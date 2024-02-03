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|Послом Узбекистана в Омане стал Абдусалом Хатамов
00:20 05.02.2024
В Омане начал работу новый посол Узбекистана
Послом Узбекистана в Омане стал Абдусалом Хатамов, до этого бывший генеральным консулом страны в Екатеринбурге. Он стал вторым послом Узбекистана в Омане. Первый посол Анвар Абдухалимов возглавлял дипмиссию в 2018-2021 годах.
В столицу Омана Маскат 4 февраля прибыл новый посол Узбекистана Абдусалом Хатамов, сообщает ИА "Дуне".
С 2018 года он возглавлял генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге (Россия). Ему 52 года. Окончил Ташкентский государственнқй институт востоковедения.
Трудовую деятельность начал в 1993 году на государственных предприятиях Бухарской области, преподавал арабский язык в Бухарском государственном университете. С 1999 года служит в системе Министерства иностранных дел.
Работал на разных должностях в Бухарском отделении МИДа, Консульском управлении, Консульско-правовом департаменте, посольствах Узбекистана в Египте и Саудовской Аравии. Владеет арабским, русским и английским языками.
Абдусалом Хатамов сменил Анвара Абдухалимова, который был первым послом Узбекистана в Омане и возглавлял дипмиссию в этой стране в 2018-2021 годах.