Пакистан в поисках общенационального лидера, - Н.Замараева

00:15 05.02.2024

28.01.2024



Обновленный электорат выдвигает назревшие требования к власти



Об авторе: Наталья Алексеевна Замараева – старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук.



В пакистанской избирательной кампании – 2024 отсутствуют яркие личности.

Избирательная комиссия Пакистана назначила дату проведения всеобщих парламентских выборов на 8 февраля. Официально зарегистрированы 17 816 кандидатов, из них 5121 претендуют на места в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) и 12 695 кандидатов – в провинциальных собраниях. В предвыборной гонке участвуют 882 женщины, а также 11 785 независимых кандидатов.



Отличительной чертой избирательного процесса является демографический фактор. Почти половина жителей, имеющих право голоса, – молодые люди, 56,9 млн от общего числа 128,68 млн, или 44,22%. Цифры говорят об обновлении электората и соответственно современных требованиях к новой власти.



Политические партии организуют агитационные мероприятия в местных избирательных округах. Однако проходят они без традиционных в прошлом многодневных ралли из города в город в поддержку своей партии. Да и сама избирательная кампания – 2024 не демонстрирует ярких личностей, претендующих на роль общенациональных лидеров.



Национальная ассамблея была распущена президентом Арифом Алви 9 августа 2023 года в связи с истечением срока полномочий. Анваарул Хак Какар возглавил переходное правительство, мандат которого действует до вступления в должность членов нового центрального кабинета министров.



Пакистанское общество подошло к выборам глубоко расколотым и экономически зависимым от внешних кредиторов. В стране наблюдаются обнищание среднего класса в условиях 34% инфляции, возросшая активность террористических группировок, жесточайшая борьба политических оппонентов. К этому следует добавить вызовы безопасности по периметру сухопутных границ с Афганистаном, Индией и Ираном, отстраненность генералитета от внутриполитических событий, учитывая длительное правление военных и военно-гражданских администраций.



Пакистан переживает не лучшие времена, период поиска координат новой опоры во внутренней и внешней политике. 2017–2024 годы стали турбулентным периодом работы четырех центральных правительств, три из которых функционировали несколько месяцев. Сильнейшее противостояние оппозиции и власти привели к отставке премьер-министра Имрана Хана весной 2021 года; и фактически апрель 2021-го дал старт нынешней избирательной кампании.



Коалиционное правительство Шахбаза Шарифа (2021–2023) задействовало все рычаги парламентской, судебной ветвей власти для восстановления позиций, утраченных Пакистанской мусульманской лигой (Наваз ПМЛ (Н) в 2017–2018 годах. Трижды экс-премьер-министр Наваз Шариф, основатель партии ПМЛ(Н) в июле 2017-го Верховным судом (ВС) был дисквалифицирован, на него был наложен пожизненный запрет заниматься политической деятельностью.



Избирательная комиссия зарегистрировала до 300 политических партий и объединений. Однако в реальности в жесткую борьбу вступили три политические силы – Наваз ПМЛ(Н), Пакистанская народная партия (ПНП) и окончательно оформившийся только к дате выборов альянс мелких партий. В реальности два клана и соответственно две политические партии попеременно набирают относительное большинство на выборах и, формируя альянсы с мелкими партобъединениями, выигрывают их. Так было в 1990-х и на парламентских выборах в 2008 году.



Это ограничило возможность появления нового гражданского лидера. Имран Хан, избранный на пост премьер-министра по итогам всеобщих выборов 2018 года, во власти продержался три года и был лишен мандата в связи с вотумом недоверия, вынесенным парламентариями. Таким образом, кланы Шарифов и Бхутто-Зардари и в 2024 году остаются главными претендентами в избирательной гонке, но без реального лидера.



Билавал Бхутто-Зардари молод и неопытен, несмотря на то что 16 месяцев возглавлял внешнеполитическое ведомство Пакистана. Наваз Шариф, вернувшись в ноябре 2023 года из добровольной ссылки в Лондоне (вылетел туда на лечение в 2018 году после решения ВС о пожизненной дисквалификации), осторожно вступил в предвыборную кампанию, учитывая хронические заболевания. Однако его внешний спонсор – королевская семья саудитов – отстранился от традиционной поддержки.



Время правления премьер-министра Шахбаза Шарифа – годы борьбы за возвращение во власть клана Шарифов с использованием механизма судебной системы. Президент и премьер-министр находились в жестком противостоянии. При этом судебная система страны испытывала давление со стороны коалиционного правительства. Внутренние разногласия среди судей углубились, авторитет высшего суда был подорван.



Постоянная смена политической власти, неспособность политиков обеспечить непрерывность курса реформ и достичь консенсуса по экономической повестке привели к разбалансировке государственного управления, бюджетному дефициту. Либеральная денежно-кредитная политика и завышенный обменный курс стимулировали потребление и краткосрочный экономический рост, одновременно истощая макроэкономические резервы, увеличивая внешний долг. Иностранные заимствования от Международного валютного фонда (9 млрд долл. – февраль 2024-го), банков и компаний Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ направляются в Центробанк Пакистана, чтобы не допустить дефолта.



Учитывая плачевное состояние экономики и отказ от компромисса политических оппонентов, в июне 2023 года на национальную сцену вышел военный истеблишмент, представив План экономического возрождения. К его реализации позднее приступило переходное правительство во главе с Какаром. Оно поставило цель смягчить экономический кризис, поддерживать темпы реализации важнейших проектов развития, в частности Китайско-пакистанского экономического коридора (2014–2020 годы – первый этап; 2020–2030 годы – второй этап); привлечь иностранных инвесторов и т.д.



Обострение геополитических конфликтов оказали влияние на Пакистан. Его значение в регионе уменьшилось сразу после вывода в августе 2021 года коалиционных войск США и НАТО из соседнего Афганистана. На глобальном уровне перед властями стоит задача избежать американо-китайской конфронтации. Именно эти две страны являются одновременно основными торговыми партнерами Исламабада.



Временное, в течение двух лет, охлаждение американо-пакистанских отношений наполняется с декабря 2023 года новым военно-техническим содержанием. Пакистан зависим от США и экономически, и в военной сфере. Более того, Исламабад тянется к Вашингтону, который ставит цель вернуться в регион через зависимый от МВФ Пакистан. Вместе с тем Пакистан взял курс на укрепление региональных связей через сотрудничество в рамках ШОС, подав заявку на вступление в БРИКС,



В последние два года резко активизировались антифедеральные террористические группировки, действующие в северных и во внутренних районах Пакистана. Боевики запрещенного в РФ движения "Талибан" Пакистана (ДТП) заявляют о планах возрождения Великого Пуштунистана, то есть выхода из состава страны районов племен на границе с Афганистаном.



В пакистанских СМИ высказываются предположения, что выхода из политического и экономического кризиса можно добиться путем стабильно работающего центрального правительства, избранного демократическим путем. Однако это представляется сложно достижимым в Пакистане, за исключением если за первым лицом не стоит сильная власть или он олицетворяет сильную власть. Сложность – найти или воспитать общенационального лидера.