 млн турок, имеющих гражданство страны. Из них примерно 1,5 млн в избирательном возрасте. Примерно половина из них сохранила и турецкое гражданство. Массовое прибытие турок в Германию началась еще в 60-е годы прошлого века, и потомки тех мигрантов добились важных постов в немецкой политической жизни. В этой связи достаточно упомянуть Джема Оздемира, министра сельского хозяйства в действующем коалиционном правительстве, представителя партии "Зеленых".

Можно предположить, что политический центр DAVA находится в земле Северный Рейн – Вестфалия, где проживает большая часть турок. Большинство традиционных политических партий, и прежде всего консервативный блок ХДС/ХСС, выступили против допуска новой партии к предстоящим выборам. Так, в интервью берлинской газете TAZ тюркоязычный политик из ХДС Али Эртан Топрак (глава курдской общины Германии) прямо назвал DAVA партией, управляемой Эрдоганом, и даже потребовал высылки из Германии турецких экстремистов. Правда, газета представила Топрака как политика турецкого происхождения, умолчав о его курдских корнях.

Rheinische Post утверждает, что основатели партии, включая предпринимателя Тойфика Езкана, который до недавнего времени был членом Социал-демократической партии Германии, вышли из крупнейшего исламского объединения страны Itib. Сам Езкан оспаривает поддержку, в том числе финансовую, DAVA со стороны Эрдогана. По его утверждению, этнические меньшинства Германии нуждаются в новой политической силе.

Газета считает, что пока оценить избирательный потенциал новой партии чрезвычайно трудно. Ее цель на выборах в Европарламент – получить хотя бы один мандат – в принципе достижима. Ведь на европейских выборах нет обычного для Германии 5-процентного проходного барьера. Впрочем, пока DAVA не зарегистрирована и сейчас занимается преодолением целого ряда юридических препятствий. Формально она считается все еще объединением избирателей. В Германии проживают 5,5 млн человек, считающих себя мусульманами.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707081180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об усилении безопасности детей и запрете строительства многоэтажек без учета школ и детсадов одобрили сенаторы
- Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2024-2026 годы
- Не нужно манипулировать ситуацией: спикер сената Казахстана о ситуации с "Азаттык"*
- Сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в водной сфере обсудили Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров
- Главы правительств Казахстана и России провели переговоры в Алматы
- Инфляция в Республике Казахстан
- В Мажилисе презентовали законопроект, направленный на формирование приоритетных видов спорта
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  