Нетаньяху уверяет, что ликвидировал 17 из 24 батальонов "Хамаса"

00:31 05.02.2024

4.02.2024,



Нетаньяху сообщил о ликвидации 17 из 24 батальонов "Хамаса"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) уничтожила 17 из 24 батальонов палестинского движения "Хамас". По его словам, большая часть оставшихся батальонов находится на юге сектора Газа, в том числе в городе Рафах, расположенном на границе анклава с Египтом, передает телеканал i24 с выступления премьер-министра перед заседанием правительства Израиля.



Биньямин Нетаньяху в очередной раз подчеркнул, что целью Израиля в войне является полное уничтожение "Хамаса". По его мнению, этого можно добиться в три этапа: во-первых, нужно сократить число батальонов движения, во-вторых, нужно проводить операции по зачистке территорий, где батальоны уже разгромлены, и в-третьих, нужно нейтрализовать подполье "Хамаса".



"Мы не закончим войну, пока не выполним все поставленные цели: уничтожение "Хамаса", возвращение всех похищенных у нас людей и получение гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля",- заключил премьер-министр.



28 января стало известно, что Катар, США и Египет заканчивают подготовку соглашения о временном перемирии между Израилем и "Хамасом". Соглашение предусматривает прекращение огня в секторе Газа на два месяца. За это время "Хамас" должен будет освободить плененных детей, женщин, пожилых и раненых заложников, а Израиль - отпустить палестинских заключенных.



1 февраля Министерство иностранных дел Катара сообщило, что Израиль и "Хамас" согласились на условия временного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день из израильских тюрем были отпущены 114 палестинских заключенных. При этом на данный момент боевые действия на территории анклава продолжаются и окончательное согласование условий сделки затягивается с обеих сторон конфликта.



Эрдни Кагалтынов