 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.02.2024
10:59  Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой. За шпионаж
10:54  Кто убивает "Kazakh Tourizm"? Часть 2, - Е.Косенко
10:52  Попытки срыва первых в мире Игр Будущего в России обречены на провал, - ФСК
10:45  В Алма-Ате построят третий железнодорожный вокзал
09:40  "Ястребы" и умеренное крыло ХАМАС меняются местами, - И.Субботин
09:37  Американские ракеты бьют в обход Ирана. США атакуют Тегеран в Ираке, Сирии и Йемене, - Къ
07:30  Мутный каз-олигарх Кенес Ракишев больше не президент Казахстанской федерации бокса

00:43  Проблема мигрантов как "красная таблетка" против либеральной "матрицы", - Дм.Тараторин
00:36  В развале Бишкекской ТЭЦ обвинены экс-премьер Исаков и... Макс Бакиев
00:31  Нетаньяху уверяет, что ликвидировал 17 из 24 батальонов "Хамаса"
00:20  Послом Узбекистана в Омане стал Абдусалом Хатамов
00:15  Пакистан в поисках общенационального лидера, - Н.Замараева
00:13  "Политическая рука" Эрдогана дотянулась до Германии, - НГ
00:11  Киргизские силовики ищут виновных в аварии на Бишкекской ТЭЦ, - В.Панфилова
00:04  Американцев косит новый жуткий сифилис, - "Известия"
00:01  Жители многоэтажек остались без тепла и горячей воды из-за аварии в Шымкенте
Воскресенье, 04.02.2024
21:14  Землетрясение магнитудой 5.3 и опять возле Алматы
20:44  Монпелье. Каз-теннисист Александр Бублик выиграл свой третий титул АТР в карьере
19:59  Уроженец Чарджоу рос-космонавт Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности пребывания в космосе - 878 суток
17:56  Нефть дешевеет, рубль слабеет.., - НГ
16:13  Флагман Британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смог выйти в море из-за многочисленных дефектов и поломок
13:25  Сменились два замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана
13:01  С Европой покончено. Спасибо некомпетентным ущербным "элитам", - Алистер Хит
12:59  Тимур Зульфикаров - мудрец из Зимчуруда, - Вл.Винников
12:55  Опосредованная война НАТО против России. Украина будет разделена, - Жорж Шабер
11:29  Россия обязалась к сентябрю обеспечить все русские классы в школах Таджикистана учебниками
10:38  Несгибаемый Байден сокрушительно побеждает (96%) на праймериз в Южной Каролине
09:05  Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске возросло до 28 человек; Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством"...
08:50  Ближний Восток: как остановить войну? Наивно не видеть скрытые цели манипуляторов, - Владимир Овчинский
08:28  Перепрошивка Азии. Что не так с бегством Соединенных Штатов из Афганистана, - А.Гончаров
07:58  Критерии будущего. Об идейных устоях сверхновой России, - Николай Сорокин
07:55  Умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист
07:32  Ушли к Бандере "лучший снайпер Франции" Барбьери и матерый хорватский боевик Дукарич
07:25  "Исламское сопротивление Ирака" продолжило обстрел американских баз Айн-аль-Асад и Ат-Танф
07:20  Почему Китай не решается на новый газопровод из России? - "Взгляд"
07:15  Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб. Его сменил вице-президент Мбумба
00:50  О роли транснациональных корпораций в управлении государством, - Р.Ищенко
00:42  Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток, - "Взгляд"
00:07  Китай первым в мире вывел на орбиту спутник с ИИ - "Жунпяо"
00:04  Прозападная медиа-мафия хочет уничтожить государственность Кыргызстана, - "ВечБишкек"
Суббота, 03.02.2024
22:13  В полуфинале Кубка Азии сыграют: Катар - Иран, Иордания - Южная Корея
19:38  В Ираке объявили всеобщий трехдневный траур по погибшим при ударах США
18:59  Есть ли в России олигархи? О слиянии капитала и власти, - Валентин Катасонов
17:36  Где в Бишкеке уже начали подавать отопление? Информация мэрии
15:38  "Кража" очередной "невесты" в Шымкенте вызвала всеказахстанский резонанс и внимание омбудсмена страны
15:31  Битва за Авдеевку близка к вступлению в новую стадию
13:32  Прыжок в пустоту: что изменится на Украине после отставки Залужного, - "Известия"
13:30  Просто вилы: почему фермеры вышли на протесты по всей Европе, - Дм.Мигунов
13:27  Полыхнет ли новая Молдавско-Приднестровская война? - Валерий Демидецкий
13:24  В Узбекистане сменился глава Национальной телерадиокомпании (Джурабаев вместо Хаджаева)
13:22  Сеймур Херш: Президент против генерала - новый план США по Украине
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Мутный каз-олигарх Кенес Ракишев больше не президент Казахстанской федерации бокса
07:30 05.02.2024

Кенес Ракишев больше не президент Казахстанской федерации бокса
Шахмурат Муталип назначение

5 февраля 2024 года в Астане состоялось ежегодное традиционное собрание Казахстанской федерации бокса. В ходе встречи Шахмурат Муталип был избран новым президентом федерации, сообщает Zakon.kz.
На сайте федерации сказано, что Муталип сменил на этой должности Кенеса Ракишева.

Выступая впервые в новой должности, Шахмурат Муталип подчеркнул важность совместного выполнения задач, стоящих перед КБФ.

Он также поблагодарил оказавших ему доверие членов Ассоциации и заявил, что приложит все усилия для достижения общей цели.

"Чувствуя возложенную на меня ответственность, я сделаю все возможное для дальнейшего развития казахстанского бокса, оказания всесторонней поддержки нашим спортсменам, защиты их интересов, повышения роли КБФ внутри страны и на международном уровне. Перед важными играми этого года перед командой стоит большая цель. Со своей стороны, мы продолжим делать всю необходимую подготовку. Работая вместе, мы укрепим репутацию отечественного бокса на мировой арене".

Шахмурат Муталип родился 18 сентября 1990 года в селе Казцик Алматинской области. Магистр экономических наук Азиатско-Тихоокеанского университета (APU) в Куала-Лумпуре, Малайзия. Предприниматель, владелец ТОО "Integra Construction KZ". Он женат и имеет 3 детей.

Анастасия Московчук

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1707107400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената ознакомился с работой креативного хаба OzgeEpic
- Отечественные цифровые ноу-хау показали главам правительств Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана на Digital Almaty
- Сотрудничество в водной сфере и укрепление промышленной кооперации обсудили Алихан Смаилов и Абдулла Арипов
- Общий рынок без барьеров и беспрепятственный транзит товаров – А.Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр совершил объезд по строящимся объектам столицы
- В Мажилисе прошло мероприятие, посвященное 90-летию Каратая Турысова
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и Кыргызстана
- Насколько эффективен вклад в развитие туристической отрасли со стороны "Kazakh Tourizm"? (Часть 2)
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  