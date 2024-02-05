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Американские ракеты бьют в обход Ирана. США атакуют Тегеран в Ираке, Сирии и Йемене, - Къ
09:37 05.02.2024

Совет Безопасности ООН в понедельник по инициативе России проведет экстренное заседание в связи с серией авиаударов США по проиранским группировкам в Ираке и Сирии. Бомбардировки, также включавшие в себя новые удары по позициям хуситов в Йемене, привели к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и всплеску антиамериканских настроений. В самом Иране, против которого были направления авиаудары, действия США назвали "стратегической ошибкой". Резкой критике действия администрации Байдена подвергли и ее республиканские оппоненты, требовавшие наносить удары по самому Ирану, а не по связанным с ним формированиям в третьих странах.

Истребитель британских ВВС Typhoon вернулся на базу на Кипре после нанесения удара по позициям хуситов в Йемене (4 февраля 2024 года)

О проведении срочного заседания Совбеза ООН "в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По запросу Москвы председательствующая в СБ ООН Гайана назначила его заседание на 16:00 понедельника по Нью-Йорку (00:00 мск вторника).

В преддверии обсуждения в СБ ООН МИД РФ выступил с жестким заявлением. "Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН",- прокомментировала случившееся официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона",- отметила госпожа Захарова.

В Ираке и Сирии, территории которых подверглись ударам, действия США вызвали решительные протесты.

МИД Сирии выразил "глубокую обеспокоенность по поводу паралича, в котором находится Совет Безопасности ООН". "Неудивительно, что американская атака была нацелена на восточный регион Сирии, где наши сирийские силы борются с остатками террористической группировки ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ.- "Ъ"), в то время как США работают над возрождением ее террористической деятельности",- подчеркнули в сирийском МИДе. Как сообщило сирийское агентство SANA, в результате атак США погибли как военные, так и гражданские лица, причинен значительный ущерб государственной и частной собственности.

В свою очередь, представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул назвал атаки "нарушением суверенитета Ирака и подрывом усилий правительства, направленных на стабилизацию обстановки внутри страны". По его словам, США "могут втянуть Ирак и весь регион в ситуацию с непредвиденными и ужасными последствиями".

Американские удары прокомментировал и представитель правительства Ирака Басем аль-Авади, указавший на то, что "бомбардировкам подверглись места дислокации иракских сил безопасности в регионах Акашат и Эль-Каим, а также соседние населенные пункты, в которых проживает гражданское население". По его словам, международная коалиция в Ираке "отклонилась от поставленных перед ней задач и предоставленного ей мандата", создав угрозы безопасности для Ирака.

В связи с американскими ударами, жертвами которых стали 16 человек, премьер-министр Ирака Мухаммед Шия Саббар ас-Судани в субботу объявил в стране трехдневный всеобщий траур в память о погибших военнослужащих и мирных жителях.

В свою очередь, американское командование заявляет о том, что нанесенные авиаудары стали ответом на недавнюю атаку на военную базу США в Иордании, и называет их целью вооруженные формирования в Ираке и Сирии, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. В ночь на субботу в Пентагоне сообщили о поражении свыше 85 объектов КСИР и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Как заявили американские военные, целями авиаударов стали командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также объекты, задействованные в обеспечении поставок боеприпасов для КСИР и его прокси в Ираке и Сирии.

После бомбардировок Ирака и Сирии агентство Associated Press со ссылкой на американского представителя сообщило, что задача операции была выполнена в полном объеме - все запланированные цели, а также несколько "динамических целей, которые появились во время операции" были поражены.

В субботу вечером, через несколько часов после ударов в Ираке и Сирии, ВВС США совместно с Великобританией также осуществили третью за последние недели операцию на территории Йемена.

В заявлении Пентагона отмечается, что американские и британские союзники "при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии провели дополнительную серию пропорциональных и необходимых ударов по 36 объектам хуситов в 13 местах Йемена".

По версии американского командования, новые удары по территории Йемена стали ответом на продолжающиеся атаки хуситов против коммерческих судов, а также военных кораблей в Красном море. В совместном заявлении Австралии, Бахрейна, Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии и США отмечается, что "нанесенные высокоточные удары призваны ослабить и нарушить потенциал хуситов". Целями ударов названы находившиеся глубоко под землей склады вооружений, ракетные системы и установки, системы противовоздушной обороны и радары.

Между тем руководство Ирана - главной внешней силы, стоящей за подвергшимися американской атаке группировками в Ираке и Сирии, а также йеменскими хуситами из движения "Ансар Аллах",- назвало силовую акцию США "стратегической ошибкой". "Нападение на Ирак и Сирию стало еще одной авантюрой и стратегической ошибкой правительства США, которая не будет иметь иного результата, кроме усиления напряженности и нестабильности в регионе",- заявил представитель МИД Ирана Насер Канани. Он обвинил США в нарушении суверенитета и территориальной целостности стран, которые подверглись атакам, а также игнорировании норм международного права и Устава ООН.

Между тем именно сдерживание Ирана было объявлено стратегической целью администрации США, по приказу которой были подвергнуты бомбардировкам три другие страны.

И это вызвало нескрываемое разочарование республиканских противников президента Байдена. Сразу после атаки на американскую базу в Иордании сенатор Линдси Грэм призвал Белый дом "нанести сильный удар по Ирану". Его поддержали многие конгрессмены-республиканцы, а также бывший советник по национальной безопасности в администрации президента Трампа Джон Болтон, в свое время выступавший главным идеологом наказания самого Ирана.

Могут ли хуситы нарушить работу международных каналов связи
Выражая недовольство действиями Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон раскритиковал президента Байдена, целую неделю сообщавшего миру о предстоящем ответе на атаку против американской военной базы в Иордании. По мнению господина Джонсона, это снизило способность Вашингтона ответить на угрозы своей безопасности на Ближнем Востоке. "К сожалению, администрация ждала целую неделю и телеграфировала миру, включая Иран, о том, каким будет ответ. Публичное заламывание рук и избыточное сигнализирование снижают нашу способность положить решительный конец серии атак, продолжавшихся последние месяцы",- заявил Майк Джонсон. По его словам, президенту Байдену давно пора признать, что стратегия "укрощения" Ирана оказалась "катастрофической для международного сообщества и региональной стабильности". "Мы пережили более 150 атак на военные силы США, потеряли американские жизни и потратили миллиарды долларов в регионе начиная с октября",- обозначил цену вопроса спикер Конгресса США.

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №20/П от 05.02.2024, стр. 6

Источник - коммерсант
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