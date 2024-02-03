Послом Узбекистана в Омане стал Абдусалом Хатамов

00:20 05.02.2024

В Омане начал работу новый посол Узбекистана



Послом Узбекистана в Омане стал Абдусалом Хатамов, до этого бывший генеральным консулом страны в Екатеринбурге. Он стал вторым послом Узбекистана в Омане. Первый посол Анвар Абдухалимов возглавлял дипмиссию в 2018-2021 годах.



