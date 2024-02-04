 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.02.2024
00:43  Проблема мигрантов как "красная таблетка" против либеральной "матрицы", - Дм.Тараторин
00:36  В развале Бишкекской ТЭЦ обвинены экс-премьер Исаков и... Макс Бакиев
00:31  Нетаньяху уверяет, что ликвидировал 17 из 24 батальонов "Хамаса"
00:15  Пакистан в поисках общенационального лидера, - Н.Замараева
00:13  "Политическая рука" Эрдогана дотянулась до Германии, - НГ
00:11  Киргизские силовики ищут виновных в аварии на Бишкекской ТЭЦ, - В.Панфилова
Воскресенье, 04.02.2024
21:14  Землетрясение магнитудой 5.3 и опять возле Алматы

20:44  Монпелье. Каз-теннисист Александр Бублик выиграл свой третий титул АТР в карьере
19:59  Уроженец Чарджоу рос-космонавт Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности пребывания в космосе - 878 суток
17:56  Нефть дешевеет, рубль слабеет.., - НГ
16:13  Флагман Британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смог выйти в море из-за многочисленных дефектов и поломок
13:25  Сменились два замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана
13:01  С Европой покончено. Спасибо некомпетентным ущербным "элитам", - Алистер Хит
12:59  Тимур Зульфикаров - мудрец из Зимчуруда, - Вл.Винников
12:55  Опосредованная война НАТО против России. Украина будет разделена, - Жорж Шабер
11:29  Россия обязалась к сентябрю обеспечить все русские классы в школах Таджикистана учебниками
10:38  Несгибаемый Байден сокрушительно побеждает (96%) на праймериз в Южной Каролине
09:05  Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек; Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством"...
08:50  Ближний Восток: как остановить войну? Наивно не видеть скрытые цели манипуляторов, - Владимир Овчинский
08:28  Перепрошивка Азии. Что не так с бегством Соединенных Штатов из Афганистана, - А.Гончаров
07:58  Критерии будущего. Об идейных устоях сверхновой России, - Николай Сорокин
07:55  Умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист
07:32  Ушли к Бандере "лучший снайпер Франции" Барбьери и матерый хорватский боевик Дукарич
07:25  "Исламское сопротивление Ирака" продолжило обстрел американских баз Айн-аль-Асад и Ат-Танф
07:20  Почему Китай не решается на новый газопровод из России? - "Взгляд"
07:15  Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб. Его сменил вице-президент Мбумба
00:50  О роли транснациональных корпораций в управлении государством, - Р.Ищенко
00:42  Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток, - "Взгляд"
00:07  Китай первым в мире вывел на орбиту спутник с ИИ - "Жунпяо"
00:04  Прозападная медиа-мафия хочет уничтожить государственность Кыргызстана, - "ВечБишкек"
Суббота, 03.02.2024
22:13  В полуфинале Кубка Азии сыграют: Катар - Иран, Иордания - Южная Корея
19:38  В Ираке объявили всеобщий трехдневный траур по погибшим при ударах США
18:59  Есть ли в России олигархи? О слиянии капитала и власти, - Валентин Катасонов
17:36  Где в Бишкеке уже начали подавать отопление? Информация мэрии
15:38  "Кража" очередной "невесты" в Шымкенте вызвала всеказахстанский резонанс и внимание омбудсмена страны
15:31  Битва за Авдеевку близка к вступлению в новую стадию
13:32  Прыжок в пустоту: что изменится на Украине после отставки Залужного, - "Известия"
13:30  Просто вилы: почему фермеры вышли на протесты по всей Европе, - Дм.Мигунов
13:27  Полыхнет ли новая Молдавско-Приднестровская война? - Валерий Демидецкий
13:24  В Узбекистане сменился глава Национальной телерадиокомпании (Джурабаев вместо Хаджаева)
13:22  Сеймур Херш: Президент против генерала - новый план США по Украине
13:21  Южная Корея предлагает 37 тысяч вакансий для узбекистанцев. По конкурсу!
13:20  Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана
13:19  Ташкентская ТЭС заплатит штраф в 1 млрд сумов за использование мазута и загрязнение атмосферы
13:16  "Сумасшедший" за месяц убил Аргентину, народ объявил президенту войну
13:14  Политолог Беннет: США создают видимость войны на Ближнем Востоке
11:06  Кризис демократии на Западе: недоволен каждый второй,- Невзет Челик
10:50  М.К. Бхадракумар: Новая тактика арабов: Америку будут бить по очень болезненным местам
10:28  Америка не выдержала бремя лидерства, - Геворг Мирзаян
10:27  Отказ от дружбы с Россией ведет Армению к унижениям и распаду, - Евгений Крутиков
10:14  В Узбекистане создается "Международный центр цифровых технологий"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Проблема мигрантов как "красная таблетка" против либеральной "матрицы", - Дм.Тараторин
00:43 05.02.2024

Дмитрий Тараторин
Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова "Следы империи". Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

4 февраля 2024

Победа Трампа на республиканских праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире кого-то удивила? Никак нет. Более того, эксперты прочат ему безоговорочную победу и в Южной Каролине. Но это, на самом деле, в нормальных условиях выглядело бы невероятным, хотя бы потому, что его конкуренты гораздо моложе и не отягощены скандалами и уголовными делами. И тем не менее они явно против него бессильны. Почему? Потому что от Трампа ждут чуда: "Трамп придет - порядок наведет". От него ждут, что он будет не просто "резать правду-матку", но и действовать будет соответственно. И в частности, в вопросе с мигрантами.

Хосе Ортега-и-Гассет
А это вопрос, представьте себе, одновременно и остро насущный, и глубоко философский.

В далеком XVIII веке интеллектуалы начали жить в изобретенной ими просвещенческой парадигме, которую позже очень неплохо описал Джордж Оруэлл: "Если громадная масса людей станет грамотной, научится думать самостоятельно, она избавится от привилегированного меньшинства за ненадобностью".

Это именно то, что внедряли французские философы-энциклопедисты, когда большинство их соотечественников жило еще в совершенно другой - средневековой модели, предполагавшей неизбежность и благотворность иерархий, как духовных, так и светских, утверждавшей, что есть свои и чужие.

И что, хотя Христос заповедал нам любить всех, но это не значит, что все одинаковые. Люди очень разные. И, любя их, это никак нельзя не учитывать. Поэтому, когда бесстрашные миссионеры шли в джунгли к индейцам-каннибалам или старались обратить самураев, они подходили к задаче с учетом местных особенностей. А главное, никак не имели в виду в перспективе загнать их в единый культурно-политический стандарт и предложить переселиться в Европу.

Для того чтобы сломать эту картину мира и навязать просвещенческую, потребовался целый ряд кровавых революций. Люди никак не хотели верить, что мир может обойтись без привычных иерархий и различий. Однако ко временам Оруэлла их убедили все же.

Но его современник философ Хосе Ортега-и-Гассет зафиксировал уже тогда, что чаемая всеобщая грамотность породила вовсе не свободных, рациональных, способных критически мыслить людей. Нет, "громадная масса" произвела на свет "массового человека". А "привилегированным меньшинством" стали манипуляторы.

Хосе Ортега-и-Гассет
Ортега-и-Гассет писал: "Масса - всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, "как и все", и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью".

Философ писал эти строки без малого сто лет назад. Тогда этот процесс был уже вполне очевиден. Но сегодня, по прошествии века, массовость стала окончательно диагнозом "цивилизации". И хотя в толпы сегодня собираются главным образом в виртуальном пространстве, это только усугубляет ситуацию.

И каждый массовый человек при этом убежден, что имеет "собственное мнение". Хотя оно в подавляющем большинстве случаев уж никоим образом не результат его личного поиска сведений и их анализа, а почти всегда внедренная, навязанная, когда в мягкой, а когда и в жесткой форме, позиция. Мир, который должен был по задумке просветителей стать царством Разума, превратился в империю манипуляций. Причем такого уровня, который, конечно, и вообразить в прежние века было невозможно.

Но манипуляторы пока не могут подменить реальность ее виртуальной моделью, как в "Матрице", и, когда происходит столкновение (причем нередко весьма травматичное) заложенных в массовое сознание схем с грубой действительностью, иллюзорная картина начинает идти трещинами.

Один из главных "камней преткновения" - проблема миграции. Многие неприятные, нелепые, чуждые здравому смыслу вещи, объединяемые понятием "повестка", с помощью манипуляций успешно внедряются в сознание массовых людей. Но с мигрантами иначе. Они сплошь и рядом наглядно самим своим поведением и отношением к местным опровергают то, что манипуляторы навязывают в качестве их обязательного к принятию образа.

В конце концов удар в челюсть очень трудно интерпретировать как-то иначе, нежели как просто удар в челюсть. А то и ножом, или сразу перестрелка наркодилеров. Мы видим, до какой остроты вопрос дошел даже в Штатах, стране, которая изначально позиционировала себя как "земля обетованная" для мигрантов. Но это были до поры до времени представители одного культурного мира - европейского. А вот столкновение с иным, латиноамериканским, оказалось слишком сильным ударом, и система манипуляций посыпалась. Техас даже бросает вызов федеральной власти. Но пресловутые реднеки теперь не одиноки.

В среде интеллектуалов, которые долгое время как раз и созидали "матрицу", появились свои Морфеусы и Нео, которые начали пока еще штучное производство "красных таблеток". Причем они сами активно используют этот образ из культовой франшизы.

Например, в тех же Штатах цитадель мультикультурализма и толерантности пытаются подорвать с помощью новой, вернее по-новому оформленной (на самом деле очень давней), доктрины, которую окрестили HBD - Human Bio-Diversity (человеческое биоразнообразие). Ее сторонники, опираясь исключительно на самые передовые научные исследования, доказывают, что люди очень разные. И соответственно, наивная уверенность, что найти взаимопонимание - это просто вопрос доброй воли и все того же просвещения, опровергается не только примерами уличных конфликтов, но и работами маститых биологов и культурологов.

Причем вопрос ими не ставится в плоскости зловещих идеологий прошлого века: речь не о том, что кто-то лучше, а кто-то хуже, или того больше - кто-то полноценный, а кто-то нет. Те, кто использует подобную примитивную шкалу, выдергивают из огромного спектра критериев только те, которые нравятся им самим. Но учитывать нужно именно их разнообразие.

Философ неореакционер Ник Лэнд иронизирует по поводу того, какие фазы принятия доктрины HBD проходит человек, обработанный массовой либеральной пропагандой.

На первой (Отрицание) и второй (Злость) он будет сначала отказываться вообще что-то подобное воспринимать, а потом примется яростно обзывать оппонента расистом. Но если он все же заставит себя познакомиться с предлагаемыми ему данными, наступит черед следующих фаз:

"Стадия-3 (Торг): "… но даже если HBD - это правда, то это еще ничего не значит, ведь так? Ну, знаешь, теория сравнительных преимуществ или постмодернизм… (или еще что-то)".

"Стадия-4 (Депрессия): "Кто вообще мог знать, что реальность такая жестокая?"

"Стадия-5 (Принятие): "Либерализм чистого листа на самом деле был лишь горой лживого хлама, не правда ли? Похоже, что ему пора исчезнуть…"

Приговоренный на пятой стадии "Либерализм чистого листа" - это как раз та самая манипулятивная конструкция, которая утверждает, что особенности интеллекта, характера, а иногда даже физические способности обусловлены сугубо социальными факторами. И всех, соответственно, можно так или иначе привести к единому либеральному стандарту.

В Европе так называемые правые популисты тоже обретают все большую поддержку избирателей именно потому, что манипулятивные либеральные схемы разбиваются при столкновении с реальными мигрантами, наводнившими Европу, но никоим образом не демонстрирующими стремления к ассимиляции или хотя бы уважение к местным традициям.

Поэтому запрос на "красные таблетки" возвращения к реальности растет. И хотя Трамп мало похож на Нео, а тем более Морфеуса, но ждут от него именно промышленного их выпуска.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707082980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об усилении безопасности детей и запрете строительства многоэтажек без учета школ и детсадов одобрили сенаторы
- Правительство, Нацбанк и АРРФР заключили соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2024-2026 годы
- Не нужно манипулировать ситуацией: спикер сената Казахстана о ситуации с "Азаттык"*
- Сотрудничество Казахстана и Кыргызстана в водной сфере обсудили Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров
- Главы правительств Казахстана и России провели переговоры в Алматы
- Инфляция в Республике Казахстан
- В Мажилисе презентовали законопроект, направленный на формирование приоритетных видов спорта
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  